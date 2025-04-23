الدوحة: عقدت جامعة حمد بن خليفة مؤتمر "إعادة بناء التعليم العالي في غزة"، والذي حضره خبراء وأكاديميين دوليين في مجالات التعليم والدبلوماسية الدولية والتنمية، بالإضافة إلى شخصيات بارزة من الأوساط الأكاديمية الفلسطينية.

وتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، والجامعة الإسلامية في غزة، وجامعة فورت هير، وجامعة جوهانسبرغ، وجامعة غلاسكو، وهو يأتي كمتابعة لاجتماع سابق عُقد في غلاسكو في ديسمبر 2024. وناقش المؤتمر الحاجة الملحة لإعادة بناء قطاع التعليم العالي في غزة خلال الحرب المدمرة التي تتعرض لها.

وفي كلماتهم الافتتاحية، أكد كل من الدكتور فرانسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي بمؤسسة قطر، والدكتور نادر جواد النمرة، نائب رئيس الجامعة الإسلامية في غزة، والدكتور ديفيد دنكان، نائب رئيس جامعة غلاسكو، والدكتور سخيلا بوهلونغو، نائب رئيس جامعة فورت هير، على أهمية المؤتمر وحُسن اختيار توقيت انعقاده.

وقد استهل سعادة السفير ناصر عبد العزيز النصر، رئيس الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والممثل السامي السابق للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، فعاليات المؤتمر بكلمة رئيسية أوجز فيها التزام دولة قطر بالتعليم على الصعيدين الوطني والدولي، وساعد المشاركين على التفكير في الأهمية العالمية لإعادة بناء المؤسسات الأكاديمية، خاصة في أوقات الحروب والنزاعات.

وفي كلمته الرئيسية بالمؤتمر، قال الدكتور سلطان بركات الأستاذ بكلية السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة: "نحن هنا للتأكيد على مبدأ أن التعليم حق وليس امتيازًا؛ وأن الجامعات هي فضاءات مقدسة للمعرفة والهوية والأمل؛ وأن التعليم العالي الفلسطيني - المتجذر في النضال والكرامة والتاريخ - هو أمر مركزي لكل أشكال إعادة الإعمار والتنمية".

وكان من بين المشاركين في المؤتمر أكاديميون مرموقون من جامعات أكسفورد، وكامبريدج، ودورهام، وليدز، وكلية لندن الجامعية، وكلية إمبريال كوليدج، وإدنبرة، وأولستر، وكلية كينجز كوليدج، وهارفارد، ويورك، وتورنتو، ودبلن، وكلية بارد، وأوسلو، وليل، وغيرها من المؤسسات من جميع أنحاء العالم. وقد اجتمعوا في ورش عمل وحلقات نقاشية لاستكشاف الاحتياجات الفورية وطويلة الأجل في إعادة بناء قطاع التعليم العالي في غزة، بما في ذلك كيفية إعادة بناء المؤسسات التعليمية وجعلها أكثر مرونة، فضلًا عن دورها المركزي في إعادة البناء بعد انتهاء الحرب في جميع أنحاء غزة.

وفي اليوم الأول من المؤتمر، سلطت الجلسة العامة الضوء على حجم الدمار الذي لحق بقطاع التعليم العالي في غزة. وقد شارك قادة الجامعات من جامعة الأزهر، وجامعة القدس المفتوحة، وجامعة النجاح، وجامعة الأقصى، وجامعة بيرزيت، وجامعة فلسطين، وجامعة غزة، ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية، في تقديم شهادات مباشرة عن الدمار الذي خلفته الحرب على غزة.

ويُعد مؤتمر "إعادة بناء التعليم العالي في غزة" أحد نماذج الدعم المستمر الذي تقدمه جامعة حمد بن خليفة للقطاع الأكاديمي الفلسطيني، والذي يشمل المشاركة في المناقشات المحلية والدولية، بالإضافة إلى البحوث الأكاديمية القوية.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة رائدة تركز على الابتكار وتلتزم بتطوير التعليم والبحوث لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم الخارجي. وتعمل الجامعة على تطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات وتعزيز الكفاءات البحثية الوطنية التي تقود التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. وتكرس الجامعة جهودها لتأهيل قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال وتطوير الحلول المبتكرة التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستوى العالم.

للمزيد من المعلومات عن جامعة حمد بن خليفة، يرجى زيارة: https://www.hbku.edu.qa/ar

للاطلاع على أبرز مستجداتنا، يمكنكم زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي: لينكد إن، إنستغرام، إكس، وفيسبوك.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: media@hbku.edu.qa

نبذة عن كلية السياسات العامة:

تعمل كلية السياسات العامة على تحقيق أهداف جامعة حمد بن خليفة المتمثلة بالمساهمة في تطوير السياسات الفعالة وتقييمها وإثراء الحوار بشأنها دعمًا لرؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد كلية السياسات العامة واحدة من كليات السياسات العامة ومراكز المعرفة الرائدة إقليميًا وعالميًا. وهي توفر مكانًا فريدًا للمناقشات العامة في دولة قطر، ومركزًا للتدريس والبحوث لإيجاد حلول للسياسات ذات الأهمية المحلية والعالمية. كما تتميز الكلية بحيوية فائقة التأثير وانفتاحًا على الأفكار والتجارب الجديدة، وتستقطب أفضل أعضاء هيئة التدريس على مستوى العالم، فضلًا عن تبني وتشجيع الكفاءات البحثية، وتعمل على تثقيف قادة المستقبل الذين يتفاعلون مع مجتمعاتهم، وهي بمثابة جسر للابتكارات في مجال السياسات التي تسهم بشكل إيجابي في تحقيق الصالح العام محليًا وعالميًا.

للمزيد من المعلومات حول كلية السياسات العامة، يرجى زيارة: https://www.hbku.edu.qa/ar/cpp

-انتهى-

#بياناتشركات