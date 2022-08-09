نظَّمت "جامعة حمدان بن محمد الذكية" يوماً مفتوحاً للفصل الدراسي القادم في مركز حتّا المجتمعي التابع لهيئة تنمية المجتمع. وجاء ذلك متابعةً للزيارة التفقدية التي أجراها الشهر الماضي معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية، للوقوف على سير العملية التعليمية وأنشطة الجامعة في المنطقة.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: "جاء تنظيم اليوم المفتوح في إطار التزام الجامعة بتوفير السبل الضامنة لتمكين الدارسين، وتعزيز قنوات الاتصال معهم، وتعريفهم بالبرامج الأكاديمية التي تتيحها الجامعة، ورفدهم بالأدوات التي تعزز قدرتهم على تحقيق التميز المعرفي والأكاديمي والمهني، استلهاماً من الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في إرساء دعائم البيئة المُثلى. ويشكل الإقبال الواسع الذي شهده اليوم المفتوح مؤشراً على الثقة الكبيرة التي يوليها المجتمع لمنظومة التعليم الذكي التي توفرها الجامعة، وحافزاً لنا للمضي قُدُماً في توظيف الابتكارات المتقدمة والمنهجيات الحديثة لمواصلة الارتقاء بكفاءة وجودة التجربة التعليمية، واضعين نصب أعيننا تطوير مهارات جيل الشباب المواطن وتوسيع الآفاق المتاحة أمامه تعليمياً ومهنياً."

ويعكس اليوم المفتوح التزام جامعة حمدان بن محمد الذكية بالإسهام في الخطط الوطنية الرامية لتطوير منطقة حتّا، انطلاقاً من أهمية المنظومة التعليمية باعتبارها حجر الأساس للتقدم والتنمية.

#بياناتحكومية

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