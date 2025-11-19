في إنجاز جديد يؤكد ريادتها المؤسسية، حصدت جامعة حمدان بن محمد الذكية وللعام الثاني على التوالي شهادة "أفضل بيئة عمل" من الهيئة العالمية "Great Place to Work"، لتواصل مسيرتها في ترسيخ ثقافة عمل قائمة على الثقة، والتمكين، والإبداع، والابتكار، بما يعكس التزامها الراسخ بتهيئة بيئة جامعية ملهمة ومحفزة على التميز.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجاً لاستراتيجية الجامعة في تمكين رأس المال البشري وتعزيز رفاه الموظفين وتوازنهم بين الحياة والعمل، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في جعل دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل والابتكار.

وأكد سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن هذا التقدير العالمي يعكس قوة المنظومة المؤسسية للجامعة التي تضع الإنسان في صميم مسيرتها التطويرية، قائلاً: "إن حفاظ الجامعة على شهادة "أفضل بيئة عمل" للعام الثاني على التوالي هو ثمرة ثقافة مؤسسية تقوم على الثقة والتمكين والإبداع. نحن لا نرى السعادة المؤسسية مجرد شعار، بل ممارسة يومية تنعكس في بيئة العمل الذكية التي تُحفّز الطاقات وتُلهم العقول، لتبقى الجامعة نموذجاً وطنياً في الريادة المؤسسية وبيتاً للابتكار والتميّز."

وأضاف سعادته: " نهدي هذا الإنجاز إلى جميع موظفينا الذين يشكّلون الركيزة الأساسية لنجاح الجامعة واستدامة تميّزها، ونؤكد التزامنا بمواصلة الاستثمار في الإنسان باعتباره المحرك الحقيقي للتطور والابتكار."

وتستند شهادة "أفضل بيئة عمل" إلى استبيان شامل لتجربة الموظفين يقيس مستويات الثقة، والقيادة، والتواصل، والرفاه المؤسسي. وقد أظهرت النتائج تفوق الجامعة في جميع المؤشرات، ما يعزز مكانتها كواحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة التي تطبق أفضل الممارسات العالمية في حوكمة بيئة العمل وإدارة رأس المال البشري.

وتُعد منظمة "Great Place to Work" من أبرز الجهات العالمية في تقييم ثقافة بيئات العمل وإصدار التصنيفات السنوية لأفضل أماكن العمل في العالم.

