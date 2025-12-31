المنامة ـ جامعة الخليج العربي: شاركت مديرة المكتبة ومركز مصادر التعلم بجامعة الخليج العربي وأمين لجنة عمداء ومسؤولي شؤون المكتبات في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي ومراكز البحوث بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذة عذراء العلوي، في الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الذي عُقد أخيراً عبر تقنية الاتصال المرئي، مترأسة للجلسة.

وأطلقت اللجنة خلال الاجتماع الذي شارك فيه ممثلي المكتبات من جميع دول المجلس، سلسلةً من المبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التكامل الخليجي وبناء مستقبل معرفي مشترك، مع التركيز على تحقيق منفعة شاملة تدعم أهداف التنمية المستدامة في مجالات التعليم الجيد والوصول الحر للمعرفة والابتكار.

وجاء ضمن أبرز المخرجات الاستراتيجية للاجتماع إنشاء تكتل خليجي لاقتناء المصادر الرقمية، والذي سيمكن جميع الدول الأعضاء من المشاركة في اقتناء الموارد المعلوماتية بتكاليف جماعية مخفضة، بالإضافة إلى إطلاق فهرس خليجي موحد يجمع محتويات المكتبات الأكاديمية في منطقة الخليج، مما يعزز تبادل المعرفة ويدعم البحث العلمي المشترك.

هذا، وأقرت اللجنة إنشاء موقع إلكتروني رسمي كمنصة خليجية موحدة لتوثيق الأعمال ونشر الإنجازات، إلى جانب برنامج تدريبي مشترك يهدف إلى رفع كفاءة العاملين في مجال المكتبات والمعلومات في جميع دول المجلس.

وأكد المجتمعون على أهمية اعتماد آلية اجتماعات دورية تجمع بين الحضوري والافتراضي مع تناوب الاستضافة بين الدول الأعضاء، مما يعكس مبدأ الشراكة المتوازنة ويعزز التعاون الفعّال، إذ تجسد هذه المبادرات التزام اللجنة بتحقيق المنفعة المشتركة وإتاحة المعرفة للجميع، حيث تسهم في بناء بنية تحتية معرفية متكاملة تدعم التحول نحو مجتمع المعرفة الخليجي، وترسخ دور المكتبات كمراكز إشعاع ثقافي وعلمي تخدم جميع دول المجلس.

وتؤكد اللجنة من خلال هذه الخطوات التزامها بمواصلة دورها كحاضنة للتعاون الخليجي في مجال المعلومات، وكمحرك أساسي لتحقيق التكامل والتميز في خدمات المكتبات، بما يخدم رؤية مجلس التعاون في بناء اقتصاد معرفي مستدام ومجتمع خليجي متكامل.

