العين : تستضيف جامعة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بقطاع شؤون الطلبة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم النسخة الثالثة من برنامج سفراؤنا الوطني (استعداد) والذي يقام "افتراضياً" بمشاركة أكثر من ٥٠ طالباً وطالبة من طلبة الثانوية العامة في أربع مسارات ابتكارية وإبداعية.

وأشارت الدكتورة عائشة الظاهري النائب المشارك لشؤون الطلبة أن البرنامج انطلق منذ أسبوعين متواصلين وذلك خلال الفترة من 18 يوليو ولغاية 5 أغسطس، وبمعدل ٣٠ الى ٤٠ ساعة معتمدة لكل مسار من المسارات المعتمدة في البرنامج المطبق، وهي : المسار الأول مسار المجالات الإثرائية ويشمل علوم الفضاء وعلوم البيئة والاستدامة وتطبيقات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، بإشراف كل من الدكتورة خولة الكعبي أستاذ مشارك في قسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية، والدكتورة طريفة السميطي مساعد العميد لشؤون الطلبة في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، أما المسار الثاني خصصت فعالياته لمجال الصناعات الثقافية والإبداعية، تحت إشراف الدكتور أحمد المنصوري، رئيس قسم الاعلام والصناعات الإبداعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، فيما خصص المسار الثالث للدبلوماسية، تحت إشراف الدكتورة سعاد العريمي. رئيس قسم الحكومة والمجتمع في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، والمسار الرابع: مسار الابتكار وريادة الأعمال.

وأضافت "في جامعة الامارات نحرص دائماً بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على تنظيم مثل هذه الفعاليات الصيفية لطلبة الثانوية العامة لإثراء معارفهم وبما ينعكس إيجاباً على تطوير مهارتهم ،والارتقاء بمخرجاتهم التعليمية والأكاديمية وفق أعلى المعايير التي تواكب تطور تقنيات التعليم والتعلم ،مما يساهم في امتلاكهم القدرات على تحديد المسارات والخيارات أثناء دراستهم واختيارهم للتخصصات الأكاديمية التي تلبي طموحاتهم، وترقى بخبراتهم ومهاراتهم الإبداعية ولابتكارية, كما أتقدم بالشكر لفريق العمل باشراف علي الظاهري مساعد مدير مشاريع منسق برنامج إستعداد على جهودهم لتنفيذ هذه النسخة "

يجدر بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أطلقت مؤخراً الدورة الثالثة من برنامج سفراؤنا الوطني «استعداد» الذي يُنفذ افتراضياً (عن بعد) خلال الإجازة الصيفية للطلبة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات الرائدة في الدولة.

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