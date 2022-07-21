تتضمن المسارات الجديدة: تحليلات البيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وتطوير الألعاب، وتطوير تطبيقات الويب/الهواتف الذكية

اعتباراً من خريف 2022، ستتوفر المسارات الأكاديمية لطلبة البكالوريوس في مقري جامعة أبوظبي في كل من أبوظبي والعين

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: تستعد جامعة أبوظبي، أكبر جامعة خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، لإطلاق أربعة مسارات جديدة اعتباراً من الفصل الدراسي 2022، وذلك كجزء من جهودها المتواصلة لإعداد الطلبة وتكمينهم من تولي وظائف واعدة في سوق العمل في المستقبل. وتتضمن المسارات الجديدة مسار تحليلات البيانات الضخمة ومسار تطوير تطبيقات الويب/الهواتف الذكية ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، ومسار الأمن السيبراني، ومسار تطوير الألعاب ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات.

وتهدف المسارات الجديدة المعتمدة من هيئة الاعتماد الأكاديمي في الإمارات العربية المتحدة إلى تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لإعدادهم وفق أفضل الممارسات للحصول على الفرص الوظيفية الواعدة والمطلوبة في القرن الحادي والعشرين والتفوق في مجالاتهم.

ومن المقرر أن يبدأ طرح المسارات الجديدة اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل خريف 2022 للطلبة في مقري الجامعة في أبوظبي والعين. ويُطرح مسار تحليلات البيانات الضخمة لطلبة هندسة البرمجيات لتزويدهم بالمهارات والمعرفة التفصيلية لاستخراج وتحليل وتطوير نظم البرمجيات المتقدمة التي تحمل كماً هائلاً من البيانات. ويمكن لخريجي المسار تطبيق تصميم هندسة البرمجيات لابتكار وتقديم حلول لمختلف القطاعات.

وفي ظل ما يشهده الفضاء السيبراني من نمو متسارع، يتيح برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات في جامعة أبوظبي مع مسار الأمن السيبراني الفرصة أمام الخريجين لتطوير نظم برمجيات المستقبل وضمان أمنها. ونظراً للدور المحوري الذي يقدمه خبراء الأمن السيبراني في الحفاظ على الخصوصية وحماية العناصر الرقمية التجارية والبنية التحتية للأعمال من الهجمات الإلكترونية، يضمن المسار الجديد في جامعة أبوظبي تأهيل الطلبة لتصميم وتحليل واختبار حلول واسعة النطاق لتكنولوجيا المعلومات استناداً لأحدث التقنيات المتقدمة.

وبهدف تزويد الطلبة بفرصة اختيار مجال يلبي شغفهم، سيمكن مسار تطوير الألعاب عشاق الألعاب الإلكترونية من استخدام وتطبيق المفاهيم والممارسات التقنية الحالية من خلال برمجيات يتفاعل خلالها كل من الإنسان والحاسوب وإدارة المعلومات والبرمجة. ومن خلال تضمنه لسلسلة من المساقات والموضوعات المتخصصة الأساسية، يكتسب الطلبة من خلال المسار معرفة واسعة حول أحدث تقنيات الويب وتطبيقات الإنترنت والشبكات وتطبيقات الهواتف الذكية والأمن الرقمي والوسائط التفاعلية وبرمجة الألعاب.

وتم تصميم مسار تطوير تطبيقات الويب/الهواتف الذكية الفرعي لطلبة هندسة البرمجيات الذين يتطلعون إلى اكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لتطبيق تقنيات الويب والهواتف الذكية وإجراء تحليلات البيانات في بيئات مهنية وقطاعات مختلفة.

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: "قد يكون اختيار برنامج أو مسار أكاديمي يتماشى مع الوتيرة السريعة التي يتغير بها العالم باستمرار مهمة شاقة سواءً للطلبة أو لعائلاتهم، حيث شهدت الأعوام القليلة الماضية نشأة مجالات وصناعات جديدة كنتيجة للتطور التكنولوجي، الأمر الذي يجعلنا حريصين في جامعة أبوظبي على مواصلة تحديث برامجنا وطرح برامج ومسارات تواكب هذه المتغيرات وتعزز التجربة الأكاديمية لطلبتنا."

من جهته، قال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في جامعة أبوظبي: "إن إطلاق كلية الهندسة لهذه التخصصات الفرعية يهدف لتلبية احتياجات سوق العمل من المواهب والكفاءات في هذه المجالات ويُعد تأكيداً للالتزام الكلية بتوفير برامج حاسوبية وفق أفضل المعايير العالمية لتمكين الطلبة الحاليين والمستقبليين وإعدادهم لفرص مهنية واعدة في سوق العمل."

وتم تطوير المسارات الجديدة وفقاً لأفضل معايير الهيئات المهنية العالمية بما في ذلك معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية (IEEE)، وجمعية الحاسوب في معهد الهندسة الكهربائية والإلكترونية (IEEE-CS)، ورابطة محترفي تقنية المعلومات (AITP).

لمعرفة المزيد حول برامج جامعة أبوظبي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.adu.ac.ae/

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