أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت جامعة أبوظبي فعاليات النسخة الأولى من منتدى "المرأة في عالم الذكاء الاصطناعي"، الذي نظمته كلية الهندسة ومعهد جامعة أبوظبي لبحوث الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في 30 أكتوبر 2024، تحت شعار "يبتكرن المستقبل"، وذلك في إطار جهود الجامعة الدائمة للارتقاء بمكانة المرأة وتعزيز دورها في عالم التكنولوجيا والابتكار وتسليط الضوء على دور المرأة البارز في دفع عجلة التطور في مختلف المجالات.

استقطب الحدث مشاركة واسعة بحضور أكثر من 200 شخصاً، و11 متحدثاً من مؤسسات وهيئات وشركات رائدة، بما في ذلك "هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة" و"جامعة أبوظبي" و"أوليف جايا" (شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المناخ) و"جامعة نيويورك أبوظبي" وشركة "طاقة العالمية" و"سيكا العقارية" وشركة "جومشت كونسلتيشنز" و"جامعة خليفة". شهدت فعاليات المنتدى مناقشات بناءة حول دور الممارسات الأخلاقية في الذكاء الاصطناعي، ودفع الابتكار وتمكين المرأة في مجال التكنولوجيا. كما تطرق الخبراء والمتخصصون إلى إمكانات الذكاء الاصطناعي ودوره في تطوير قطاعات حيوية رئيسية مثل الطاقة، والتمويل، والرعاية الصحية، والأمن السيبراني، والزراعة.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور محمد غزال، مدير معهد أبحاث الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والعميد المشارك لكلية الهندسة في جامعة أبوظبي: "أسهمت المناقشات والحوارات الملهمة التي شهدها المنتدى بين رائدات قطاع التكنولوجيا في تسليط الضوء على أهمية المرأة في عالم الذكاء الاصطناعي ودورها في تشجيع الابتكار والأفكار الجديدة، فضلاً عن إبراز المنتدى للمواهب والإمكانات المميزة لطالباتنا في كلية الهندسة بجامعة أبوظبي. ونحن سعداء بالأثر الإيجابي لهذا الحدث في إلهام طلبتنا وتحفيزهم وتعزيز التزامهم التزامهم بقيادة التغيير من خلال الابتكار في قطاع التكنولوجيا."

من جانبها، قالت الدكتورة هما ضيا، أستاذ مساعد في هندسة الحاسوب: "تمضي المرأة قدماً في تحقيق الإنجازات على المستويين الإقليمي والعالمي وتعزيز دورها في مختلف القطاعات، بما في ذلك التكنولوجيا. وشكل منتدى "المرأة في عالم الذكاء الاصطناعي: النساء يبتكرن" منصة مهمة لتبادل المعارف والخبرات التي تهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي بنهج شامل. ونسعى، من خلال جمع رواد قطاع التكنولوجيا، لتسليط الضوء على أهمية إيجاد بيئة آمنة وداعمة للنساء حيث يمكنهن تطوير أفكار جديدة ومبتكرة تلتزم بالمعايير الأخلاقية، وبالتالي إحداث تأثيرات إيجابية تعزز التقدم المجتمعي."

شهد المنتدى جلسات ومناقشات بناءة حول التطبيق المسؤول للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتمويل المستدام، حيث طرح عدد من الخبراء والمتخصصين في مجال التكنولوجيا أفكارهم ووجهات نظرهم حول تأثير الذكاء الاصطناعي على أنظمة الأمن العالمية وأهمية الحفاظ على المعايير الأخلاقية في هذا المجال، بمن فيهم صالحة العزري، رئيسة قسم علم البيانات والبحوث والابتكار، هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وسمية خواجة، خبيرة إدارة الثروات.

تحرص جامعة أبوظبي دائماً على أن تكون سبّاقة في جهود تعزيز منظومة تكنولوجية شاملة ومتقدمة، وتسعى، من خلال تعزيز الفرص المتاحة للنساء في مجال الذكاء الاصطناعي والقطاعات الناشئة، على ترسيخ مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة، تسهم بفاعلية في دفع عجلة التقدم التكنولوجي في المنطقة.

تقدم كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، التي تعد الأكبر على مستوى دولة الإمارات، مجموعة واسعة ومتنوعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

لمعرفة المزيد عن برامج جامعة أبوظبي، يرجى زيارة: https://www.adu.ac.ae/

نبذة عن جامعة أبوظبي:

تُعد جامعة أبوظبي إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة في المنطقة، وتتماشى استراتيجية عملها مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات عبر تقديم برامج أكاديمية ومشاريع بحثية وفق أفضل المعايير العالمية.

تأسست جامعة أبوظبي في عام 2003، ويزيد إجمالي عدد الطلبة المسجلين في الجامعة عن 8,000 طالب وطالبة، ينتمون إلى حوالي 100 جنسية مختلفة، في مقراتها في أبوظبي ودبي والعين. وتضم الجامعة خمس كليات: الآداب والعلوم، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والعلوم الصحية. وتقدم الجامعة لطلبتها أكثر من 50 برنامج بكالوريوس ودراسات عليا، تغطي مجموعة واسعة من التخصصات.

تتبوأ جامعة أبوظبي المرتبة 191 عالمياً، وفق تصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية لعام 2025، والذي وضعها أيضاً في المرتبة الثانية في دولة الإمارات والمرتبة 172 عالمياً في جودة البحوث، وتعد ضمن أفضل ثلاث جامعات في الدولة والأولى في فئة التدريس. كما صنف "التايمز للجامعات العالمية" كلية إدارة الأعمال بالجامعة كأفضل كلية في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث التخصص.

وفي مشاركتها الأولى في "تصنيفات التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الناشئة 2024"، حلّت الجامعة في المرتبة الـ 60 في قائمة ضمّت أفضل الجامعات العالمية التي لا يزيد عمرها على 50 عاماً. كما تبوأت المركز 89 بين أفضل الجامعات المرموقة في قارة آسيا، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات في آسيا، وتُصنف الأولى في دولة الإمارات من حيث فرص التوظيف بين خريجيها وفق لتصنيفات التايمز.

وصُنفت الجامعة ضمن أفضل 501 جامعة على مستوى العالم وفق «تصنيف كيو اس للجامعات العالمية 2025» متقدمة 79 مركزاً، وحصلت على 5 نجوم في تصنيف «كيو إس ستارز» 2022، لأفضل الجامعات العالمية.

تمضي جامعة أبوظبي قدماً في تطوير إمكانات هيئتها التدريسية ورفد طلبتها بأحدث الموارد والمرافق وتعزيز فرصهم في التعلم والبحث وتحفيزهم على الابتكار ودعمهم لإطلاق حلول قائمة على البحث العلمي للعديد من التحديات. ونجحت الجامعة في نسج علاقات تعاون دولية قوية مع مؤسسات أكاديمية رائدة وكيانات بارزة في القطاعين العام والخاص، وتحظى الجامعة باعتماد أكاديمي من «هيئة الاعتماد الأكاديمي العالمي لجامعات غرب الولايات المتحدة الأمريكية» في كاليفورنيا (WASC).

-انتهى-

#بياناتشركات