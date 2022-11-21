من 6 ديسمبر 2022 ولغاية 4 يناير 2023

"إنه حقاً جمال الروح الذي يدوم إلى الأبد ، وليس الجمال المادي" صاحبة السمو الشيخة ميثاء بنت عبيد آل مكتوم

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: يستضيف جاليري فيريتّي للفن المعاصر في السركال أفنيو في دبي معرض إيقاعات العمق لسمو الشيخة ميثاء بنت عبيد آل مكتوم، وذلك خلال الفترة من 6 ديسمبر 2022 ولغاية 4 يناير 2023 في جناح "جاليري فيريتّي" في الوحدة رقم 29، السركال أفنيو شارع 17 في منطقة القوز.

هذا ويعتبر معرض إيقاعات العمق لسمو الشيخة ميثاء بنت عبيد آل مكتوم، معرضاً فنياً متعدد الحواس وفريداً فيما يقدمه من إبداع ، فهو مستوحى من الأسطورة اليونانية القديمة لأفروديت وبسيهي -الروح- ويحكي قصة فساد البشرية مع ما يترتب عنه من تدمير ناتج عن الحسد والضغينة، وبالتعاون مع شركة "كونكتوبيا تكنولوجيز"، سوف يكشف المعرض النقاب عن أعمال فنية لسمو الشيخة ميثاء بنت عبيد آل مكتوم بتقنية الـ إن إف تي -الرموز الغير قابلة للاستبدال، وكما يستخدم المعرض تقنيات الواقع الافتراضي المعزز والميتافيرس، حيث يتمكن عشاق الفنون من الاستمتاع بالأعمال الفنية بطريقة أعمق باستخدام أدوات الواقع الافتراضي، الأمر الذي سوف يعزز من التجربة الفريدة للمعرض لأنه يلغي الحدود بين المادة والرقم.

وتجسد سمو الشيخة ميثاء بنت عبيد آل مكتوم من خلال أعمالها، الحقيقة المطلقة عبر استخدام الموضوع والاستعارات لتكوين ابداعاتها الفنية، حيث تسترشد الأضواء من أغاني الأساطير اليونانية القديمة، وينغمس عشاق الفن في عالم طوباوي حيث يوجد الكمال والانسجام بشكل رمزي، وهو العالم الذي يمكن تحقيقه إذا سعى البشر من أجل السلام والرحمة، وتعتمد سمو الشيخة ميثاء بنت عبيد آل مكتوم في أعمالها الأسلوب الرمزي الذي يمثل توليفة متقنة بين الفن التشكيلي والشعور.

وسوف ينطلق زائر المعرض برحلة في إيقاعات العمق مع سلسلة الوحي، حيث يتم توجيه الحضور من خلال عرض اللوحات الضخمة، حيث تعيد الأعمال الفنية تخيل مسار أفروديت في سفرها عبر أعماق المحيط لتجلب الحب والجمال، ويتم تقديم هذه اللوحات بموضوعها تحت الأعماق مع وفرة في ضربات الفرشاة النشطة بألوان نابضة بالحياة، مما يضفي انطباعات حركية مرحبة بأشعة الشمس الراقصة من الأعلى، والتي تبيّن نبض الحياة بطريقة يمكن من خلالها الشعور بالموجات الهائلة من الطاقة التي تنبض في الماء، محوّلة بانسجام الإيقاعات المائية مع المرجان إلى أغنية عالمية.

هذا وقد وضعت سمو الشيخة ميثاء بنت عبيد آل مكتوم رؤيتها للمعرض منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها برسم اللوحات المشاركة في المعرض، حيث شملت الرؤية طريقة العرض وهندسة المكان بتركيبته الحسية الملهمة ليعيش الزائرون التجربة المتخيّلة، حيث يواجهون الواقع من خلال الذاتية الداخلية للفنانة، والتي تضفي على لوحاتها قيمة روحية، منتقّلةً لعالم أحلام خيالي مليء بشخصيات من الأساطير اليونانية، حيث تعكس الأعمال الفنية موضوعاتٍ وجدت في الفن الرمزي: الحب والخوف والكرب والحسد، حيث يشكل دور وقوة المرأة الرمز الرئيسي للتعبير عن هذه المشاعر العالمية.

وسوف يحفل المعرض بعرض أحد أروع الأعمال الفنية لسمو الشيخة ميثاء بنت عبيد آل مكتوم، لوحة "الحسد"، والتي سوف تختتم رحلة إيقاعات الأعماق، حيث يتمكن الزائز من لقاء أفروديت حين سعت للانتقام من بسيهي آلهة الروح ، ومن خلال اللوحة يتم تصوّر أفروديت بطريقه لم يسبق لها مثيل وهي تحت الماء، بدلاً من الارتفاع من المحيط، وتعكس اللوحة كيف أن الحسد مرض روحي هو أصل العديد من الخطايا، ولا يتوافق مع الإيمان الحقيقي، وهو السبب في إبطال أعمال الإنسان الصالحة، وكما تجسد لوحة الحسد كلمات الأغنية الشهيرة في الأساطير اليونانية : " لذا ابقى، بالإيمان والأمل والحب، ولكن الأعظم بينهم هو الحب الذي يقضي على الحسد، وإن الحسد والغضب كانا السببين الرئيسيين الذين أعميا أفروديت عن الوفاء بواجباتها في نشر الحب والجمال للعالم.

الجدير بالذكر بأن الرحلة التي يقدمها المعرض تسمح للزائرين بالوصول إلى إدراك الأهداف النبيلة والسامية من القصص الأغريقية، والتي تشجع على محاسن الأخلاق والابتعاد عن الحسد والضغينة، وعن كل ما يصرفهم عن الاستمتاع بالمعنى الأكبر للحياة، وعن ما يخلق الفوضى لأنفسهم وللآخرين.

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حول جاليري فيريتّي للفن المعاصر

يجمع "جاليري فيريتّي للفن المعاصر" بين الأعمال الفنية والمفاهيم الإبداعية من المنطقة وباقي أرجاء العالم تحت سقف واحد، ليشجّع بذلك على المشاركة العالمية من خلال إنشاء مجموعات فنية هادفة ومستدامة.

يسعى "جاليري فيريتّي" لإنشاء مساحة فنية متعددة التخصصات تحمل هوية واضحة ترسخ مكانته كمنصة عالمية للفن من خلال عرض أعمال الفنانين البارزين والناشئين من جميع أنحاء العالم. ومن خلال الجمع بين الأشخاص ذوي العقليات والأفكار المتشابهة ورواد المستقبل الفني والتعبيري، يقدم "فيريتّي" تنسيقاً ديناميكياً لأعمال فنية تسلط الضوء على أهمية النزعة الفردية جنباً إلى جنب مع تحقيق التوافق الجمعي.

ومن خلال تسخير مساحاته الشاسعة، يقدم "جاليري فيريتّي" الدعم لشبكة من أنشطة التعاون الفني من خلال إضفاء طابع فريد على أساليب تقديم وعرض الأعمال الفنية، ليتحول بذلك إلى جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع المحلي. ويعزز "جاليري فيريتّي" المكانة المحورية التي يمكن أن يلعبها الفن في مجال الاستدامة والقضايا الاجتماعية البارزة، ويحرص في ذات الوقت على تحقيق رسالته في أن يصبح محركاً للتغيير الاجتماعي وأن يساهم بغرس القيم في مجتمعنا من خلال قدرة الفنون على إلهام الأفراد من جميع الخلفيات.

وعلاوة على ذلك، يركّز "جاليري فيريتّي" أيضاً على تنظيم معارض الأعمال الفنية الضخمة في الهواء الطلق في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى المستوى الدولي.