تيكتس تختار أفضل الأماكن السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الثانية على التوالي للمشاركة في جوائزها

دبي: أعلنت منصة حجز التذاكر الرائدة عبر الإنترنت "تيكتس" اليوم عن ترشيح 229 مرشحًا للتنافس من أجل الفوز بجائزة "أجمل معلم سياحي" المرموقة. تحتفي هذه الجوائز بالتميز في المتاحف والمعالم السياحية والتجارب في ثماني دول متنوعة ونابضة بالحياة، وتشمل هذه الدول الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، فرنسا، إيطاليا، هولندا، البرتغال، وإسبانيا. ومن بين المعالم المتميزة التي تم ترشيحها من الإمارات العربية المتحدة: متحف اللوفر أبو ظبي، ومتحف المستقبل، وحديقة الإمارات للحيوانات.

تُقدم جوائز "تيكتس" فئتين جديدتين" في هذا العام، ، هما "أفضل تجربة عائلية" و "أفضل نشاط". حيث ستكرم فئة "أفضل تجربة عائلية" حدائق الحيوان وأحواض السمك والمتنزهات الترفيهية والمتنزهات المائية الاستثنائية التي تصمم لتلبية احتياجات العائلات الباحثة عن لحظات لا تُنسى. بينما ستسلط فئة "أفضل نشاط" الضوء على الجولات السياحية الاستثنائية، ومشاهدة المعالم السياحية، والرحلات البحرية للاستمتاع بمشاهدة المعالم السياحية، والتجارب الترفيهية وتجارب الطهي، ومجموعة متنوعة من الأنشطة.

كما مُنحت الفرصة أيضاً للمعالم التأهل لنيل الجوائز من خلال فئتين مبتكرتين مبنيتين على التطبيق، وهما "أفضل جوهرة مخفية" و "أكثر الأماكن ابتكاراً"."

تضمُ قائمة المرشحين للعام الحالي من دولة الإمارات العربية المتحدة:

ساحة الوصل – إكسبو - دبي

ألف – جناح التنقل - إكسبو – دبي

برج خليفة

ديب دايف دبي

مرصد سكاي فيوز

تيرا – جناح الاستدامة - إكسبو – دبي

ذي فيو - نخلة جميرا

جناح الرؤية – إكسبو دبي

بهذا السياق، أعلن لورينس لورينك، الرئيس التنفيذي لشركة تيكتس، عن أن جوائز "أجمل معلم سياحي" لعام 2023 قد كشفت عن مجموعة فريدة من المرشحين، حيث تضمنت أفضل المعالم السياحية والمتاحف الرائعة في هذا القطاع، والتي نالت إعجاب كبير من أكثر من مليون عميل راض من خلال عملية إستبيان رضى العملاء من قبل تيكتس في مختلف أنحاء العالم، والتي أثرت بشكل لا يُمكن نسيانه على زوارها. نحن فخورون جدًا بالتعاون مع هذه الوجهات الاستثنائية ومتحمسون لتكريمها في حفل جوائز "أجمل معلم سياحي" لعام 2023.

تمت عملية الترشيح عن طريق جمع أراء أكثر من 1.6 مليون تقييم من قبل العملاء واستنادًا إلى تقييمات هذه الطلبات التي أُجريت بواسطة لجنة من الخبراء المتميزين في هذا المجال. تتألف هذه اللجنة من الرئيس التنفيذي لشركة "أرايفل" (Arival) دوغلاس كوينبي، وكذلك خافيير زوري مدير موقع "فيجيس ناشونال جيوغرافيك" (Viajes National Geographic Web). بالإضافة إلى أنتوني آموس رئيس تطوير الأعمال والعضوية في الرابطة التجارية التي تمثل قطاع السياحة الوطنية في المملكة المتحدة (UKInBound). فضلاً عن فريدريك فان أويركيرك الذي يشغل منصب محاضر أول في جامعة بريدا في هولندا.

سيتم الإعلان عن الفائزين في جميع الفئات السبع للدول الثمانية المشاركة في التنافس للجائزة في الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري.

فيما يلي نقدم عينة من المرشحين لهذا العام في الأسواق التسعة التي تشملها جوائز تيكتس لأجمل معلم سياحي:

- الإمارات العربية المتحدة: متحف اللوفر أبو ظبي (المكان الأكثر تميزاً)، متحف المستقبل (أفضل متحف)، حديقة حيوان الإمارات (أفضل تجربة عائلية).

- إيطاليا: قلعة سانت أنجيلو (المكان الأكثر تميزاً)، معرض بورغيزي (أفضل متحف)، متحف كازا ميلان (أفضل معلم)

- إسبانيا: متحف ناسونال تيسين بورنيميسزا الوطني (المكان الأكثر تميزاً)، مؤسسة جوان ميرو (أفضل متحف)، كازا ميلا لابيدريرا (أفضل معلم).

- البرتغال: متحف نادي إف سي بورتو (المكان الأكثر تميزاً)، مؤسسة سيرالفيس (أفضل متحف)، دير جيرونيموس (أفضل معلم).

- المملكة المتحدة: قلعة وندسور (المكان الأكثر تميزاً)، متحف تيتانيك بلفاست (أفضل متحف)، ستامفورد بريدج (أفضل معلم).

- فرنسا: قلعة فيلاندري (المكان الأكثر تميزاً)، مؤسسة لويس فويتون (أفضل متحف)، ديزني لاند - باريس (أفضل تجربة عائلية).

-هولندا: متحف فان جوخ (المكان الأكثر تميزًا)، متحف موريتشويس (أفضل متحف)، حديقة كوكن هوف (أفضل معلم).

- الولايات المتحدة: متحف الفن الحديث (المكان الأكثر تميزًا)، أكاديمية كاليفورنيا للعلوم (أفضل متحف)، أكواريوم المحيط الهادئ (أفضل تجربة عائلية).

حضور حفل توزيع الجوائز العالمية في تاريخ 18 أكتوبر المُقبل 2023

سيتم الإعلان عن الفائزين الإقليميين في الثامن عشر من شهر سبتمبر الجاري، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الإعلان عن الفائزين العالميين بجوائز "أجمل معلم سياحي" لعام 2023 خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي سيُقام ضمن فعاليات قمة الابتكار السياحي (TIS). سيشمل الحفل أيضًا كلمة رئيسية من مارك مكي، الخبير البارز في مجال الابتكار والتحول الرقمي والقيادة الرشيقة، حيث سيلقي محاضرة حول توجيه الأفراد نحو استثمار إمكانياتهم الإبداعية وتعزيز قدرتهم على الابتكار.

للمزيد من المعلومات حول حضور الحدث، شخصيا أو عبر الإنترنت، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: Remarkable Venue Awards - tiqets.com

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المزيد عن جوائز أجمل معلم سياحي

تم تأسيس جوائز تيكتس لتكريم أبرز المتاحف والتجارب و المعالم السياحية والاحتفال بها في البلدان الأكثر استقبالًا للسياح حول العالم. وقد أُقيم حفل توزيع جوائز أجمل معلم سياحي الأول في العام 2017 في مدينة باريس. منذ ذلك الحين، يتم تكريم المتاحف والمعالم السياحية في عدة دول، بما في ذلك فرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال والإمارات العربية المتحدة. وسيتم استضافة حفل توزيع الجوائز هذا العام خلال قمة الابتكار السياحي في إشبيلية بتاريخ 18 أكتوبر 2023.

يتم اختيار الأماكن الفائزة في فئات مثل أفضل متحف، وأفضل تجربة عائلية، والمكان الأكثر تميزًا، وأفضل نشاط، وأفضل معلم، استناداً إلى أكثر من 1.6 مليون تقييم قام به العملاء للأماكن المتاحة على موقع tiqets.com. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقييم فئتي "أفضل جوهرة مخفية" و"الأماكن الأكثر ابتكارًا" عن طريق لجنة تحكيم تتألف من خبراء في صناعة السياحة.

نبذة عن جوائز تيكتس

تيكتس تُعتبر واحدة من المنصات الرائدة عالمياً في مجال حجز التذاكر عبر الإنترنت للمتاحف والوجهات السياحية، حيث تقدم خدماتها في أكثر من 60 دولة وأكثر من 1000 مدينة بلغات متعددة تصل إلى 17 لغة مختلفة. تأسست تيكتس في عام 2014، ومنذ ذلك الحين، تهدف إلى مساعدة المسافرين في اكتشاف مزيد من الفرص للاستمتاع بالثقافة وزيارة أفضل الوجهات في رحلاتهم.

يقع مقر شركة تيكتس الرئيسي في مدينة أمستردام، وهي تعمل بجد لخدمة عملائها حول العالم. يتواجد فريقها المكون من أكثر من 200 موظف في مختلف المدن العالمية مثل لندن، باريس، روما، برشلونة، سياتل، لاس فيغاس، أورلاندو، فيلادلفيا، فيينا، كوبنهاغن، وبانكوك. لمزيد من المعلومات حول خدماتهم، يمكنك زيارة موقعهم الإلكتروني على tiqets.com.

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