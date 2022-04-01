دبي / الكويت: حصل مركز تك زون جدة، وجهة الترفيه العائلية العصرية من مجموعة الشايع، على جائزة أفضل مركز ترفيهي عائلي في حفل توزيع جوائز مينالاك 2022، الذي أقيم في دبي.

تم تطوير مفهوم تك زون للترفيه وتقديمه لأول مرة من قبل مجموعة الشايع في عام 2018. وافتتح فرعه في رد سي مول في جدة في عام 2021. مع تصميمه المميز وأجوائه المثيرة والاستخدام المبتكر للتكنولوجيا، يمنح تك زون زواره بعداً جديداً في عالم الترفيه والتسلية من خلال دمجهم في رحلة ممتعة عبر الزمن تضم ثلاثة محاور أساسية – المحيط، الأدغال، ومدينة المستقبل. تك زون وجهة ترفيهية مفعمة بالمرح والديناميكية وتحاكي المستقبل، لتقدم لضيوفها متعة حقيقة تجمع بين روعة الترفيه التقليدي والتفاعلي والواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR). يتم الجمع بين أكثر من 100 تجربة مختلفة في تك زون لابتكار تجربة ترفيهية جديدة عصرية لا مثيل لها لكل فرد من أفراد الأسرة، من الأطفال والصغار وحتى البالغين.

من جانبه، قال فرناندو ميدرو، نائب رئيس – إدارة الترفيه والتسلية في مجموعة الشايع: “إن الحصول على هذه الجائزة المرموقة هو بالتأكيد أمر بغاية الأهمية لنا جميعاً. لقد افتتحنا تك زون جدة في يناير عام 2021 على الرغم من تحديات الوباء، وقد حقق فريق العمل السعودي بالكامل نجاحاً مبهراً في وقت قصير جداً.

"إن تك زون هو مركز ترفيهي مذهل حقاً، فهو يضم أحدث وأكثر وسائل الترفيه جاذبية في السوق. لكننا بنفس الوقت نفخر بمستويات الخدمة المميزة والضيافة الدافئة التي يقدمها موظفونا الـ "TEKTAINERS" للضيوف. لقد ساهمت هذه الخدمة بصنع الفارق وساعدتنا على إنشاء أفضل مركز ترفيه عائلي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"!

خلال حفل توزيع جوائز مينالاك أيضاً، تم ترشيح مركز كويست الترفيهي الخاص بمجموعة الشايع في الكويت ضمن فئة أفضل الوجهات الترفيهية التي تعتمد على مبدأ ممارسة الأنشطة الرياضية/المغامرة، مما يؤكد على مكانة الوجهات الترفيهية العائلية لدى مجموعة الشايع في جميع أنحاء المنطقة.

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عن تك زون

تم إنشاء تك زون من قبل مجموعة الشايع في عام 2018، كمركز ترفيهي عائلي عصري يوفر مجموعة متنوعة من الألعاب بما في ذلك ألعاب الواقع الافتراضي (VR)، وألعاب الواقع المعزز (AR) لجميع الأعمار – بالإضافة لألعاب المركبات، والأنشطة البدنية، وألعاب المهارة، وألعاب الهروب، ومنطقة مخصصة للأطفال الصغار، وأول لعبة سيارات بتقنية الواقع الافتراضي في العالم، وألعاب تمنح المشاركين نقاطاً يمكن استبدالها بالهدايا، ومنطقة أركيد التي تضم العديد من الألعاب الشعبية.

هناك شيء ممتع لكل فرد من أفراد العائلة لدى تك زون، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع بوقتهم والاحتفاظ بذكريات لا تُنسى، بينما يوفر المركز للكبار فسحة من الراحة بعيداً عن ضغوطات حياتهم اليومية. المرح لا ينتهي لدى تك زون.

عن مجموعة الشايع

مجموعة الشايع، هي شركة عائلية، تأسست في الكويت عام 1890 ولديها سجلاً ثابتاً من النمو والابتكارات. أثبتت الشايع نفسها كشركة رائدة في إدارة وتشغيل العلامات التجارية العالمية، لتقدم لزبائنها خيارات غير محدودة من العلامات الأكثر شعبية.

تدير المجموعة عدداً كبيراً من العلامات التجارية وفق أعلى مستويات الخدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وروسيا وتركيا وأوروبا، مع آلاف المحلات والمطاعم والمقاهي والوجهات الترفيهية، بالإضافة إلى التجارة الالكترونية الآخذة في النمو.

دأبت الشايع منذ افتتاح أول محل لها على توسيع وتنويع أطر نشاطها التجاري لتقدم لزبائنها خيارات لا مثيل لها من العلامات التجارية العالمية في مختلف القطاعات التي تضم الأزياء والأحذية، والصحة والجمال، والأغذية والمطاعم، والبصريات، والصيدلة، والأثاث والمفروشات المنزلية، والتسلية والترفيه العائلي. يتمتع زملاؤنا في المجموعة بدرجة عالية من المهارة والتفاني ويجمعهم الالتزام بتقديم خدمة زبائن مميزة وتجربة تسوق فريدة لدى مختلف علاماتنا التجارية.

تعكس مجموعة العلامات التجارية التي تديرها مجموعة الشايع التطور الدائم الذي تختبره المجموعة وتقدم خيارات واسعة تتماشى مع أسلوب حياة زبائنها. بدءاً من المحلات والمطاعم المنتشرة في أرقى المجمعات التجارية إلى المقاهي المحلية وخدمة السيارات والتسوق أونلاين، حيث تقدم المجموعة لزبائنها العلامات التجارية المفضلة لديهم مثل ستاربكس، واتش آند ام، ومذركير، ودبنهامز، وأمريكان إيجل أوتفترز، وبي. إف. تشانغز، وذي تشيزكيك فاكتوري، وذي بودي شوب، وماك، وفيكتوريا سيكريت، وبووتس، وبوتري بارن، وكيدزانيا.

لمعرفة المزيد عن مجموعة الشايع، تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني www.alshaya.com، ويُرجى متابعة صفحاتنا على فيسبوك وانستغرام ولينكد إن.

حول مينالاك

تأسس مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي (MENALAC) في عام 2014، وهو عبارة عن منصة غير ربحية تمثل صناعة الترفيه والتسلية والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

من خلال أكثر من 530 عملية وأكثر من 200 علامة تجارية من 22 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك باكستان وأفغانستان، تقدم مينالاك مزايا كبيرة لصناعة الترفيه حيث تعمل كمنصة تُمكن أصحاب العلاقة في هذه الصناعة من التفاعل والتواصل للاطلاع على كل ما هو جديد. تم إنشاء المجلس تحت رعاية غرفة تجارة وصناعة دبي (DCCI) ومركز جمعية دبي في عام 2016، عندما انضمت الشركات الرائدة في صناعة الترفيه في المنطقة، بما في ذلك المنتزهات الترفيهية، ومناطق الجذب السياحي، والمتنزهات المائية، ومراكز الترفيه العائلية لتشكيل مجلس لدعم نمو وتطوير الصناعة.

تم إنشاء المجلس كمنصة لتعزيز العمليات الآمنة، والتنمية الإقليمية، والنمو المهني والنجاح التجاري لصناعة الترفيه وليكون مصدراً مهماً لا غنى عنه لأعضاء المجلس، وسُلطة تتمتع بنفوذ دولي تُعنى بصناعة الجذب السياحي.