دبي: أعلنت "تكيتس" اليوم الجولة الأولى من أسماء المرشحين لجوائز "اجمل معلم سياحي" والتي تحتفي بأجمل وافضل المعالم السياحية في دولة الإمارات العربية المتحدة وثماني دولٍ أخرى. وكانت من أبرز المعالم التي تم ترشيحها من دولة الإمارات العربية المتحدة : برج خليفة، ومتحف المستقبل، وقصر الوطن، والقرية العالمية، ولا بيرل من دراغون.

حيث سيتنافس لهذا العام أكثر من 200 مرشح ليصبحوا ضمن احدى المعالم الـــــسبعه الفائزة في كُلاً من البلدان التسعة المشاركة في جوائز أجمل معلم سياحي لهذه السنة، إذ قامت تيكتس بالإعلان عن المرشحين للجوائز لأول 5 فئات والمترتبة كالتالي: المكان الأكثر تميزاً، وأفضل متحف، و أفضل وجهة سياحية، و أفضل معلم، و أفضل تجربة سياحية، وتم إعتماد اختيار هذه المعالم السياحية ضمن هذه الفئات الخمس بناءً على تقييم العملاء الذي زاد عن 1.1 مليون للأماكن السياحية المميزة والتي تم استحصالها من الموقع الإلكتروني الرسمي لتيكتس Tiqets.com.

للمرة الأولى في تاريخ جوائز " تكتس" السنوية للسياحة، ستنضم أماكن سياحية من دولة الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والبرتغال إلى التنافس للفوز بجائزة "أجمل معلم سياحي"، كما كان الحال كذلك في السنوات السابقة، فإن كلُاً من المتاحف ومناطق الجذب السياحي في فرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مؤهلة أيضاً للفوز بهذه الجائزة.

لاحقاً خلال هذا العام، سيتم الإعلان عن الجولة الثانية من المرشحين للجائزتين القائمتين على الفئات، أفضل جوهرة خفية والمعلم الأكثر ابتكاراً. كما سيتم تقييم هاتين الفئتين من الجوائز من قبل لجنة من الحكام متخصصة في هذه الصناعة بما فيهم دوغلاس كوينبي الرئيس التنفيذي لشركة أرايفل (Arival)، و خافيير زوري مدير موقع فيجيس ناشونال جيوغرافيك (Viajes National Geographic Web)، و جيم ريتشاردسون مؤسس ميوسيم نيكست (MuseumNext)، وأنوك فان إيكيلين مدير تطوير وجهات المجلس الهولندي للسياحة والاتفاقيات. سيبقى باب التقديم لهذه الجوائز مفتوحاً حتى الثامن من سبتمبر 2022. كما يمكن للمعالم السياحية التي ترغب في التقديم للحصول على جائزة، تحميل نموذج الطلب عبر هذا الرابط.

سيتم الإعلان عن الفائزين في جميع الفئات السبع ولجميع البلدان التسع المشاركة في الجوائز بتاريخ 28 سبتمبر 2022.

كذلك أضاف لورينس لورينك الرئيس التفيذي لتيكتس قائلاً : "يمثل المرشحون لجوائز أجمل معلم سياحي لهذا العام أفضل ما قدمتهُ صناعة المتاحف و مناطق الجذب السياحي في العالم – فقد استحقوا هذا الترشيح بجدارة خاصةً بعد أن تلقوا تقييماً رائعاً من أكثر من مليون عميل من عملاء تيكتس في جميع أنحاء العالم. نحن فخورون بالعمل مع هذه الأماكن الرائعة ومتحمسون جداً للاحتفال بها من خلال جوائز أجمل معلم سياحي لعام 2022".

فيما يلي نوضح عينة من المرشحين لهذا العام في الأسواق التسعة التي تغطيها جوائز تيكتس لأجمل معلم سياحي :

دولة الإمارات العربية المتحدة : متحف المستقبل عن جائزة (أفضل متحف)، لا بيرل باي دراغون عن جائزة (أفضل معلم جذب سياحي )، ومرصد سكاي فيوز عن جائزة (أفضل معلم).

فرنسا: مؤسسة لويس فويتون عن جائزة (أفضل متحف)، لا سيتي دي لا مير عن جائزة (أفضل معلم جذب سياحي )، وشاتو دي أنجيه عن جائزة (أفضل معلم).

ألمانيا: متحف بيرغروين عن جائزة (أفضل متحف) ، هامبورغ دونجيون عن جائزة (أفضل معلم جذب سياحي) ، و بيرلين فيرنسهتورم عن جائزة (أفضل معلم)

إيطاليا: بلازو كولونا عن جائزة (أفضل متحف) ، إيطاليا في مينياتورا عن جائزة (أفضل معلم جذب سياحي) ، و كنيسة ميديشي عن جائزة (أفضل معلم)

هولندا: بودي ولدز أمستردام عن جائزة (أفضل متحف) ، راميستيراد عن جائزة (أفضل جذب سياحي)، ومتحف هيت ريمبراندثس عن (أفضل تجربة في الموقع)

البرتغال: معرض إميرسيفز بورتو عن جائزة (أفضل متحف)، متحف بورتو إيستاديو عن جائزة (أفضل معلم) ، و كاستيلو دو موروس عن جائزة (أفضل معلم)

إسبانيا: كاسا موسيو سلفادور دالي عن جائزة (أفضل متحف)، متحف النادي الرياضي - جولة سان ماميس عن جائزة (أفضل معلم)، وكاستيلو دي ألمودوفار ديل ريو عن جائزة (أفضل معلم)

المملكة المتحدة: متحف بروكلاندز عن جائزة (أفضل متحف)، حدائق كيو النباتية الملكية عن جائزة (أفضل معلم جذب سياحي)، واستاد الاتحاد عن جائزة (أفضل معلم)

الولايات المتحدة: متحف الثورة الأمريكية عن جائزة (أفضل متحف)، غريسلاند عن جائزة (أفضل معلم جذب سياحي) ، وحافة في هدسون ياردز (أفضل معلم)

يمكن الاطلاع على القائمة الكاملة لـــــ 180 مرشحاً للجوائز القائمة على التقييمات، ووصف أكثر شمولا لمعايير التأهل لكل جائزة من خلال النقر هنا.

هذا وسيكون حفل توزيع الجوائز العالمية في الثاني من نوفمبر 2022 في حين سيتم الإعلان عن الفائزين الإقليميين في نهاية شهر سبتمبر الجاري، كما سيتم الإعلان عن الفائزين العالميين بجوائز أجمل معلم سياحي لعام 2022 في حفل توزيع الجوائز السنوي الذي ستستضيفهُ قمة الابتكار السياحي Summ it (TIS). يمكن للزوار الذين لايتمكنون من حضور الحدث بشكل شخصي في إشبيلية من الاستماع إلى البث المباشر المجاني للحدث.

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للمزيد من المعلومات حول حضور الحدث، شخصيا أو عبر الإنترنت، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي : https://www.tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/.

المزيد عن جوائز أجمل معلم سياحي

تحتفل جوائز أجمل معلم سياحي بسبع فئات من الجوائز في تسع دول حول العالم. منذ عام 2017 ، كرمت الجوائز المتاحف ومناطق الجذب السياحي في فرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وللمرة الأولى لهذا العام، سيشمل برنامج الجوائز أيضاً ألمانيا والبرتغال والإمارات العربية المتحدة.

وسيستند اختيار الأماكن الفائزة في فئات أفضل معلم جذب سياحي، وأفضل متحف، وأفضل التجارب في الموقع، والمكان الأكثر تميزاً، وأفضل معلم إلى أكثر من 1.1 مليون تقييم من العملاء للأماكن في الموقع الإلكتروني لتيكتس Tiqets.com. سيتم تقييم فئتي أفضل جوهرة خفية والمكان الأكثر ابتكاراً من قبل لجنة من حكام الصناعة كما سيتم الإعلان عن الفائزين لجميع الفئات السبعة في نهاية شهر سبتمبر الجاري.

تم إنشاء جوائز تيكتس لأجمل معلم سياحي من أجل تكريم والاحتفال بأفضل مناطق الجذب والمتاحف في البلدان الأكثر زيارةً حول العالم. تم استضافة أول حفل لتوزيع جوائز تيكتس لأجمل معلم سياحي في باريس وسيتم استضافة حدث هذا العام في قمة الابتكار السياحي في إشبيلية في 2 نوفمبر 2022.

نبذة عن جوائز تيكتس

تحتفل جوائز السياحة السنوية بسبع فئات في 9 دول حول العالم. منذ عام 2017 ، كرمت هذه الجوائز المتاحف ومناطق الجذب السياحي في فرنسا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وللمرة الأولى هذا العام سيشمل برنامج الجوائز أيضا معالم الجذب السياحي في الإمارات العربية المتحدة وألمانيا والبرتغال.

وسيعتمد اختيار الأماكن الفائزة في فئات أفضل معلم جذب وأفضل متحف وأفضل التجارب في الموقع والمنطقة الأكثر تميزاً وأفضل معلم يعتمد على تقييمات الزوار لأكثر من 1.1 مليون زائر للمناطق في منصة تيكتس. سيتم الإعلان عن المرشحين لهذه الفئات في نهاية شهر سبتمبر.

تم إنشاء جوائز تيكتس السنوية للمناطق الجذابة لتكريم والاحتفال بأفضل مناطق الجذب والمتاحف في البلدان الأكثر زيارة حول العالم. وقد استضافت باريس أول حفل لتوزيع الجوائز وسيتم استضافة حدث هذا العام في قمة الابتكار السياحي في إشبيلية في 2 نوفمبر.

للمزيد من المعلومات عن الجوائز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي : tiqets.com/venues/remarkable-venue-awards/

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