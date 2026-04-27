الرياض - كرّمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن مجموعة فقيه للرعاية الصحية خلال فعاليات ملتقى الجيل القادم "ابتكار بلا حدود"، وذلك تقديرًا لإسهاماتها في دعم الابتكار وتمكين المبادرات النوعية في القطاع الصحي.

وجاء هذا التكريم نظير مشاركة المجموعة بصفتها راعيًا ذهبيًا للملتقى، في إطار شراكة إستراتيجية تعكس التزامها المستمر بدعم بيئات الابتكار وتعزيز دورها في تطوير حلول ومبادرات تسهم في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وتسلّم درع التكريم نيابةً عن المجموعة نائب رئيس المجموعة للبحث والابتكار، البروفيسور مازن حسنين، الذي أكد أن هذه المشاركة تأتي امتدادًا لنهج المجموعة في الاستثمار في المعرفة والابتكار، ودعم الكفاءات الوطنية والمبادرات الريادية.

ويُعد ملتقى "ابتكار بلا حدود" منصة تجمع الجهات الأكاديمية والقطاعات المختلفة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث المبادرات الابتكارية، بما يعزز التكامل بين مختلف الجهات لتحقيق التنمية المستدامة.

وتؤكد مجموعة فقيه للرعاية الصحية من خلال هذه المشاركة حرصها على ترسيخ ثقافة الابتكار، ودعم المبادرات التي تواكب تطلعات المستقبل، بما ينسجم مع رؤيتها في الإسهام ببناء قطاع صحي أكثر استدامة وتطورًا، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

