احتفل معهد حوكمة، بإنجازات الخريجين الجدد خلال حفل اعتماد خاص أقيم في مؤتمر حوكمة ومنظمة الشبكة العالمية لحوكمة الشركات، في دبي. وقد تم خلال الحفل تكريم إنجازات المشاركين الذين أتموا بنجاح ورشة عمل أمناء مجلس إدارة الشركة.

وكان أبرز ما يميز هذا الحدث هو تقديم الشهادات للخريجين، ما يرمز إلى التزامهم بتطوير معايير حوكمة الشركات في المنطقة، وقد قام السيد خليفة الشحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق دبي المالي، بتسليم الشهادات للمتخصصين المتميزين.

وخلال الحفل، أعرب السيد الشحي عن خالص تهانيه للخريجين، مؤكداً على أهمية دورهم كأمناء مجلس إدارة الشركة. وقال: "نحن فخورون بالشراكة مع معهد حوكمة في ورشة عمل سكرتير مجلس إدارة الشركة، ويؤكد هذا التعاون التزامنا بتمكين أمناء سر الشركة، وضمان أنهم مجهزون لدعم التميز في الحوكمة في مجالس الإدارة. إن حوكمة الشركات ليست مجرد ممارسة، بل هي أمر حيوي، والقوة الدافعة للتقدم في منطقتنا".

وتابع: تؤكد الشراكة بين سوق دبي المالي ومعهد حوكمة الالتزام برعاية مجموعة من المتخصصين في مجال الحوكمة ذوي المهارات العالية والأسس الأخلاقية، وتعد ورشة عمل أمناء مجلس إدارة الشركة جزءاً لا يتجزأ من هذا التعاون، حيث تعمل على تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للتفوق في أدوارهم كقادة للشركات.

وكان الحفل بمثابة لحظة فخر للخريجين، كما كان بمثابة شهادة على التعاون الناجح بين معهد حوكمة وسوق دبي المالي في تعزيز التميز في حوكمة الشركات.

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عن حوكمة

معهد حوكمة هو معهد عالمي لحوكمة الشركات، يعمل على تحسين ممارسات حوكمة الشركات للحكومات والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تأسس معهد حوكمة في عام 2006 من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي واتحاد المصارف العربية وسلطة مركز دبي المالي العالمي، وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى تعزيز أفضل ممارسات حوكمة الشركات والشفافية والمساءلة في الشركات. ويقدم معهد حوكمة خدمات المناصرة والتدريب والبحث والاستشارات للشركات والحكومات والمؤسسات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.