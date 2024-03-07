يشمل التعاون بين "تينسنت كلاود" و"موبايلي" تدشين منصة سحابية جديدة للمؤسسات في المملكة العربية السعودية، بهدف دعم قطاع أعمال المؤسسات رقمياً والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة في أن تصبح مركزاً عالمياً للأعمال والترفيه.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)، الشركة الرائدة في تمكين التحول الرقمي في قطاع التقنية والإعلام والاتصالات في المملكة العربية السعودية، عن تعاونها مع "تينسنت كلاود" - "Tencent Cloud"، ذراع الحوسبة السحابية لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت، لتدشين برنامج "جو سعودي" - "Go Saudi". ويهدف هذا البرنامج إلى إحداث ثورة في المشهد الرقمي المتطور في المملكة لتصبح مركزاً عالمياً للأعمال والترفيه.

وباعتبارها واحدة من أكبر شركات الاتصالات من حيث تغطية الشبكات اللاسلكية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، فإن شراكة "موبايلي" مع "تينسنت كلاود" ستسمح لها بتنويع حلول الأعمال للمؤسسات بشكل استراتيجي، بالإضافة إلى الاستفادة من التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والتقارب الشامل، لتوفير فرص جديدة في قطاعات التقنية والإعلام والاتصالات وغيرها.

دعم طموح موبايلي في تأسيس منظومة رقمية شاملة

سيتشكل برنامج "جو سعودي"، الذي تم الإعلان عنه وإطلاقه اليوم ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض LEAP 2024 الرائد والمنعقد في المملكة العربية السعودية، من خلال عدة مستويات. أولاً، يوفر منصة سحابية ثورية جديدة للمؤسسات، حيث تعمل "تينسنت كلاود إنتربرايز" (TCE) على تأسيس هذه المنصة وتشغيلها، لتوفير خدمات تكنولوجيا معلومات متكاملة، بما في ذلك الحوسبة السحابية وقواعد البيانات والشبكة والتخزين والحماية وغيرها من الأساسيات الرقمية الرئيسية.

ستستخدم موبايلي هذه المنصة لإنشاء مجموعة من خدمات الوسائط والذكاء الاصطناعي الجديدة من الجيل القادم، مثل إمكانات معالجة الوسائط، والاتصالات في الوقت اللحظي، واستضافة خدمات البث المباشر وخدمات الفيديو عند الطلب، وخدمات الإبداع الرقمي، وغيرها، لتقديم العديد من الفوائد لمجموعة عملاء الشركة من المؤسسات. ستُولي المنصة السحابية الخاصة على مستوى المؤسسات الأولوية لخصوصية المستخدم وأمن البيانات، بهدف تعزيز بيئة سحابية موثوقة، من أجل جذب الشركات التي تسعى إلى حلول سحابية آمنة وموثوقة لتلبية المتطلبات التنظيمية وضمان حماية البيانات. يشار إلى أن إيرادات أعمال موبايلي قد تضاعفت منذ عام 2018 لتمثل أكثر من عشرين بالمئة من إجمالي الإيرادات حتى عام 12022.

ثانياً، ستستكشف موبايلي من خلال الاستفادة من منصة تينسنت كلاود إنتربرايز، إمكانات منصة Tencent Cloud Mini Program (TCMPP)، لتقديم خدمات يومية حية متكاملة لربط المشتركين ومستخدمي الإنترنت بالمؤسسات ومجتمعات الأعمال، ضمن منظومة رقمية واحدة.

وقال المهندس سلمان بن عبدالعزيز البدران، الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي: "سيمكّننا التعاون بين موبايلي وتينسنت كلاود من توسيع نطاق أعمالنا الخاصة بالمؤسسات إلى حد كبير، وسيلعب دوراً أكثر فاعلية في ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز جذب رئيسي مفضل للشركات العالمية الراغبة في التوسع في المنطقة".

وأكد داوسون تونج نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي لمجموعة تينسنت كلاود آند سمارت إنداستريز، أن هذه المنصة السحابية الجديدة ستوفر لشركة موبايلي إمكانات جديدة وقوية لتطوير أعمالها الخاصة بالمؤسسات عبر مجموعة ديموغرافية أوسع بكثير من عملاء القطاعين العام والخاص.

وقال تونج: "مع خبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في خدمة أكثر من مليار مستخدم للإنترنت في توفير المحتوى الرقمي والاتصالات الاجتماعية والمنتجات والخدمات المتعلقة بالألعاب، فإننا في تينسنت كلاود على ثقة من خبرتنا وقدراتنا في دعم تطوير وتشغيل الأعمال التجارية والترفيهية عالمياً. ونتطلع إلى المساهمة في تحقيق طموح المملكة العربية السعودية في أن تصبح منصة جاذبة للشركات العالمية في المنطقة."

وأضاف" نعتبر هذه الشراكة مع موبايلي خطوتنا الأولى نحو التعاون داخل سوق المملكة العربية السعودية. حيث ستفتح هذه الشراكة الأبواب لتبادل الخبرات والابتكارات القيّمة، وستدعم توسع الشركات العالمية والصينية داخل السوق السعودي. وسنواصل التزامنا بالبحث عن فرص جديدة لمساعدة الشركات السعودية في الوصول إلى العالمية، والتسويق لأعمالها ومنتجاتها من خلال الاستفادة من المنظومة الرقمية التي توفرها شركة تينسنت."

رؤية تينسنت كلاود للابتكار والأعمال في مؤتمر ومعرض LEAP 2024

شاركت تينسنت هذا العام لأول مرة في مؤتمر ومعرض LEAP 2024. وأشاد داوسون في حديثه خلال جلسة حوارية رئيسية، بسكان المملكة العربية السعودية لتمتعهم بقدر عالٍ من المشاركة والمعرفة التقنية، وأشار إلى بروزهم كمستهلكين ومطورين أقوياء لخدمات الوسائط الرقمية المتقدمة.

وقال تونغ: "ترحب تينسنت كلاود بالمزيد من الشراكات المحلية لبناء منظومة رقمية داعمة، ورفد المملكة بمواهب قوية في هذا المجال، لتلبية المتطلبات التقنية لقطاعات جديدة ومتنوعة، بما في ذلك إنشاء المحتوى، والبث المباشر للبطولات الرياضية الكبرى، والألعاب، وغيرها من الفرص في قطاعات الأعمال والإعلام والترفيه."

واختتم تونغ حديثه بقوله: "تضم المنظومة العالمية لشركاء تينسنت كلاود اليوم 11,000 شريكاً يعملون معاً لخدمة العملاء حول العالم. لقد كانت هذه المنظومة قوة دافعة رئيسية لأعمال شركة تينسنت كلاود على المستوى الدولي. وبالمثل، يمكن لبرنامج "جو سعودي" أن يكون حافزاً لإنشاء منظومة رقمية بنفس الأهمية في المملكة العربية السعودية."

ويأتي التعاون الاستراتيجي بين موبايلي وتينسنت كلاود في خضم التحول الاقتصادي الرقمي واسع النطاق الذي تشهده المملكة، والذي يتماشى مع استراتيجيتها لرؤية 2030. وضعت رؤية المملكة 2030 هدفاً يتمثل في الوصول إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي وأن تكون المملكة العربية السعودية واحدة من أقوى 10 اقتصادات في العالم.

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نبذة عن شركة اتحاد اتصالات (موبايلي)

شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) هي شركة سعودية تم إطلاقها تجارياً في مايو 2005. تقدم موبايلي خدمات متكاملة لثلاثة قطاعات رئيسية، وهي قطاع الأفراد والأعمال والمشغلين. وتمتلك واحدة من أكبر الشبكات اللاسلكية من ناحية التغطية على مستوى المملكة والمنطقة بشكل عام، بالإضافة إلى امتلاكها أكبر شبكات FTTH وواحد من أضخم أنظمة مراكز البيانات حول العالم.

نبذة عن شركة تينسنت كلاود

تلتزم تينسنت كلاود، إحدى الشركات السحابية الرائدة في العالم، بتوفير حلول مبتكرة لحل المشكلات في العالم اللحظي، وتمكين التحول الرقمي للصناعات الذكية. من خلال بنيتنا التحتية العالمية الواسعة، توفر تينسنت كلاود للشركات في جميع أنحاء العالم منتجات وخدمات سحابية مستقرة وآمنة ورائدة في الصناعة، بالإضافة إلى الاستفادة من التقدم التقني مثل الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وأمن الشبكات. تستمر مهمتنا في تلبية احتياجات الصناعات في جميع المجالات، بما في ذلك مجالات الألعاب والإعلام والترفيه والتمويل والرعاية الصحية والعقارات، وتجارة التجزئة والسفر والنقل.

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ليا خوري

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