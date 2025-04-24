دبي: ضمن فعاليات "أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي"، أعلنت "مؤسسة دبي للمستقبل" و"جامعة بيرمنجهام" عن تعاون ثنائي بين الجانبين يعزز الشراكة القائمة بينهما في مجالات ريادة الأعمال، والبحوث الاستراتيجية، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتبادل المعرفة.

ووقّع مذكرة التفاهم كلٌ من البروفيسورة يسرى المزوغي عميد جامعة بيرمنجهام في دبي، وسعيد الفلاسي مدير مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل.

ويشمل التعاون مبادرات نوعية مثل إشراك جامعة برمنجهام في برنامج دبي لريادة الأعمال الجامعية التابع لمؤسسة دبي للمستقبل، والتعاون في تطوير مسرعات الأعمال، والمساهمة في أبحاث استشراف المستقبل، ومواصلة تطوير المحتوى التعليمي والمعرفي، بما يتماشى مع أجندة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وإلى جانب دعم مستهدفات خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات الذكاء الاصطناعي، يسهم التعاون الثنائي بين الجانبين في تحقيق أهداف "برنامج دبي للبحث والتطوير والابتكار"، ويعزز بيئة الإنتاج المعرفي والتطوير التكنولوجي في دبي والدولة.

ويعزز التفاهم التزام كلٍ من مؤسسة دبي للمستقبل وجامعة بيرمنجهام في دبي ببناء منظومةٍ متكاملة لتخيّل وتصميم وتنفيذ المستقبل انطلاقاً من دبي، وذلك عبر تطوير التعاون في حزمة من البرامج المشتركة، وإشراك أعضاء هيئة التدريس، والمشاركة في الفعاليات الدولية التي تحتضنها دبي مثل "منتدى دبي للمستقبل" و"أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي".

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