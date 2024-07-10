مسقط: مواصِلاً مسيرته الحافلة بتمكين المرأة والنهوض بالمُجتمعات المحلية، وقع بنك نزوى، البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان، مذكرة تفاهم مع مبادرة لهُنَّ عمان لدعم برنامج القيادة النسائية الشابة سدرة في نسخته الثالثة. تهدف هذه المبادرة بالتعاون مع أوتورد باوند عمان إلى تزويد الشابات بالمهارات المهنية الأساسية مع تعزيز النمو والتطوير الشخصي. وتعكس مذكرة التفاهم الدور القيادي الذي يتبوأه بنك نزوى في دعم وتمكين المرأة العُمانية وجهوده الحثيثة في إقامة تعاونات مُثمرة مع مختلف المؤسسات، لصنع أثر إيجابي مُستدام.

وقد وقع الاتفاقية الفاضل خالد الكايد الرئيس التنفيذي لبنك نزوى والفاضلة شذا بنت سالم المسكرية مؤسسة مبادرة لهنَّ عمان ، بحضور عددٍ من أعضاء الإدارة التنفيذية من الجانبين. ويعكس دعم بنك نزوى للبرنامج التزامه الراسخ بالشمولية والمساواة، ويُسلط الضوء على دعمه المتواصل للنساء وتنشئة قادة المستقبل.

وفي تعليقه على المبادرة، قال الفاضل خالد الكايد: "لقد أثّر برنامج سدرة بشكل عميق على المشاركات السابقات، حيث زود الشابات بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في بيئة العمل وتقديم مُساهمات هادفة في المجالات الاجتماعية والشخصية. ونحن فخورون بدعم هذا البرنامج وكلنا ثقة في أن هذا الدعم سيساهم في إنجاح البرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة ويلهم جيلا جديدا من قائدات الجيل القادم. في بنك نزوى، نؤمن بقدرات المرأة العُمانية وندرك أهمية تمكينها، ومن خلال دعمنا لمثل هذه المبادرات الرائِعة، نسعى إلى تعزيز دور المرأة في دفع التقدم والابتكار، للمساهمة بشكل فاعل في مساعي التنمية المجتمعية"

وأضاف: "يتماشى برنامج سدرة مع المبادئ والقيم التي تُشكل أساس عمليات بنك نزوى. ومن خلال دعم هذه المبادرة، نستثمر بشكل كبير في تشكيل مستقبل أكثرَ شمولية وديناميكية للسلطنة، مما يُساهم بشكل ملموس في تعزيز الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وفقًا للأهداف التي حددتها رؤية عُمان 2040."

يهدف برنامج سدرة هذه السنة إلى إرشاد وتاهيل 60 امرأة عُمانية تتراوح أعمارهن بين 20-35 عامًا، وتزويدهن بمجموعة شاملة من المهارات التي تشمل الوعي الذاتي والتفكير التعاوني والتواصل والشخصية القيادية والابتكار مع التركيز على التفكير النقدي وحل المشكلات. حيث تُعد هذه المعارف ضرورية لتمكين المشاركات من تقديم مُساهمات أكبر في أماكن عملهن ومجتمعاتهن. مع التركيز على القيم الإسلامية والمسؤولية الاجتماعية والمواطنة ؛ يولي برنامج سدرة الأولوية لتطوير الشخصية والتعلم القائم على الخدمة والمشاركة المجتمعية الفاعلة. يُجسد دعم بنك نزوى للبرنامج التزامه بتمكين الأفراد من خلال تزويدهم بالموارد العملية اللازمة التي تمهد الطريق لمستقبل واعد بالإنجازات، مما يمكنهم من صناعة الأثر الإيجابي في مجتمعاتهم.

يتجلى التزام بنك نزوى بالمسؤولية الاجتماعية من خلال دعمه المستمر للمجتمعات المحلية. ومن خلال الشراكات المُثمرة مع مبادرات مثل لهُنَّ عمان والتي تُساهِم في ازدهار عُمان على المدى الطويل ورفاهية المجتمع، يُعزز بنك نزوى دوره كمؤسسة مالية عريقة تقود جهود التنمية الوطنية المُستدامة، لبناء مستقبل مشرق للبلاد.

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