

النجمان السعوديان خالد عطية وسعود الشريف يحققان بداية رائعة ويتفوقان على أسماء عالمية بارزة في الجولة الأولى

إشادة واسعة من اللاعبين بروعة التنظيم وجودة الملعب والموقع المميز في قلب العاصمة

الرياض: انطلقت منافسات البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبدعم من مستشاري سوفت بنك، بأداء مميز في يومها الأول على أرض نادي الرياض للجولف، حيث شهدت الجولة الأولى تألقاً لافتاً من النجمين، تشانغ وي لون من الصين، وسادوم كاوكانجانا من تايلاند، اللذين تصدرا الترتيب بعد جولة قوية، بينما قدم اللاعبون السعوديون أداءً مميزًا في منافسات اليوم الأول من البطولة المرموقة.

تشانغ، الذي بدأ يومه مبكراً ضمن أول مجموعة انطلقت في الساعة 6:30 صباحاً، أظهر أداءً استثنائياً بتسجيل 7 ضربات بيردي، منهياً جولته بدون أي أخطاء بمجموع 64 ضربة، واختتم الجولة بضربة مذهلة من تسعة أقدام على الحفرة 18 (بار 5). أما كاوكانجانا، فأنهى جولته بتسجيل 8 ضربات بيردي وضربة بوغي واحدة، ليعادل رقم تشانغ في الصدارة.

رغم مشاركة أسماء عالمية مثل داستن جونسون، الفائز بلقب البطولة مرتين، وتيريل هاتون، نجم كأس رايدر، لم يتمكنوا من مجاراة أداء تشانغ وكاوكانجانا في الجولة الافتتاحية.

وشهدت نسخة هذا العام من البطولة، مشاركة تاريخية لخمسة لاعبين سعوديين، قدموا أداءً تنافسياً على ملعب بار 71 الذي يمتد على 7,411 ياردة.

قدم اللاعب خالد عطية، الذي يعتبر نادي الرياض للجولف ملعبه الرئيسي، أداءً مميزاً، محققاً 67 ضربة (-4)، ليقترب من القمة بفارق ثلاث ضربات فقط، وعبّر عن امتنانه للجماهير قائلاً: "دعم الجمهور المحلي هنا يُحدث فرقاً كبيراً. إنه أمر نادر بالنسبة لنا كلاعبين نقضي معظم وقتنا في المنافسات الخارجية."

وأضاف: "هذه البطولة فرصة عظيمة لنا للتعلم من أفضل اللاعبين العالميين واكتساب خبراتهم داخل الملعب وخارجه. شكراً لجولف السعودية والاتحاد على هذا الدعم المستمر."

وسجل زميله سعود الشريف 69 ضربة(-3)، وهي نتيجة وضعته في دائرة المنافسة على الرغم من بعض الأخطاء التي شابت جولته. أداء الشريف المميز جعله يتفوق على أسماء عالمية بارزة مثل بابا واتسون ولويس أوستويزن.

أما اللاعبون السعوديون، فيصل سحاب (75)، عثمان الملا (76)، وشرجو الكردي (77)، فقد واجهوا تحديات صعبة في يومهم الأول، لكنهم ما زالوا يسعون لتقديم أداءً أفضل في الجولة الثانية غدًا.

وأعرب اللاعبون عن إعجابهم بالتنظيم الراقي وجودة الملعب، حيث وصف المتصدر تشانغ الأجواء قائلاً: "كل شيء مثالي، سواءً الملعب أو التنظيم."

واختُتم اليوم الأول بحفل موسيقي مميز على أرض نادي الرياض للجولف، حيث استمتع الجمهور مع النجم المصري محمد حماقي والفنانة السورية رشا رزق في أجواء احتفالية جمعت عشاق الرياضة والفن.

للحصول على التذاكر لحضور فعاليات البطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة ومستشاري سوفت بنك، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: PIF Saudi International powered by SoftBank Investment Advisers | webook.com | webook.com

و لمزيد من المعلومات عن البطولة وفعاليات جولف السعودية القادمة، يرجى زيارة مواقع الإلكتروني:Golf Saudi

حول جولف السعودية

تعمل جولف السعودية على تعزيز الإقبال والمشاركة في رياضة الجولف من خلال توفير مرافق عالمية المستوى، والتميز في التشغيل، وتنفيذ أفضل الممارسات في الصناعة، لتصبح المملكة كوجهة رائدة للجولف. إلى جانب برامج التدريب والتعليم الأساسية التي تعرف الناس باللعبة في أقرب فرصة وبأسهل طريقة، تلتزم جولف السعودية بتقديم برنامج تطوير وطني ديناميكي يعمل على تغيير مشهد الجولف.

تويتر: @Golf_Saudi

إنستغرام: @Golf_Saudi

فيسبوك: @GolfSaudi

حول الاتحاد السعودي للجولف

يعد الاتحاد السعودي للجولف الجهة المسؤولة عن رياضة الجولف في المملكة العربية السعودية، ويقوم بتحديد المعايير وتنمية اللعبة كرياضة وتنظيم البطولات الوطنية. يتخذ الاتحاد مقره في الرياض، ويعمل على تطوير اللعبة بشكل كامل لكافة المواطنين والمقيمين.

حول الجولة الآسيوية

بصفتها الجهة الرسمية المنظمة لرياضة الجولف المحترفة في آسيا، تقود الجولة الآسيوية تطوير اللعبة في المنطقة، وتعزز مسيرة أعضائها مع الحفاظ على الالتزام بنزاهة اللعبة. من خلال عضويتها في الاتحاد الدولي لجولات PGA، تعد الجولة الآسيوية الجهة المعترف بها الوحيدة لجولات الجولف المحترفة على مستوى آسيا. وهي أيضًا شريك تابع لـ The R&A.

تشمل شركاء الجولة Rolex (حافظ الوقت)، Habitat for Humanity ) شريك التنمية المستدامة) وTitleist (شريك الويب). يقع المقر الرئيسي للجولة الآسيوية في سنتوسا، التي تعد موطن الجولف الآسيوي، بينما يعد نادي الجولف في سنتوسا جزءًا من شبكة حصرية من العقارات تحت تصنيف وجهات الجولة الآسيوية. كما أن للجولة مكتبًا في كوالالمبور، ماليزيا.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.asiantour.com.

حول السلسلة الدولية

تعد السلسلة الدولية مجموعة من 10 بطولات رفيعة المستوى في جدول الجولة الآسيوية، تقدم جوائز مالية مرتفعة، ووجهات عالمية المستوى، ومسارًا إلى دوري ليف جولف للاعبين من جميع أنحاء العالم.

تقام الفعاليات على مدار العام في مواقع مختلفة عبر آسيا، وأوروبا، وأفريقيا، والشرق الأوسط في مزيج من الأسواق الجديدة والمتقدمة للجولف. تم تقديم السلسة الدولية لأول مرة في موسم 2022 من خلال استثمار كبير مع دوري ليف جولف.الآن في موسمه الثالث، يشمل جدول السلسة الدولية فعاليات في سلطنة عمان، وماكاو، والمغرب، وإنجلترا، وإندونيسيا، وقطر، وهونغ كونغ، والمملكة العربية السعودية، مع المزيد من الفعاليات التي سيتم الإعلان عنها لاحقا.

-انتهى-

#بياناتشركات