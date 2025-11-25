العين : أعلنت مجموعة تسليح القابضة الاماراتية عن مشاركتها بجناح مميز في النسخة الأولى من المعرض الدولي للصيد والفروسية - العين 2025، والتي ستقام في الفترة ما بين 26 ولغاية 30 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك العين برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين،

وأكد السيد سالم المطروشي، الرئيس التنفيذي لمجموعة تسليح القابضة في تصريح بهذه المناسبة , على أهمية المشاركة في هذا المعرض وهو الاول من نوعه في مدينة العين.

وكشف المطروشي عن تفاصيل مشاركة (تسليح ) بقوله " سوف يتضمن جناح الشركة منصّة تسليح التكتيكيّة والتي ستضمّ منتجات الشركات المصنّعة لأسلحة الخرز المعروفة بالايرسوفت والبنادق الهوائيّة المختلفة، مثل شركة كارل والتر المحدودة وهي شركة ألمانيّة رائدة في مجال صناعة الأسلحة الهوائيّة حيث سيجري عرض الأسلحة الهوائيّة التي تمّ تصنيعها من قِبَلِ شركة والتر والمعتمدة للاستخدام في بطولة كأس العالم للرماية (الاتحاد الدولي لرياضة الرماية)، وشركة أوماريكس المحدودة وهي شركة ألمانيّة أخرى متخصّصة بصناعة أسلحة الإيرسوفت،

وأوضح المطروشي انه سيتمّ عرض منتجات لشركات اوروبية واسيوية عريقة متخصّصة بصناعة البنادق الهوائيّة في هذه المنصّة.

ومن المقرر ان تقوم مجموعة تسليح بعرض نظام تسجيل النتائج الإلكترونيّ الذي أنتجته شركة ميجالينك وهو نظام رماية مستخدم بشكل واسع في الاتحاد الدوليّ لرياضة الرماية "اي اس اس اف" ومرافق الرماية الرياضيّة ومرافق الرماية الخاصّة بكبار الشخصيات في الإمارات العربيّة المتحدّة. ويُعدُّ نظام تسجيل النتائج الإلكترونيّ الذي أنتجته شركة (ميجالينك ) نظام رماية حديث التصميم إذ أنّه قد صمّم لتلبية احتياجات اندماج النظام البرمجيّ مع المعدّات بهدف تحديد دقّة الرامي وسرعته ويستخدم هذا النظام بكثرة في مجال الأسلحة الهوائيّة.

وأوضح المطروشي ان منصة ( تسليح ) التكتيكيّة سوف تتضمن تقديم لمتجرها الخاص بالبيع بالتجزئة. واطلاق النسخة الجديدة لموقعها الالكترونيو’يضم منتجات أسلحة الإيرسوفت والأسلحة الهوائيّة وقطع تكتيكيّة ومستلزمات خارجيّة وملابس رياضيّة تكتيكيّة .

وقال المطروشي " تهدف تسليح إلى تجاوز سقف توقعات عملائها ومنحهم خدماتٍ تتوافق مع أحدث الابتكارات وأعلى المعايير. وتتلخص أهداف فريق العمل في الشركة باكتشاف التطورات التكنولوجية ومواكبتها .

واعرب المطروشي في ختام تصريحه عن سعادته بالمشاركة في هذا المعرض الذي يهدف لتعزيز ثقافة الصيد والفروسية وإمتاع الزوار من محبي هذه الرياضات التراثية الاصيلة .

مؤكدا اهمية هذا الحدث الذي يقام للمرة الاولى في مدينة العين , ليشكل فرصة فريدة للجمع بين الموروث الثقافي والتقاليد الإماراتية الأصيلة وأحدث الابتكارات والتقنيات المتطورة في قطاع الصيد والفروسية .

ويهدف المعرض ايضا للاحتفال بالإرث العريق للصيد والفروسية، وتسليط الضوء على مدينة العين كوجهة متميزة للصيد والرياضات الخارجية، مع السعي للوصول إلى أسواق جديدة ذات قوة شرائية لتوسيع علامة المعرض التجارية.

-انتهى-

#بياناتحكومية