مصر: أفق النمو التالي للاعبين الإقليميين في مجال الترفيه والتسلية

الموقع الاستراتيجي وعدد السكان الكبير والتراث الغني، كلها عوامل تعمل لصالح قطاع الترفيه والتسلية في مصر الذي يشهد نموًا قويًا .

مدعومًا بالنمو في عروض السياحة والضيافة والترفيه، من المتوقع أن ينمو قطاع الترفيه والتسلية في مصر من 2.9 مليار دولار في عام 2024 إلى 3.7 مليار دولار في عام 2028، وفقًا لتقديرات القطاع.

الجدير بالذكر أن قطاع الترفيه والتسلية يسهم بنسبة 12بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي لمصر .

تعمل الحكومة المصرية بشكل نشط على تعزيز تنمية قطاع الترفيه والتسلية من خلال المبادرات والحوافز، مما يعزز مناخ الاستثمار.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع أن يلعب الترفيه دورًا رئيسًا في خطط النمو في مصر، حيث يقف عند منعطف محوري في التنمية الاقتصادية المدفوعة بمشاريع البنية التحتية الضخمة. ومع عروضها الترفيهية الحالية التي تتراوح بين المواقع القديمة والرحلات النيلية ووجهات مثل سكي مصر وإكستريم لاند، فإن سوق الترفيه والتسلية في البلاد متنوع وديناميكي ومن المتوقع أن ينمو أكثر

وفي ظل هذه الخلفية، وتحت رعاية معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة المصرية (FEDCOC)، فإن مجلس الترفيه والجذب السياحي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENALAC) على أهبة الاستعداد لاستضافة الحدث الرئيس "التركيز على مصر" يومي 10 و11 ديسمبر 2024 في المقر الرئيس لاتحاد غرف التجارة المصرية في القاهرة الجديدة.

وفي هذا السياق، أكد الوليد البلطان، رئيس مينالاك، أن "هذا هو الوقت المناسب لمينالاك لاستضافة النسخة الافتتاحية من حدث ’التركيز على مصر‘، مما يعزز التزامنا بالاستفادة من آفاق النمو في مشهد الترفيه والتسلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ".

وتعليقًا على الشراكة، قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة التجارة المصرية: "تعمل حكومتنا بنشاط على تعزيز تنمية قطاع الترفيه والتسلية من خلال العديد من المبادرات والحوافز لتعزيز فرص الاستثمار في قطاع من السوق غير مستغل إلى حد كبير. علاوة على ذلك، تعمل الحكومة على تشجيع الشراكات بين كيانات القطاعين العام والخاص لتطوير مرافق الترفيه والتسلية وإدارتها".

وسيتضمن حدث "التركيز على مصر" الذي يستمر لمدة يومين جلسات رئيسة وحلقات نقاش بهدف عرض فرص الاستثمار والنمو في القاهرة، وتسليط الضوء على مجالات التعاون. إلى جانب هذه الدروس الأساسية، ستكون هناك العديد من الفرص للتواصل واستكشاف عروض الترفيه والتسلية المثيرة في القاهرة كجزء من جولات"MENALAC Explores" . سيتضمن المؤتمر أيضًا ثلاث حلقات نقاش تركز على الصحة والسلامة، ومراكز استطلاعات الرأي، والحدائق المائية.

يوضح حدث مينالاك القادم، "التركيز على مصر"، التزام البلاد بتوسيع قطاع الترفيه بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى الترويج لمصر كوجهة سياحية عالمية.

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