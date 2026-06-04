مسقط - تُوج بنك ظفار بجائزة منصة الخدمات المصرفية للشركات ضمن قمة العصر الجديد للصيرفة 2026، والتي أُقيمت تحت رعاية معالي أحمد بن جعفر المسلمي، محافظ البنك المركزي العُماني. ويأتي هذا التكريم تقديرًا لالتزام البنك المستمر بتطوير منظومة عمله من خلال الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز تجربة الزبائن بما يواكب تطلعاتهم المتنامية.

وقد استلم الجائزة أحمد بن سعيد آل إبراهيم، الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والأعمال الحكومية في بنك ظفار نيابةً عن البنك، في تأكيد على المكانة الريادية التي يحتلها البنك في تقديم حلول مصرفية متقدمة ومتكاملة تلبي احتياجات الشركات بمختلف فئاتها.

ويعكس هذا الإنجاز النجاح الذي حققه بنك ظفار في تطوير منصاته المصرفية الرقمية الموجهة لقطاع الأعمال، حيث حرص على توظيف أحدث التقنيات لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسهيل إدارة العمليات المالية، وتوفير خدمات مصرفية مرنة وآمنة تُسهم في تمكين المؤسسات ودعم نموها واستدامتها. كما يعكس هذا التكريم قدرة البنك على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع المالي، من خلال تقديم حلول مبتكرة ترتكز على احتياجات الزبائن وتلبي متطلبات الاقتصاد الرقمي. كما يأتي هذا الإنجاز في سياق التزام بنك ظفار بتنفيذ استراتيجيته الطموحة التي تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، والتي تركز على تعزيز التنوع الاقتصادي، وتبني الابتكار، وتطوير القطاع المالي ليكون محركًا رئيسيًا للنمو المستدام.

ويؤكد بنك ظفار من خلال هذا التكريم استمراره في تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الخدمات المصرفية للشركات، وسعيه الدائم إلى تقديم حلول متطورة تعزز تجربة الزبائن وترتقي بمستوى الخدمات، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي متقدم في المنطقة.

وقد برز بنك ظفار كأحد أكثر البنوك تطورًا وريادة في التحول الرقمي على مستوى سلطنة عمان ويلعب دورًا محوريًا في دعم الانتقال نحو الاقتصاد الرقمي. كما حقق بنك ظفار تقدمًا ملحوظًا في رقمنة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات. إذ تُمكّن منصة الجيل الجديد للخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات من تنفيذ مجموعة معاملات كبيرة الحجم، تشمل الرواتب، ومدفوعات الموردين، والتحصيلات، وصرف الدفعات لمجموعة من الموظفين، بكفاءة أعلى وسرعة وتحكم أفضل، مع تطبيق المعالجة المباشرة للعمليات.

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