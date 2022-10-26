● يجتمع قادة وخبراء الرعاية الصحية لمناقشة مستقبل القطاع وتطورات التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال القمة المنعقدة في 13 و14 ديسمبر/كانون الأول 2022.

● تستضيف قمة فوربس الشرق الأوسط للرعاية الصحية، بالشراكة مع بيور هيلث، الرؤساء التنفيذيين والقادة والمبتكرين في مجال الرعاية الصحية.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة بيور هيلث (PureHealth)، أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في الإمارات العربية المتحدة، اليوم شراكتها مع فوربس الشرق الأوسط لإطلاق النسخة الثانية من قمة الرعاية الصحية، المقرر عقدها في أبوظبي يومي 13 و14 ديسمبر/كانون الأول، 2022.

ستجمع قمة فوربس الشرق الأوسط للرعاية الصحية القادة والمختصين والأكاديميين ومقدمي خدمات الرعاية والحلول من جميع أنحاء القطاع لمناقشة مستقبل الرعاية الصحية.

ستستضيف القمة حلقات نقاشية متنوعة لتسليط الضوء على التطورات الأخيرة في مجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلًا عن التطورات التكنولوجية الأخرى التي نشهدها حاليًا في القطاع.

تتماشى شراكة بيور هيلث لإطلاق قمة فوربس الشرق الأوسط للرعاية الصحية مع التزام الشركة بتحويل قطاع الرعاية الصحية في الدولة من خلال زيادة متوسط العمر للأفراد وتحسين المدى الصحي ومساعدة الناس على التمتع بحياة أطول وأكثر صحة وسعادة.

تلتزم بيور هيلث بعلم استدامة الشباب، وتعمل على الاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتضمين أفضل الحلول الصحية بسلاسة واستباقية في أنماط حياة الأشخاص الذين توفر لهم خدماتها.

ومن جانبها، تقول شايستا آصف، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة بيور هيلث: "في بيور هيلث، نلتزم بتبني الابتكارات الجريئة لتحسين الصحة، وإعادة تعريف الرعاية الصحية عالية القيمة، وخدمة البشرية من خلال زيادة متوسط العمر وتحسين المدى الصحي، ما يمهد الطريق للبشرية لتعيش حياة أطول وأكثر صحة. وبينما نتبنى الثورة الصناعية الرابعة ونقترب من التفرد التكنولوجي، تُحدث بيور هيلث ثورة في مستقبل الرعاية الصحية، بالانتقال من رعاية المرضى إلى الرعاية الصحية الوقائية، إذ تتمثل رؤية بيور هيلث في إطالة العمر، ما يجعل أبوظبي أرض استدامة الشباب، حيث يأتي الناس ليعيشوا حياة أطول وأكثر صحة وسعادة".

وتضيف شايستا: "مع إيمانها الراسخ بأن الرعاية الصحية التي تتلقاها الأجيال القادمة ستكون أكثر تتطورًا مما هي عليه اليوم، تضع بيور هيلث حجر الأساس لبناء نظام بيئي للرعاية الصحية المستقبلية. وهو ما ستدور حوله مناقشاتنا في قمة فوربس الشرق الأوسط للرعاية الصحية. نحن نتطلع إلى مناقشات مستنيرة مع الخبراء والقادة الآخرين في القطاع خلال القمة".

فيما تقول خلود العميان رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط: يسعدنا الإعلان عن القمة بالشراكة مع بيور هيلث، التي ستجلب الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء قطاع الرعاية الصحية إلى أبوظبي، لإلقاء الضوء على بعض أهم التطورات في القطاع والتي تتحول باستمرار لتتكيف مع التغييرات الجديدة التي نشهدها. ونحن نهدف إلى جعل هذا المؤتمر المنصة الأكثر ابتكارًا وحلًا لمشكلات الرعاية الصحية في المنطقة بدعم من شركائنا من القطاعين العام والخاص".

شهد العقد الماضي العديد من التطورات والابتكارات التكنولوجية في مجال الطب والممارسات السريرية. فيما شكل الوباء العالمي تحديًا كبيرًا لقطاع الرعاية الصحية ودفع نحو تسريع التحول الرقمي لتقديم خدمات الرعاية الصحية وحلولها. وبذلك ستركز قمة فوربس الشرق الأوسط للرعاية الصحية على هذه الاتجاهات المتطورة.

وستسلط أيضًا الضوء على الابتكارات التكنولوجية في القطاع، التي عززت توفير خدمات الرعاية الصحية وسمحت للخبراء العاملين في المجال بتجاوز حدود المكان لتقديم المشورة الطبية والمساعدة بصرف النظر عن موقع المريض.

كما ستجرى مناقشة كيف سيؤدي الاستخدام المتزايد لتحليلات البيانات والحوسبة السحابية والذكاء الصناعي وإنترنت الأشياء في المجال الطبي إلى تمهيد الطريق لإدارة خدمات الرعاية السريعة وانخفاض كبير في عدد وفيات المرضى، من خلال تمكين متابعة الحالات عن بُعد والوصول في الوقت الفعلي إلى بيانات المريض.

ومع استمرار تطور التكنولوجيا الصحية، فإنها تمدنا بشكل متزايد بالآراء ووجهات النظر حول الممارسات السريرية، ورعاية المرضى، والتشخيص، والتنبؤات لنتائج العلاجات، وتطوير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، والعمليات المتعلقة بإدارة المستشفيات، وستتم مناقشتها جميعًا في القمة.

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نبذة عن شركة بيور هيلث

تقدم بيور هيلث PureHealth خدمات الرعاية الصحية المستقبلية من الإمارات العربية المتحدة إلى بقية العالم، من خلال تطوير علم استدامة الشباب. تعد الشركة أكبر منصة رعاية صحية متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة مع نظام بيئي يهدف إلى إطالة الحياة وإعادة تصور المدى الصحي للأفراد، مع أكثر من 28 مستشفى وأكثر من 100 عيادة ومراكز تشخيص متعددة وحلول التأمين والصيدليات وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وخدمات المشتريات، والاستثمارات وغيرها.

ونظرًا إلى قيادة الابتكارات التكنولوجية الرائدة قطاع الرعاية الصحية، فإن الشركة في مهمة لجعل البشرية تعيش حياة صحية مديدة.

تضم شبكة مرافق الرعاية الصحية في بيور هيلث في جميع أنحاء أبوظبي والإمارات الشمالية:

· صحة، شركة أبوظبي للخدمات الصحية: إحدى أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات العربية المتحدة.

· ضمان، الشركة الوطنية للضمان الصحي: شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

· المكتب الطبي: يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية التي تم تأسيسها بمبادرة من صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

· رافد: أكبر مؤسسة لمشتريات الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

· بيور لاب: لإدارة وتشغيل أكبر شبكة من المعامل في المنطقة.

· مركز أبوظبي للخلايا الجذعية: مركز متخصص للرعاية الصحية يركز على العلاج الطبي والأبحاث المتطورة لتقنيات العلاج بالخلايا والطب التجديدي في أبوظبي.

· One Health: شبكة مبيعات ودعم للخدمات وشبكة هندسية توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 من مقدمي خدمات الرعاية الصحية.

· ذي لايف كورنر: أول جهة صيدلانية شاملة في أبوظبي، تخدم مؤسسات الصحة والعافية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.purehealth.ae

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