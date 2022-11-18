منبر فريد ومميز للقيادة والتواصل يضم القيادات النسائية الإقليمية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تفتتح (بين أند كومباني)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، منتدى الشرق الأوسط للقيادات النسائية تحت عنوان "انطلقي بشجاعة، اجعلي مستقبلك بين يديكِ"، في الرياض بتاريخ 23 و24 نوفمبر 2022. والذي يعد أول منبر مميز للقيادة والتواصل، والذي يضم القيادات النسائية الإقليمية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، لدعمهن في تحقيق إمكاناتهن الكاملة، والتعلّم من بعضهن البعض، والاحتفاء بنماذج النجاح المختلفة.

ويمثّل هذا المنتدى برنامجًا جديدًا أطلقته شركة بين أند كومباني، لتمكين مجموعة من القيادات النسائية الاستثنائية في منطقة الشرق الأوسط من التواصل وتبادل الخبرات والتعلّم. حيث ستتمكن العضوات، خلال الفعالية وعلى مدار العام، من الوصول إلى وحدات بناء القدرات والقيادة، بالإضافة إلى حصولهن على فرص التواصل والإرشاد والتدريب ومشاركة الخبرات.

في هذا السياق، أضافت آن لوري ملاوزات، الشريك ومدير مكتب في شركة بين أند كومباني الشرق الأوسط: "بات من المعلوم أنّ أماكن العمل التي تتصف بالتنوع والشمولية على جميع المستويات القيادية تحقق أفضل النتائج. حيث تُظهر أبحاث (بين أند كومباني) الدوافع المتوافقة لدى الرجال والنساء عندما يتعلق الأمر بالعمل، في العوامل ذات الصلة بالتوجّهات المالية والتواصل. إلا أن الحقائق على أرض الواقع تشير أن حضور المرأة ما زال إلى اليوم نادرًا في المناصب القيادية العليا: حيث شغلت المرأة أقل من 5% من مناصب الرؤساء التنفيذيين على مستوى العالم في عام 2020، وينعكس هذا أيضًا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بوجود أقل من 2% من النساء في المناصب الإدارية العليا."

ستحصل المشاركات في إطار هذا البرنامج على مجموعة من العروض لدعمهن في رحلتهن القيادية، مثل:

الإرشاد والتوجيه : الوصول إلى المرشدين والمدربين والقياديين للعمل على التطوير الشخصي والمهني

: الوصول إلى المرشدين والمدربين والقياديين للعمل على التطوير الشخصي والمهني جلسات بناء القدرات : لدعم المشاركات في مسارهن نحو القيادة

: لدعم المشاركات في مسارهن نحو القيادة مجموعات ربع سنوية من المتحدثين والترابطات: تنظّمها (بين أند كومباني) لتعزيز التعاون والإلهام

وقال توم دي وايلي، الشريك الإداري في شركة (بين أند كومباني) في مكتبها في الشرق الأوسط: "إنّ التنوّع والإنصاف والدمج هي قيم تمثّل أولوية قصوى لشركة بين، وجزءًا من ثقافتنا الداخلية، وفي عملنا مع عملائنا، وفي جميع البلدان والمجتمعات التي نعمل فيها. حيث نعمل على توظيف مجموعة متنوعة للغاية من الأشخاص من أصحاب المواهب والقدرات والإمكانات الاستثنائية وإيجاد بيئة تعاونية تمكّن الأفراد أن يصبحوا أفضل نسخة من ذواتهم."

كما أضافت ليز أبي جودة، المدير الأول ورئيس منتدى القيادات النسائية في الشرق الأوسط، قائلةً : "يشرفنا هذا العام أن نفتتح منتدى القيادات النسائية في الشرق الأوسط. حيث اخترنا مجموعة استثنائية من القياديات للانضمام إلينا في هذا الإصدار الأول لتعزيز التواصل والتعلّم، طامحين إلى إنشاء مجتمع داعم وتعاوني لتمكين قادة الجيل الحالي والقادم.”

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نبذة عن شركة بين آند كومباني

تُعد شركة بين آند كومباني شركة استشارات عالمية تقدّم الدعم لأبرز الجهات الرائدة الطموحة في رسم مستقبل أكثر إشراقًا.

ونعمل مع عملائنا في 64 مدينة ضمن 39 دولة حول العالم كفريق واحد لديه طموح مشترك يتمثّل في تحقيق نتائج استثنائية والتفوق في المنافسة ورسم ملامح جديدة للقطاعات، ونكمّل خبراتنا المتكاملة المخصّصة بمنظومة حيوية من المبتكرين الرقميين الذين يعملون على تحقيق أفضل النتائج على نحو سريع ودائم. وقد أدى التزامنا الذي دام عشر سنوات باستثمار بلغ أكثر من مليار دولار أمريكي في الخدمات المجانية إلى توفير مواهبنا وخبراتنا ورؤيتنا الثاقبة للمؤسسات التي تواجه تحديات عصرنا الراهن، والتي تضم التعليم والمساواة العرقية والعدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والبيئة، فمنذ تأسيس الشركة في عام 1973، تولينا قياس مدى نجاحنا بنجاح عملائنا، ونفخر بالحفاظ على أفضل مستويات الدعم الاستشاري المقدّم لعملائنا.