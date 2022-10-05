بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويتية وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت

الكويت: قرعت بورصة الكويت الجرس للسنة الثانية على التوالي احتفاءً بمبادرة نشر الثقافة المالية والاستثمارية في "الأسبوع العالمي للمستثمر"، والتي تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية وضرورة التثقيف المالي وتأثيره على الحياة وذلك بالتعاون مع جمعية إنجاز الكويتية وجمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت.

ويعتبر أسبوع المستثمر العالمي بمثابة حملة عالمية برعاية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، وبالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات (WFE)، يهدف لزيادة الوعي بأهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم، وتسليط الضوء على المبادرات المختلفة لمنظمي ومشغلي أسواق المال في هذين المجالين الهامين. وتعتبر نسخة 2022 السنة السادسة لهذه الحملة، حيث شارك فيها عدد قياسي من البورصات بلغ أكثر من 100 بورصة وإحدى عشر منظمة عالمية. ذلك وتقام هذه المبادرة عالمياً على مدى أسبوع من الاثنين 3 أكتوبر إلى الأحد 9 أكتوبر 2022، وتركزت حملة هذا العام على مرونة المستثمرين والتمويل المستدام.

وفي هذا الأسبوع، نظمت بورصة الكويت حلقة نقاشية حول التثقيف المالي، واقامت ندوة حول إدارة المخاطر ومستقبل هذا القطاع بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت.

وبهذه المناسبة، صرح السيد/ محمد سعود العصيمي، الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت، قائلاً: "تنضم بورصة الكويت إلى أكثر من 100 بورصة عالمية، وذلك لقرع الجرس احتفاء بأسبوع المستثمر العالمي وزيادة الوعي بالثقافة المالية. كما تستمر بورصة الكويت بالشراكة مع منظمات ومؤسسات عالمية رائدة، في رفع المستوى والوعي حول الثقافة المالية، وخاصة في سوق المال الكويتي."

من جانبه، قال السيد/ آشلي ألدير، رئيس مجلس المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والرئيس التنفيذي للجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة: "يسرنا أن نرحب بإطلاق النسخة السادسة من الأسبوع العالمي للمستثمر، والذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية بالتعاون مع الاتحاد العالمي للبورصات. ذلك وقد شهدنا خلال العامين الماضيين مشاركة أعداداً متزايدة من المستثمرين الأفراد في أسواق المال، والذين يواجهون تحديات جديدة مثل الضغوطات الناتجة عن التضخم وحالات عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. لذلك، يجب علينا تعزيز مرونة وثقة المستثمرين للمشاركة في الأسواق المالية من خلال مبادرات التثقيف المالي وحماية المستثمرين."

الشراكة مع "إنجاز" الكويت

بالإضافة الى الفعاليات التي عقدت خلال الأسبوع العالمي للمستثمر، فقد أعلنت بورصة الكويت عن شراكة مع جمعية انجاز الكويتية، وهي منظمة تقوم بإعداد وتأهيل شباب وشابات الكويت بالمعلومات والمهارات اللازمة، بما في ذلك الثقافة المالية، لكي يصبحوا منتجين ومؤثرين في الاقتصاد الكويتي، إضافة إلى توفير برامج التطوع المهني في المدارس والجامعات. ذلك ومن خلال هذه الشراكة، ستقوم البورصة برعاية مبادرتي المعرفة المالية (Financial Literacy) وبرنامج قادة المستقبل (Future Leaders).

قال العصيمي: "نواصل دعم وتطوير المبادرات المؤثرة التي تركز على التعليم، اضافةً الى تعزيز التعاون مع شركائنا الاستراتيجيين مثل الجمعية الكويتية للمحللين الماليين المعتمدين والجامعات المحلية وشركاء بورصة الكويت عبر المجتمع الاستثماري. وبهذا الصدد، نعلن اليوم عن شراكة جديدة مع جمعية إنجاز الكويتية، والتي من خلالها سنسعى لتثقيف جيل جديد من المهتمين بأسواق المال."

كما أشادت السيدة/ ليلى هلال المطيري، الرئيسة التنفيذية لجمعية "إنجاز" الكويتية بجهود بورصة الكويت في دعم المبادرات المتعلقة بتثقيف الشباب وزيادة وعيهم بالثقافة المالية، وقالت بأن "رغبة بورصة الكويت في دعم الشباب وتزويدهم بالمهارات المالية اللازمة في عمر مبكر لمواجهة تحديات المستقبل يلبي أحد أهداف جمعية إنجاز الكويتية، فالاهتمام بالشباب أصبح ضرورة ملحة، فهذا الدعم يعزز دور جمعية إنجاز الكويتية في ممارسة نشاطها التدريبي والذي يهدف لتمكين الشباب."

وأضافت: "كما إن برامج إنجاز الكويت المتخصصة في المعرفة المالية هي برامج عالمية معتمدة تقدم في المدارس الحكومية والخاصة ولمختلف المراحل الدراسية وهي برامج تساهم في خلق جيل يطمح لمستقبل أفضل دائمًا."

الاستمرار مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت

ذلك وأعلنت البورصة عن استمرار الشراكة الاستراتيجية مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت، وذلك عبر مساهمات الجمعية بتزويد المحتوى لمنصة أكاديمية البورصة، إضافة الى إقامة الندوات والبرامج التدريبة لمختلف أصحاب المصلحة والمهتمين بأنشطة الأسواق المالية.

جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت جمعية من محترفي الاستثمار، تتألف من مديري المحافظ، ومحللي الاسهم، ومستشاري الاستثمار وغيرهم من الممارسين الماليين، والتي تخدم حاملي شهادة CFA والمرشحين لبرنامج CFA محليًا منذ عام 2008.

والجدير بالذكر بأن بورصة الكويت وقعت مذكرة تفاهم مع الجمعية في أكتوبر 2018، بهدف توفير المحتوى التعليمي الخاص بأُسس الاستثمار، ليتم توفيره عن طريق اكاديمية بورصة الكويت أون لاين، البوابة التعليمية الرقمية من تصميم وتطوير بورصة الكويت التي تهدف إلى تعزيز المعرفة بسوق المال للمستثمرين الجدد والمحترفين، بالإضافة إلى التعاون في إقامة البرامج التدريبية والتوعوية.

تعليقاً على الشراكة المثمرة بين الطرفين، قالت السيدة/ أمينة أبوتلف، رئيسة جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت "نفخر بعلاقتنا مع بورصة الكويت ونؤمن بأن تبني مبادرة التوعية المالية يساهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الاستثمار وثقافة المستثمرين بشكل عام. ذلك ومنذ تأسيس جمعية المحللين الماليين المعتمدين في الكويت في عام 2008، عملنا على رفع معايير وأخلاقيات السلوك المهني في القطاع المالي وتثقيف المستثمرين وحمايتهم من خلال تعزيز نزاهة السوق والشفافية بين صنّاع السياسات والهيئات التنظيمية الإقليمية."

وخلال العام 2022، نظمت بورصة الكويت برامج تدريبية تستهدف شركات الاستثمار ومديري الأصول اضافةً الى شركات الوساطة المالية، وذلك بالتعاون مع الرابطة الدولية لأسواق المال (ICMA). كما نظمت الشركة ورشة عمل حول المعايير والممارسات والأدوات المتاحة لضمان التطبيق والإبلاغ الأمثل للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG) وأهمية دمجها مع أهداف التنمية المستدامة في عمليات الشركات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).

هذا وتشكل هذه المبادرات جزءًا من جهود بورصة الكويت لإحداث تأثير هادف على المجتمعات التي تعمل فيها كجزء من استراتيجيتها للاستدامة المؤسسية والتزام الشركة بتطبيق مبادرات تسعى الى رفع مستوى المعرفة وتطوير الخبرات والمهارات لكافة المشاركين في سوق المال. كما تتماشى مع الهدف 4 - التعليم الجيد - والهدف 17 - الشراكة من أجل الأهداف - من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

تنص اســتراتيجية بورصة الكويت للاستدامة المؤسسية علــى ضمــان تطبيــق المبــادرات وتوافقهــا مــع حوكمــة المسؤولية الاجتماعيــة للشــركة، ومعاييــر أفضل الممارســات في القطاع الذي تعمل به، وتوقعــات المســتثمرين؛ بالإضافة الى إنشاء شــراكات قويــة ومســتدامة تســاعد بورصــة الكويــت علــى تحقيــق النجــاح وتتيــح للشــركة الاســتفادة مــن قــدرات ونقــاط قــوة الشــركات أو المؤسسات الأخــرى التــي تمتلــك خبــرة فــي مجــالات مختلفـة، بالإضافـة إلى دمـج جهود المسؤولية الاجتماعية للشــركات مــع ثقافــة الشــركة، وذلــك مــن أجل تحقيــق الاســتدامة والتأثير المســتمر ليتــم تنفيــذه وغرســه فــي عمليات الشركة اليومية.

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