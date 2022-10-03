ضمن أسبوع المستثمر العالمي 2022 الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)

أعلنت بورصة البحرين، السوق متعددة الأصول ذات التنظيم الذاتي والعضو المراقب في المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، عن مشاركتها في النسخة السادسة من أسبوع المستثمر العالمي والذي يقام سنوياً، وذلك في الفترة من تاريخ 3 أكتوبر حتى 9 أكتوبر 2022، حيث تركز نسخة هذا العام على موضوعين أساسيين وهم مرونة المستثمرين والتمويل المستدام.

وضمن مشاركتها في أسبوع المستثمر العالمي السنوي الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO)، شاركت بورصة البحرين في مبادرة "قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية" التي أطلقها اتحاد البورصات العالمية (WFE) إلى جانب 106 من الأسواق المالية العالمية، والتي تقام بهدف تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي بأهمية الشمول المالي. كما تستضيف البورصة حملة "قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية" الافتراضية عبر سلسلة من مقاطع الفيديو التوعوية التي تضم مشاركين رئيسيين من مختلف الشركات المدرجة، إضافة إلى الجهات ذات العلاقة لتسليط الضوء على البرامج التوعوية المختلفة التي تنظمها بورصة البحرين. وستطلق البورصة كذلك خلال حملتها التوعوية التي تستمر لمدة أسبوع سلسلة تعليمية للعامة تتمحور حول مواضيع متنوعة حول أسواق رأس المال.

وفي معرض تعليقه على هذه المناسبة، صرح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين، بالقول: "تعكس برامجنا المختلفة الأهمية الكبيرة التي نوليها في بورصة البحرين لتعزيز ثقافة المستثمرين. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الفرصة الفريدة، حيث نتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مجال توعيةوحماية المستثمرين محليًا وعالميًا. وتهدف بورصة البحرين من خلال المشاركة في المبادرات على مدار الأسبوع إلى تعزيز قدرة و مكانة المملكة التنافسية باعتبارها مركز المالي رائد في المنطقة ، وذلك بما يتماشى مع طموحات مملكة البحرين في أن تصبح اقتصادًا تنافسيًا عالميًا قائمًا على المبادئ التوجيهية للاستدامة والتنافسية والإنصاف. نحن نتطلع إلى تقديم المزيد من االإنجازات ، والتي ستساهم في تعزيز الشفافية والخدمات المقدمة للمستثمرين."

من جانبه، قال السيد آشلي ألدير، رئيس مجلس المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) والرئيس التنفيذي للجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة، قائلاً: "يسرنا أن نرحب بإطلاق النسخة السادسة من أسبوع المستثمر العالمي السنوي الذي تنظمه المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO). لقد شهدنا عددًا متزايدًا من المستثمرين الأفراد المشاركين في أسواق الأوراق المالية خلال العامين الماضيين في ظل تفشي الجائحة. يواجه هؤلاء المستثمرون تحديات جديدة، مثل الضغوط التضخمية وحالات عدم اليقين الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. لذلك، يلعب التثقيف المالي وحماية المستثمرين دورًا مهمًا في تعزيز مرونة وثقة المستثمرين للمشاركة في الأسواق المالية على أسس منهجية."

تجدر الإشارة إلى أن أسبوع المستثمر العالمي هو حملة عالمية تستمر لمدة أسبوع تهدف لزيادة الوعي بأهمية تثقيف المستثمرين وحمايتهم. ويأتي التعاون بين المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) والاتحاد الدولي للبورصات للعام الرابع على التوالي بهدف دعم مبادرة أسبوع المستثمر العالمي "قرع الجرس بهدف نشر الثقافة المالية". وقد قامت بورصة البحرين خلال عام 2021 بدعم الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال التي أطلقتها جمعية مصارف البحرين لتعزيز الوعي بمختلف عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف الخدمات المالية. وتمثل فعالية قرع الجرس لنشر الثقافة المالية إستكمالاً للجهود التي تبذلها بورصة البحرين لتعزيز الوعي المالي بين المستثمرين والمهتمين بالأسواق المالية. حيث تعمل البورصة عن كثب مع عدة جهات ذات العلاقة لتعزيز الثقافة المالية والاستثمارية عبر مجموعة من المبادرات المتنوعة، بدءًا من برنامج المستثمر الذكي لطلبة المستوى الابتدائي، ووصولًا إلى برنامج تحدي التداول الاستثماري (تريد كويست) لطلبة المدارس الثانوية وطلبة الجامعات. هذا بالإضافة إلى توفير برامج التوعية المالية العامة عبر أكاديمية

الاستثمار بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، وبرنامج أسواق المال للتدريب المهني الذي يوفر التدريب والخبرة العملية في أسواق رأس المال للخريجين.

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نبذة عن بورصة البحرين

تأسست بورصة البحرين عام 1987 وهي سوق متعددة الأصول ذات تنظيم ذاتي. توفر بورصة البحرين مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات للمستثمرين ومصدري الأوراق المالية والوسطاء تتضمن خدمات الإدراج والتداول والتسوية والإيداع المركزي لمختلف الأدوات المتوفرة على منصة البورصة. وتهدف البورصة لتزويد المهتمين بقطاع رأس المال بأفضل حلول الاستثمار والتداول وإقرانها بأفضل الرؤى المبتكرة والموارد القيّمة تلبيةً لجميع توقعات المستثمرين والمصدّرين والوسطاء على أكمل وجه. إن الابتكار والتعاون وروح الريادة هي ركائزنا الرئيسية للنمو والداعم لنا في إدارة الأعمال وتفاعلنا مع المهتمين بقطاع رأس المال حيث تعمل هذه الأسس جميعها على تقديم "واحة الفرص الاستثمارية".

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