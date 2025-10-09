أعلن بنك بوبيان عن رعايته ومشاركته الاستراتيجية في معرض "إكسير إكسبو"، الحدث الأكبر للصحة والعافية في الكويت، والذي سيقام في أرض المعارض من الفترة 9 إلى 11 أكتوبر الجاري، بتنظيم نادي "إيليت فيتنس" في إطار التزام بنك بوبيان بدعم المبادرات الرياضية والمجتمعية لتعزيز الوعي الصحي ونشر ثقافة الحياة المتوازنة .

وعلى مدار 3 أيام متتالية، يشهد جناح "بوبيان" في المعرض مجموعة من الأنشطة التفاعلية والبطولات الرياضية، إلى جانب مكافآت وجوائز قيمة للزوار والمشاركين.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن الشراكة الاستراتيجية لبنك بوبيان مع نادي إيليت الصحي، لتنظيم أكبر حدث رياضي متكامل للصحة والعافية في الكويت، لرفع مستوى الوعي بأهمية الرياضية، وتعزيز مفهوم الصحة والنشاط بين مختلف فئات المجتمع، في أجواء حيوية وإيجابية.

وفي هذا السياق، قالت المسؤولة في إدارة الاتصالات والعلاقات المؤسسية في بنك بوبيان، فجر النجار "سعداء بشراكتنا الاستراتيجية ورعايتنا لمعرض إكسير إكسبو، الذي يجسد حرص البنك على التواجد في الفعاليات والمبادرات التي تخلق قيمة مجتمعية حقيقية، سواء من خلال النشاط البدني أو من خلال الرسائل الإنسانية التي تترك أثرًا إيجابيًا في المجتمع".

وأضافت أن الحدث يمثل أيضًا فرصة لتعزيز التواصل مع عملاء البنك من خلال مشاركتهم ضمن الأنشطة والفعاليات المتنوعة للمعرض، مثل "سباق بوبيان" و "بطولة إيليت"، ليكونوا جزءًا من هذه الأجواء التفاعلية المليئة بالحماس، موضحة أن ختام البطولة سيشهد الإعلان عن الفائزين وتقديم هدايا قيمة، في تجربة رياضية ثربة تجمع بين اللياقة، وروح المنافسة الإيجابية.

** سباق "خطوات بوبيان" برسالة إنسانية

ويتضمن المعرض تنظيم سباق "خطوات بوبيان"، بمشاركة متاحة للجميع وللعملاء من خلال التسجيل في جناح البنك، والذي من خلاله يتبرع "بوبيان" عن كل كيلومتر يقطعه المتسابقين بمبلغ دينار لصالح حملة "نور بوبيان" لدعم عمليات إعادة البصر في أفريقيا ، في مبادرة تجسد الربط بين الرياضة والعمل الإنساني، وتؤكد التزام البنك برسالته المجتمعية.

واختتمت النجار داعية الجميع خاصة عملاء يوبيان إلى المشاركة في فعاليات المعرض، مؤكدة أن الاستفادة من المشاركة لا تقتصر على الجانب الرياضي فحسب، بل تحمل بُعداً إنسانياً أيضاً، فكل

خطوة يخطوها المشاركون تثسهم في نشر الوعي، وتعزيز روح العطاء، وإعادة الأمل والنور لمن فقده.

