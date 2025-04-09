تحت رعاية وحضور وزير التربية م. سيد جلال الطبطبائي وبحضور الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في بنك الكويت الوطني السيد/ محمد العثمان ورئيس بنك وياي آمال الدويسان، يعلن بنك وياي، البنك الرقمي الأول في الكويت، عن مشاركته الفاعلة والمتميزة في النسخة الرابعة من معرض دراستي الذي انطلقت فعالياته يوم الإثنين ويستمر حتى 10 أبريل الحالي، وذلك بأرض المعارض في مشرف صالة 8 بمشاركة أكثر من 120 جامعة محلية ودولية وكذلك عدة جهات مختلفة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

ويعتبر هذا المعرض الحدث التعليمي الأبرز في الكويت، حيث تكتسب فعالياته أهمية قصوى بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية نظرًا لما يمثله من نقطة التقاء محورية تتيح لهم استكشاف آفاق واسعة من الفرص التعليمية المتاحة بعد إتمام دراستهم الثانوية. وقد أكّد الوزير الطبطبائي في الكلمة التي ألقاها أثناء الافتتاح على أهمية الشراكة المجتمعية والتعاون المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال هذا المعرض الذي يسهم في تعزيز وعي الطلاب ومساعدتهم في اختيار التخصصات التي تتناسب مع توجهاتهم المستقبلية، وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع رؤية "كويت جديدة 2035".

يوفّر المعرض للطلاب منصة فريدة للتفاعل المباشر مع ممثلي مؤسسات التعليم العالي المحلية والدولية، والتعرف على البرامج الأكاديمية المتنوعة، وشروط القبول، والمنح الدراسية المتاحة، وكل ما يتعلق بمستقبلهم الأكاديمي والمهني. وتأتي مشاركة بنك وياي في هذا الحدث الهام انطلاقاً من إيمانه الراسخ بالدور الحيوي الذي يلعبه في دعم وتمكين الشباب الكويتي في مسيرتهم التعليمية نحو بناء مستقبل مشرق.

تأتي مشاركة بنك وياي الفاعلة في معرض دراستي لتؤكد على التزامه العميق بدعم قطاع التعليم وتمكين الطلاب في دولة الكويت. يؤمن بنك وياي بأن الاستثمار في تعليم الشباب هو استثمار في مستقبل الوطن، ويسعى جاهداً ليكون شريكاً فاعلاً في تزويدهم بالأدوات والمعرفة والفرص اللازمة لتحقيق كامل إمكاناتهم والمساهمة بفاعلية في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً للمجتمع الكويتي. كما يرى البنك في الشباب قادة المستقبل وصناع التغيير، ويفخر بدوره في دعم رحلتهم التعليمية وتمكينهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

وعلى صعيد المنتجات والخدمات المصرفية، يقوم بنك وياي بتسليط الضوء على التجربة البنكية الرقمية التي يقدمها والتي تساعد الطلبة على فتح حساباتهم البنكية بسلاسة في غضون دقائق دون الحاجة إلى زيارة أي فرع بنك. بالإضافة إلى سهولة فتح الحساب، يولي بنك وياي أهمية قصوى لتبسيط عملية تحويل الأموال، حيث يتيح التطبيق للطلبة إجراء تحويلات مالية فورية وآمنة إلى أي حساب آخر داخل الكويت أو خارجها ببضع خطوات فقط. والأهم من ذلك، يمكن تحويل المكافأة الطلابية إلى حساباتهم وياي بكل رقمي والحصول على بطاقة SELECT الرقمية مسبقة الدفع والتي تستهدف بشكل خاص عملاء المكافأة الطلابية وتتميز بمجموعة من المزايا الحصرية التي تتناسب مع نمط حياة طلاب المرحلة الجامعية واحتياجاتهم اليومية، بما في ذلك عروض الكاش باك على مشترياتهم وخصومات مميزة لدى شبكة واسعة من المتاجر والمطاعم والمقاهي والخدمات الترفيهية التي يفضلها الشباب.

يحرص بنك وياي من خلال جناحه التفاعلي في المعرض على توفير تجربة ثرية ومفيدة للطلاب الزائرين، حيث يتميز بتقديمه عددًا من الأنشطة التي تلبي شغفهم فيما يخص المجال الدراسي وتشجيعهم على مواكبة التحول الرقمي وإقدامهم على التخصصات التي يتطلبها السوق في الوقت الحالي. يهدف بنك وياي من خلال هذه الأنشطة إلى خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الفائدة والتسلية، وتحويل عملية استكشاف المستقبل التعليمي إلى تجربة ممتعة ولا تُنسى.

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