أعلن بنك وياي الرقمي عن مشاركته كراعٍ مصرفي حصري في معرض دراستي، الأول هذا العام لدعم خريجي الثانوية العامة، والذي يُقام في 360 مول ويستمر حتى يوم غد، مستقطبًا الطلبة من مختلف أنحاء الكويت في بيئة تفاعلية تسهم في مساعدة الطلبة وتوجيههم نحو مستقبلهم الأكاديمي.

افتتحت المعرض المدير العام للإدارة العامة للخدمات التعليمية المساندة لوزارة التربية، الأستاذة مريم العنزي، وذلك بحضور رئيس بنك وياي آمال الدويسان، إلى جانب عدد من ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات التعليمية المشاركة، حيث شهد حفل الافتتاح حضورًا لافتًا من الجهات الأكاديمية والتربوية.

ويهدف المعرض إلى تمكين الطلبة من اتخاذ قراراتهم الأكاديمية بثقة، حيث يتيح لهم فرصة التواصل المباشر مع نخبة من الجامعات، والتعرّف على أحدث التخصصات الأكاديمية ومتطلبات القبول، إلى جانب الحصول على إرشادات قيّمة تساعدهم في رسم ملامح مستقبلهم العلمي والمهني.

وتأتي مشاركة بنك وياي انطلاقًا من التزامه المستمر بدعم فئة الشباب، وحرصه على مرافقتهم في رحلتهم منذ المراحل التعليمية الأولى. وبصفته أول بنك رقمي في الكويت، يواصل وياي دوره في تقديم حلول مصرفية مبتكرة تتماشى مع أسلوب حياة الجيل الجديد، وتُسهم في تمكينهم ماليًا بالشكل الذي يعزز استقلاليتهم واستعدادهم للمستقبل.

وفي هذا السياق، صرّحت رئيس بنك وياي، آمال الدويسان، قائلة: “نؤمن في بنك وياي بأن تمكين الشباب يبدأ من دعمهم في مراحلهم التعليمية الأولى، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية لمستقبلهم. مشاركتنا في معرض 'دراستي' تأتي تأكيدًا على التزامنا بمرافقة الجيل الجديد في رحلتهم، ليس فقط من خلال الحلول المصرفية الرقمية، بل أيضًا عبر تعزيز وعيهم المالي وتزويدهم بالأدوات التي تساعدهم على بناء مستقبل أكثر ثقة واستقلالية.”

ومن خلال حضوره في المعرض، يسعى بنك وياي إلى تقديم تجربة تفاعلية تثري تجربة الطلبة، حيث يسلط الضوء على خدماته الرقمية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الثقافة المالية لديهم بطريقة مبسطة ومواكبة لعصرهم.

وتؤكد هذه المشاركة مكانة بنك وياي كشريك فعّال في دعم الشباب الكويتي، وإيمانه بأن الاستثمار في طاقاتهم هو استثمار في مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا للمجتمع.

