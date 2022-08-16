انطلاقاً من حرصه على تعزيز مفهوم الصيرفة الإسلامية

مسقط : نظم بنك نزوى- البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في سلطنة عُمان- حلقات تعريفية ضمن سلسلة برنامجه التثقيفي للصيرفة الإسلامية في عدد من ولايات ومحافظات السلطنة بهدف تعزيز مستوى وعي المجتمعات المحلية حول مزايا الصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف أرجاء البلاد. حيث شهد البرنامج حضوراً كبيراً وتفاعلا واسعا. وأقيمت أولى حلقات البرنامج التثقيفي تحت رعاية الفاضل فراس النقبي، مدير عام الأوقاف والشؤون الدينية بمحافظة ظفار، بحضور عدد من المسؤولين وموظفي الوزارة ، حيث قدم المحاضرة فضيلة الشيخ الدكتور ماجد الكندي، رئيس هيئة الرقابة الشرعية بالبنك.

كما قام البنك أيضاً بتنظيم جلستين تعريفيتين في محافظة جنوب الشرقية تضمنت ولاية جعلان بني بوعلي وولاية جعلان بني بو حسن والتي قدمهما الفاضل مصطفى الناعبي، مساعد مدير التدريب الشرعي بالبنك وذلك انطلاقاً من التزامه بنشر الوعي حول الصيرفة الإسلامية في محتلف أرجاء السلطنة.

وتعليقاً على ذلك، قال الشيخ ماجد الكندي، رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك نزوى: " نعمل في بنك نزوى على نشر ثقافة الصيرفة الإسلامية لأفراد المجتمع كما نعمل على نشر القيم والخيارات والمزايا الخاصة بقطاع الصيرفة المتوافقة مع الشريعة، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مالية سليمة وذلك من خلال مواصلة حلقات البرنامج التثقيفي للصيرفة الإسلامية. ويالتأكيد يساهم الشمول المالي في إرساء قاعدة البنية التحتية المالية السليمة، إلى جانب تعزيز نمو الاقتصاد الوطني. ولهذا، تعكس جلسات سلسلة البرنامج التثقيفي للصيرفة الإسلامية التزامنا المستمر بإثراء المجتمع المحلي ورفدهم بالمعارف حول اختيار المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تناسب مع أسلوب حياتهم ومتطلباتهم المالية المتجددة باستمرار. "

باعتبارة أول بنك إسلامي في السلطنة، يلتزم بنك نزوى منذ تأسيسه بنشر الوعي بمفاهيم ومبادئ الصيرفة الإسلامية ومزاياها المتنوعة بين أوساط المجتمع العُماني. وبدوره، يسعى بنك نزوى إلى تعزيز الوعي حول المنتجات والخدمات المصرفية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وذلك من خلال إطلاق البرنامج التثقيفي للصيرفة الإسلامية التي تضم مجموعة من الجلسات المتنوعة.

علاوةً على ذلك، يواصل بنك نزوى دوره في تنفيذ استراتيجيته للتعاون مع المؤسسات المختلفة من القطاعين العام والخاص لتوعية المجتمعات المحلية بمزايا الصيرفة الإسلامية في مختلف أنحاء السلطنة. جديرٌ بالذكر أنه ومنذ نشأته في عام 2013، نظم بنك نزوى وشارك في العديد من المُبادرات التي تهدف إلى زيادة الوعي بالصيرفة الإسلامية باعتباره مرجعاً موثوقا لهذا القطاع المتنامي. بالإضافة إلى " سلسلة برنامجه التثقيفي للصيرفة الإسلامية "، يقدم البنك منتجات وخدمات جديدة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات ومساعدة الأفراد على قيادة أنماط حياة آمنة ماليًا. هذا،

وبالإضافة إلى ’البرنامج التثقيفي للصيرفة الإسلامية‘، يطرح البنك تشكيلة متنوعة من المنتجات والخدمات التي صُممت خصيصاً لتلبية تطلعات ومتطلبات العملاء من فئة الأفراد والشركات وتساهم بشكلٍ فعالٍ في تأمين أنماط حياة مستقرة مالياً لهم.

#بياناتحكومية

- انتهى -