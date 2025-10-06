مسقط، 5 أكتوبر: احتفاء بدور البنك الريادي في قطاع المصارف الإسلامية، حصل بنك نزوى البنك الإسلامي الرائد والأكثر موثوقية في السلطنة، على جائزة التميز في البنوك الإسلامية ضمن الدورة الخامسة عشرة من جوائز عالم الاقتصاد. وتمثل هذه الجائزة تكريمًا للجهود المتميزة ودوره البارز في الابتكار وتقديم حلول متجددة تلبي احتياجات عملائه وتواكب قيمهم وتطلعاتهم . ويواصل بنك نزوى، من خلال التزامه بأفضل الممارسات، ترسيخ مكانته كنموذج رائد في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية بالسلطنة. وقد تسلّم الجائزة نيابة عن البنك الفاضل/ سالم بن راشد المحاربي، الرئيس المالي ببنك نزوى.

حيث أُقيم حفل توزيع الجوائز برعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وبحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع الخاص وصناع القرار للاحتفاء بالإنجازات البارزة في مختلف القطاعات.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، صرّح الفاضل سالم المحاربي قائلاً: "إن حصولنا على هذا التكريم يُعدّ دليلاً على التزامنا بالتميز والابتكار في مجال البنوك الإسلامية. ويشجعنا هذا الإنجاز على مواصلة التطور والارتقاء بخدماتنا، لتقديم تجربة مصرفية إسلامية مميزة للعملاء من الأفراد والشركات على حد سواء. في بنك نزوى، نؤمن بأهمية تعزيز المعرفة في مجال التمويل الإسلامي، ونسعى لتعزيز الحوار في هذا القطاع، وتطوير أدوات تمويلية إسلامية متقدمة تتوافق مع المعايير الإقليمية والعالمية. كما يعكس هذا الإنجاز التزام فريقنا ويؤكد رؤيتنا الرامية إلى الريادة في هذا القطاع من خلال التحول الرقمي والتعاون الاستراتيجي وتقديم خدمات متميزة. نحن فخورون بهذا الإنجاز ونتطلع إلى المساهمة في رسم مستقبل البنوك الإسلامية في سلطنة عمان وخارجها."

إن استمرار بنك نزوى في الريادة والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والاستدامة وغيرها من الجوانب يضعه في صدارة البنوك الإسلامية في سلطنة عُمان. من خلال دمج حلول التكنولوجيا المالية المتقدمة في جميع عملياته، ونجح البنك في تعزيز سهولة الوصول إلى خدماته المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحسين كفاءتها بشكل ملحوظ. بدءًا من تطبيق الهاتف الذكي وموقعه الإلكتروني سهل الاستخدام، إضافة إلى فرعه الرقمي وتسهم هذه الخدمات في رفع جودة الخدمات وتعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد والشركات من استخدام الخدمات المصرفية الإسلامية عبر قنوات رقمية آمنة وسهلة الاستخدام وحديثة.

وفي جانب الاستدامة، يواصل بنك نزوى ريادته من خلال تطبيق استراتيجيته التي أطلقها في عام 2021، حيث دمج معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) في عملياته ومنتجاته. وقد شملت مبادراته إصدار أول بطاقات مصرفية مستدامة في قطاع المالية الإسلامية بالسلطنة، وتوفير تمويلات مستدامة لدعم قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والصحة، إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية في مجال الوقف مثل صندوق إشراق الوقفي والدبلوم المهني لإعداد القيادات الوقفية.

ويواصل بنك نزوى دوره المحوري في تعزيز الثقافة المالية الإسلامية في جميع أنحاء السلطنة. بدءًا من جلسات المعرفة المالية الإسلامية (IFKS) التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي العام، ووصولًا إلى برنامج صيرفة المصمم لتدريب المتخصصين على معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، ويعمل البنك بنشاط على تعميق فهم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية. ويؤكد تعاونه الأخير مع مؤسسة توافق وكلية العلوم الشرعية لإطلاق الدبلوم المهني في إعداد القيادات الوقفية . ومن خلال هذه المبادرات، لا يقتصر دور بنك نزوى على تمكين الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات مالية مدروسة فحسب، بل يساهم أيضًا في بناء قدرات هذا القطاع على المدى الطويل، مما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار في مجال التمويل الإسلامي.

وبفضل نهجه المبتكر والتزامه الراسخ بالمعايير الشرعية ودوره الريادي في تعزيز الوعي المالي، يواصل بنك نزوى دوره المحوري في تشكيل مستقبل البنوك الإسلامية في السلطنة. ويُعد هذا التقدير دليلاً على التزام البنك بالتميز ومكانته كشريك مالي موثوق يقدم حلولاً مالية شفافة تركز على احتياجات العملاء. وبفضل رؤيته الواضحة نحو تحقيق نمو مستدام وإحداث أثر إيجابي في المجتمع، يمتلك بنك نزوى المقومات اللازمة لتلبية احتياجات عملائه المتغيرة والمساهمة في تطوير قطاع التمويل الإسلامي بشكل عام.

