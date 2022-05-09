في إطار إستراتيجته للإستدامة

مسقط: أطلق بنك عُمان العربي مؤخراً سلسلة من الفيديوهات التوعوية تحت عنوان "نصيحة مالية" حيث تهدف هذه السلسلة أن تعزز من ثقافة الأفراد المالية، وتساهم في ردم الفجوة المعرفية في هذا السياق. كما تعالج هذه السلسلة من الأفلام القصيرة، قضايا بالغة الأهمية لشريحة الشباب، مثل قروض السيارات والقروض السكنية والشخصية، وتكاليف الزواج وأساليب التوفير المختلفة، وكيفية إدارة الأعمال بطريقة تضمن الاستقرار في المستقبل. تنضوي هذه المبادرة تحت الركيزة الثالثة لإستراتيجية البنك للإستدامة وهي الشمول المالي.

وفي تعليقها على هذه السلسلة التوعوية، تقول لين الأتاسي، رئيسة دائرة الاتصالات المؤسسية في البنك: "لقد أصبح الشمول المالي حاجة ملحة لدعم مسيرة التقدم ورؤية عُمان 2040. الدراسات البحثية التي قمنا بها أظهرت أن العقبة الأساسية لتحقيق الشمول المالي لشريحة الشباب تكمن في تراجع المعرفة بالقطاع المالي والخدمات التي يوفرها، وهنا برزت الحاجة إلى تعزيز ثقافة الشباب العُمانيين بالنواحي المالية وهذا بالتحديد ما تهدف إليه هذه السلسلة التوعوية".

تضيف الأتاسي: "تكمن أهمية هذه السلسلة في كونها تتعامل مع القضايا الأكثر أهمية لشريحة الشباب، وتجيب على الأسئلة التي يحتاجون لمعرفة أجوبتها، في الوقت الذي تؤكد فيه على التزامنا الدائم بوضع العميل في طليعة أولوياتنا".

تعتمد سلسلة "نصيحة مالية" على الابتعاد عن المصطلحات المصرفية من خلال تبسيطها لتكون قابلة للفهم بسهولة، الأمر الذي سينعكس على انتشارها وسط الشرائح المستهدفة.

تضيف رئيسة دائرة الاتصالات المؤسسية في بنك عُمان العربي: "غالباً ما يلجأ الشباب في بداية حياتهم العملية إلى الاقتراض المكثف بهدف الحصول على كافة متطلبات الحياة دفعة واحدة، الأمر الذي غالباً ما ينتهي بصاحبه ليواجه تحديات في إدارة أوضاعه المالية، ولذلك تعمل هذه الحلقات على مساعدة الفرد على التخطيط السليم لمستقبله المالي، وتلبية احتياجاته المالية بطريقة مستدامة ".

هذا وسيتم نشر حلقات سلسلة "نصيحة مالية" عبر قنوات التواصل الاجتماعي للبنك، إلى جانب الموقع الإلكتروني المخصص للاستدامة في بنك عُمان العربي.

منذ إطلاق استراتيجيته للاستدامة عام 2019، عمل بنك عُمان العربي على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف الشرائح من خلال تنظيم ورش العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعديد من المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء السلطنة وبما ينسجم مع مرتكزات هذه الاستراتيجية التي تم تطويرها وفق رؤية عمان 2040 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (UNSDG). تتكون الاستراتيجية من ثلاث ركائز: المسؤولية البيئية ، والشراكات المجتمعية ، والشمول المالي. كما أصدر بنك عُمان العربي أول تقرير استدامة لعام 2020 معتمد من GRI العام الماضي.

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