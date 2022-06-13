الرحماني : مستمرون في تعزيز استراتيجية التوسع في دعم الكوادر الوطنية

نظم بنك بوبيان بالتعاون مع الهيئة العاملة للقوى العاملة ، يوماً وظيفياً خاصاً لتوظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وذلك في مقر الهيئة بمنطقة الرقعي في خطوة تؤكد دعمه لتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية من الشباب للالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي.

وبهذه المناسبة قال المدير التنفيذي في مجموعة الموارد البشرية في البنك خالد الرحماني "مرة أخرى يثبت بنك بوبيان دوره الاجتماعي تجاه العنصر البشري وضرورة دعمه لتحقيق طموحاته واستقطاب الكوادر المميزة والعمل على تطويرها ورفع مستوى خبراتها مؤكداً انهم رأسمال اي مؤسسة للنهوض بها وتحقيق استراتيجيتها نحو النمو والاستدامة"

وأضاف " تم التواصل مع المسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة الذين بدورهم رحبوا بفكرة التعاون في صورة تنظيم يوماً وظيفياً مما يؤكد دور المسوؤلية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الحكومي وضرورة تعاونها مع القطاع الخاص الامر الذي يسهم في النهاية إلى تحقيق التنمية الاستراتيجية لكلا الطرفين".

واشار الرحماني إلى أهمية هذه الانشطة نظراً لما تتمتع به من دور مُؤثر وفعال في توجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص والمساعدة على توفير فرص وظيفية للباحثين عن عمل تتوافق مع طموحاتهم ومؤهلاتهم.

من جانبها قالت شريك الموارد البشرية دانه الهنيدي ان هذه المبادرات الوطيفية تُشكل جزءاً من قيم بنك بوبيان التي تحث على الاهتمام بموظفيه و صقل مهارات المعينين حديثاً ممن سيجتازوا مراحل عدة من التقييمات المكثفة لاختيار المرشح الأنسب للوظائف الشاغرة ، مضيفة سيتم تطويرهم بشكلٍ إضافي خلال برنامج تدريبي مخصص ليكونوا بمثابة مصرفيين شاملين يتمتعون بالقدرات اللازمة ومؤهلون لدعم طموحات البنك في النمو الاستراتيجي الذي يدعمه، حيث يأتي هذا البرنامج من منطلق إيماننا في تطوير وتمكين جيل جديد من القادة المستقبليين."

وأوضحت الهنيدي أن مجموعة من موظفي إدارة الموارد البشرية في البنك سوف يقومون بعمل المقابلات والرد على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل المتقدمين ممن أجروا عملية تعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة، في إطار حرص البنك على تشجيع هؤلاء الخريجين على الالتحاق بالقطاع المصرفي.

وفي سياق متصل قال مسؤول استقطاب المواهب فواز العجيل ستواجد ممثلاً من البنك ليقدم شرحاً مفصلاًعن بنك بوبيان وعرضاً حول عدد من الفرص الوظيفية لمختلف التخصصات لحملة شهادة الثانوية الدبلوم والجامعي بجانب التعريف بخطط البنك ودوره والاهتمام الذي يوليه للموارد البشرية الوطنية حيث يعتبر من البنوك المميزة في استقطاب الكوادر المميزة والعمل على تطويرها ورفع مستوى خبراتها ".

ونوه العجيل ان دور البنك لا يقتصر فقط على مجرد توظيف او تعيين الطاقات الشابة، بل يمتد إلى استقطاب المميزين منهم وصقل مهاراتهم وتدريبهم عبر مجموعة من البرامج التدريبية الاحترافية مع كبرى شركات التدريب والاستشارات التدريبية الامر الذي يؤهلهم إلى الارتقاء بمستوى بيئة العمل في بوبيان والقطاع المصرفي ككل.

يُعد بنك بوبيان يعتبر واحداً من اهم البنوك التى يضعها الشباب الكويتي الطموح في اولوياته الوظيفية بسبب المناخ الذي يوفره البنك للمزيد من الإبداع والابتكار وإطلاق الطاقات الشابة ، مؤكدأ ان الاهتمام بالموظفين وتنمية مواهبهم يأتي ضمن الاولويات والقيم الخمس لبنك بوبيان وهي "التركيز على العملاء، الاهتمام بالموظفين، الإبداع والابتكار، النزاهة و العمل الجماعي".

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