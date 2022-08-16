الحماد : بنك بوبيان حريص على نشر الوعي والتثقيف بجميع الأمور المالية في المجتمع

العبيد : الورشة جزء من أنشطة البنك ضمن حملة دراية لبنك الكويت المركزي

نظم بنك بوبيان بالتعاون مع مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي ورشة عمل حول ( الثقافة المالية ) وذلك في اطار المسؤولية الاجتماعية للبنك وحرصه على تثقيف مختلف شرائح المجتمع خاصة ما يتعلق بأسس الادخار والتوفير ومساعدة العملاء وغيرهم على اتخاذ قراراتهم المالية .

وقال مدير عام مجموعة الموارد البشرية بالبنك عادل الحماد " يحرص بنك بوبيان على نشر الوعي والتثقيف بجميع الأمور المالية لضمان فهم كل من عملائنا الحاليين والمحتملين ودرايتهم بآثار قراراتهم المالية على حياتهم ورفاهيتهم لاسيما في ظل النمو المتزايد لمظاهر الاستهلاك اليومية ."

وأضاف " اليوم وفي ضوء الجهود التي يقوم بها بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية أصبح من الواضح أن هذه القضية تحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون لمساعدة الناس على إدارة أموالهم بشكل أفضل وعلى نحوٍ يحقق النتائج المرجوة".

وتقدم الحماد بالشكر لمركز الشيخ عبدالله السالم على استضافته لهذه النوعية من الدورات وورش العمل والتي تعتبر جزءا من المسؤولية الاجتماعية المشتركة للبنوك مع مختلف المؤسسات الرسمية والحكومية .

حول الورشة قال مساعد مدير تطوير المواهب في البنك فؤاد العبيد ان هذه الورشة التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الكويت تاتي أيضا ضمن أنشطة البنك التي ينظمها ضمن حملة ( لنكن على دراية ) التي تم اطلاقها برعاية بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بهدف زيادة وتعزيز وعي الجمهور العام بالأمور المالية.

وأضاف أن الجلسة تطرقت الى مجموعة من الموضوعات من بينها الفرق على مستوى القيمة والسعر والتكلفة والفرق بين الحاجة والرغبة الى جانب الأمور التي تتعلق بالضرورة الملحة لشراء شيئاً ما والسعر المطلوب له والأمور الأخرى التي يجب أن يضعوها بعين الاعتبار.

وخلال الورشة قام ممثلو البنك بإجراء العديد من الأنشطة التفاعلية التي تم فيها طرح عدة سيناريوهات مختلفة لمساعدة الحضور على فهم قيمة أموالهم والأشياء التي يمكن شراؤها باستخدام هذه الأموال

أهمية التثقيف المالي

وحول أهمية هذه النوعية من الدورات والورش قال العبيد ان بنك بوبيان يرى أن إدارة الأموال أصبحت أحد المتطلبات الأساسية لأي شخص حريص على إدارة أمواله بشكل أفضل واستخدامها كأداة لنفقاته اليومية .

وأضاف " كان تفاعل الحضور وهم من الشباب والناشئة كبيرا ومميزا هو ما يؤكد رغبة الجميع خاصة فئة من هم دون سن العشرين في فهم أفضل وظائف الأموال والكيفية التي يمكن من خلالها إدارة ما لديهم من نقد خاصة اذا في مرحلة ما قبل العمل ".

ولفت الانتباه الى أن هناك شريحة كبيرة من الجمهور على دراية أكبر بالامور المالية وبالأدوات المختلفة المتاحة الا أنهم أحيانا لا يخولون الى معلومات أكثر حول كيفية إدارة نفقاتهم ومدخراتهم ولذا فان مثل هذه الجلسات التي يقدمها بنك بوبيان بالتعاون مع مؤسسة معروفة مثل مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي يمكن أن تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية أفضل في المستقبل."

#بياناتحكومية

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