برعاية الشيخ حمدان بن محمد راشد آل مكتوم و بدعوه خاصه من نادي خريجي كلية هارفارد للأعمال في الخليج

شارك بنك بوبيان في منتدى خريجي كلية هارفارد للأعمال الذي عقد تحت عنوان ( التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج ) في متحف المستقبل بدبي بمشاركة متحدثين من أكبر الشركات والمؤسسات وبحضور تجاوز 400 مسؤول وممثلين لعدد كبير من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في منطقة الخليج.

ووجهت اللجنة المنظمة الدعوة للرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في البنك عبدالله التويجري ليكون ضمن قائمة المتحدثين الرئيسيين في المنتدى مستعرضاً التحولات والتطورات التي شهدها البنك وتميزه الرقمي في السنوات الأخيرة هذا إلى جانب مداخلاته في الموضوعات التى تم استعراضها في المؤتمر والتي تتعلق بمستقبل دول المنطقة.

وجاء اختيار بوبيان باعتباره تجربة ومثال حي للنجاح في التحول الرقمي والوصول إلى مستويات عالية من المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات الرقمية وإحداث التغيير في حياة العملاء من خلال الخدمات والمنتجات التي يقدمها.

ويعتبر المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم واحداً من أهم المؤتمرات التي تستضيفها دبي بسبب ارتفاع مستوى المتحدثين والحضور الكبير الذي يشهده.

واستعرض المنتدى الذي حضره نخبة من صناع القرار والمسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين والأكاديميين بتخطيط ورسم عملية التطور المتواصلة في ست مبادرات هي الحوكمة والرعاية الصحية ودعم المواهب الوطنية والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي والاستدامة لتقديم مخرجات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لمتابعتها خلال العام المقبل.

نظراً لكون منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واحدة من أكثر المناطق تأثراً في العالم بسبب التطورات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية الأخيرة، فإنها تقوم بإعادة ترسيخ مكانتها على عدة جبهات، أهمها تنمية المواهب الوطنية والحوكمة.

** بوبيان في المنتدى

وتناول التويجري في الجلسه الحواريه الخاصه بالاقتصاد الرقمي العديد من الموضوعات التي تتعلق بالتطورات التي شهدها البنك في السنوات الأخيرة خاصة تلك التي ترتبط ارتباطاً كبيراً بالخدمات المصرفية والتحديات التي واجهها البنك وكيفية التغلب عليها .

كما تعرض التويجري إلى الإبداع والإبتكار كجزء من شخصية البنك والمبادرات التي قام بها البنك من أجل تسهيل حياة العملاء ومنحهم تجارب مصرفية رقمية مميزة بأعلى مستويات الأمان .

واستعرض التويجري العديد من المبادرات والتي كان آخرها برنامج بوبيان لتسريع الأعمال Boubyan Accelerator ، الذي أطلقه البنك مؤخراً بالتعاون مع Fintech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي، حيث تم اختيار 10 من المشاريع والشركات الناشئة من أصل 250 مبادر تقدموا للانضمام إلى برنامج بوبيان لتسريع الأعمال منذ الإعلان عن انطلاقه لأول مرة في دولة الكويت .

ويرسخ البرنامج استراتيجية بنك بوبيان وخطواته المميزة التي بدأها منذ سنوات في ريادة مستقبل القطاع المالي في دولة الكويت، وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية والمبادرات وريادة الأعمال.

كما تحدث عن تجربة البنك في انشاء Nomo Bank البنك الرقمي الذي تم إنشاؤه في لندن لخدمة العملاء من منطقة الخليج و الشرق الأوسط و كيف ان البنك انطلاقاً من أحد أهم القيم لديه و هي الابداع و الابتكار قد توصل إلى حل لمشكله تواجه العملاء من المنطقه و هي إمكانية الحصول على حساب بنكي في بريطانيا و الخدمات المصرفية مثل التمويل العقاري و الاستثمار وأن يكون ذلك من خلال بنك لندن و الشرق الأوسط التابع للمجموعه و الخاضع لرقابة الجهات الرقابيه البريطانيه بالاضافه إلى كونه بنك يطبق أحكام الشريعه الاسلامية و هي كلها عوامل هامة لعملاء المنطقه استطاع البنك جمعها لتقديم حلول مبتكرة.

كما استعرض التويجري خلال مشاركته إلى دور بنك بوبيان كأحد البنوك الكويتية في دعم خطط وتحركات بنك الكويت المركزي لوضع الأسس والاطر المنظمة للتحولات المصرفية الحديثة خاصة تلك التي تتعلق بنظم المدفوعات الجديدة .

يذكر ان الفترة الأخيرة شهدت دعوات عديدة لبنك بوبيان خارج الكويت لاستعراض تجربته المميزة في التحول الرقمي إلى جانب حصول البنك على العديد من الجوائز التي تتعلق بذلك.

وكان آخر هذه الدعوات دعوة جامعة ستانفورد العريقة Stanford Graduate School Of Business لنائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل عبدالوهاب الماجد ليحاضر امام طلبة ماجستير إدارة الاعمال ليكون بذلك أحد أبرز القياديين الذين حلوا ضيوفا في السابق على الجامعة من رؤساء تنفيذيين لشركات كبيرة من بينها Ford, Johnson&Johnson, Lyft, AT&T ، هذا إلى جانب ما حصده البنك خلال العام من كم كبير من الجوائز العالمية من غلوبل فاينانس ويورومني وميد ليؤكد قيادته للمشهد المصرفي على مستوي الكويت وتفوقه رقمياً.

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في ديسمبر الماضي وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاون مشترك مع DIFC Fin Tech Hive التابع لمركز دبي المالي العالمي لإطلاق برنامج ( مُسرعة بنك بوبيان ) بهدف تسريع نمو وتوسُّع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بكافة شكالها في إطار حرص البنك على دعم المشاريع الكويتية الناشئه ليكون بذلك بوبيان أول بنك يطلق مُسرعة اعمال للشركات الناشئة في الكويت .

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مؤخراً قام بوبيان بإعادة هيكلة بعض إدارات وأنشطة البنك وآلية العمل الداخلية بما يتناسب مع هذه التطورات مع استحداث إدارة جديدة للقيام بمهام ربما لم تكن موجودة اصلاً أو لم تكن بالحجم الذي هي عليه الآن وكمثال على ذلك فقد انشأنا مركز الإبتكار والإبداع INNOVATION CENTER .

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يؤكد التويجري دوماً " رحلتنا مع الخدمات الرقمية تمثل حالة استثنائية تمكنا خلالها من التفوق والوصول إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة وبسرعة وهو سوق الخدمات المصرفية الرقمية " .

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يمثل Nomo Bank تجربة مميزة لبنك بوبيان حيث تتيح تجربة البنك الحديث المصرفية التي تعتمد على الخدمات الرقمية بشكلٍ أساسي للمستخدمين تقديم طلب لفتح حساب بنكي في المملكة المتحدة في غضون دقائق باستخدام الهواتف الذكية وهو ما يمنحهم تجربة مصرفية مميزة وفريدة من نوعها على مستوى الكويت والعالم.

#بياناتحكومية

- انتهى -