لتعزيز الثقافة الائتمانية والمصرفية لدى عملاء القطاع المصرفي والمجتمع

رئيس دائرة الاتصالات التسويقية للمجموعة خلود الفيلي وممثلو العلاقات العامة في بنك برقان

يواصل بنك برقان دعمه لحملة "لنكن على دراية" التوعوية المصرفية للسنة الثانية على التوالي، خلال رعايته ومشاركته في العديد من الفعاليات والأنشطة الداخلية والخارجية في إطار استراتيجيته للمسؤولية المجتمعية وبرنامج الاستدامة. حيث تتضمن هذه الفعاليات كل من حملة محافظة الأحمدي الثالثة للتبرع بالدم وحملة بنك برقان للتبرع بالدم الخاصة بالموظفين والعملاء.

يسعى البنك من خلال التواصل مع الجمهور بتواجده في هذه الفعاليات التي تعد منصات فعالة إلى إيصال محتوى الحملة بشكل أقرب، سواء بتوزيع المواد المطبوعة أو بالتواصل ونشر التوعية بشكل مباشر. يستمر البنك في تفعيل كافة قنواته للتواصل الاجتماعي للتعريف بالحملة ورفع مستوى الوعي بالخدمات المصرفية ونشر الثقافة المالية لكافة أفراد المجتمع.

وقد صرحت السيدة/ حصة حسين النجادة – مدير أول علاقات عامة في بنك برقان قائلة: "نهدف من خلال حملة "لنكن على دراية" إلى تسليط الضوء على الثقافة الائتمانية والمالية وتعزيزها، لرفع وعي المجتمع بشكل عام وعملاء القطاع المصرفي بشكل خاص. كما نسعى إلى تثقيف عملاء البنوك لمساعدتهم على الاستخدام الأمثل للمنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى توعيتهم أكثر بعمليات الاحتيال الإلكتروني وتنبيههم إلى طرق تفاديها."

يسعى بنك برقان إلى ترسيخ قيم حملة "لنكن على دراية" ومحاورها بكافة الوسائل والإمكانات، عبر إيضاحه للدور الذي تلعبه المصارف الكويتية، وزيادة وعي العملاء بحقوقهم، والتعريف بمبدأ الشمول المالي، وأنواع عمليات الاقتراض والتمويل، والبطاقات المصرفية المختلفة، وبرامج الاستثمار والادخار المصرفية المتنوعة وطرق تجنب مخاطرها المحتملة، إلى جانب شرحه لأنواع الخدمات الخاصة بفئة ذوي الإعاقة وبيان جميع حقوقهم.

#بياناتشركات

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نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في عام 1977، ركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتلّ بنك برقان مركزاً رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.