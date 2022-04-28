الكويت: يساهم بنك برقان بدعم حملة "عيديتي" وذلك بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت وشركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة (كي-نت). فقد تم توفير عدد من أجهزة السحب الآلي في كل من مجمع الأفينيوز ومجمع 360 ابتداءً من تاريخ 24 أبريل وحتى 4 مايو 2022، بهدف

توفير أوراق نقدية من كل فئات الدينار الكويتي لجميع العملاء والمواطنين نظراً لزيادة الطلب والإقبال عليها خلال موسم العيد.

لاقت مبادرة "عيديتي" لسنوات عديدة إقبالاً كبيراً وترحيباً واسعاً لدى العملاء والمواطنين، لما تقدمه من تسهيل لهم لتوزيع العيادي. كما يحرص بنك برقان دائماً على المشاركة ودعم جميع المبادرات التي يتبناها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت لخدمة جميع عملاء القطاع المصرفي.

الجدير بالذكر، بأن بنك برقان يحرص سنوياً على توفير خدمة توصيل العيادي لعملاء باقة البرميير وعملاء الخدمات المصرفية الخاصة مجاناً بالتعاون مع شركة "قبله" لخدمات "الكونسيرج"، حيث تتضمن الخدمة توصيل الفئات النقدية التي يرغب العملاء في الحصول عليها إلى المكان الذي يتم تحديده سواء المنزل أو مكان العمل بهدف تجنيبهم عناء الازدحام وزيارة فروع البنك لاستلام العيادي.

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نبذة عن بنك برقان

منذ تأسيسه في عام 1977، ركّز بنك برقان بشكل كبير على قطاعي الشركات والمؤسسات المالية. ويحتلّ بنك برقان مركزاً رياديا في القطاع المصرفي الكويتي باعتباره ثالث أكبر بنك من حيث الأصول، كما يقدم خدمات مصرفية مبتكرة تتناسب مع قاعدة عملائه المتنامية من أفراد وشركات ومؤسسات.

ويمتلك بنك برقان مصارف تابعة مملوكة للأغلبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا تمثل مجموعة بنك برقان وتشمل بنك الخليج الجزائر- (الجزائر)، ومصرف بغداد (العراق ولبنان)، وبنك تونس العالمي (تونس) وبنك برقان - تركيا (تركيا). ولبنك برقان حضور قوي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مكتب الشركة "برقان للخدمات المالية المحدودة".

استمر البنك في تطوير أدائه منذ تأسيسه من خلال تنويع مصادر الإيرادات ومصادر التمويل وتقوية قاعدة رأس المال. وساهم اعتماد بنك برقان على أحدث التقنيات في تقديم خدماته في دعم مركزه الريادي في السوق المحلية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يعمل بنك برقان استنادا إلى قيم الثقة والالتزام والتميّز والتطور التي تمثل أساس المعايير والممارسات التي يلتزم بها لتحقيق أهدافه، مدفوعا بهدفه المحوري المتمثل في إرضاء عملائه عبر المنتجات والخدمات التي يقدمها.

حصل البنك على شهادة ISO / IEC 27001 2013 لأنظمة إدارة أمن المعلومات (ISMS) وأعيد اعتماده مع شهادة ISO 9001 2015 المرموقة، مما يجعله أحد البنوك القليلة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي التي حصلت على هذه الشهادة للمرة الخامسة على التوالي. ويتميز البنك أيضاَ بكونه البنك الوحيد في الكويت الذي فاز بجائزة جي بي مورغان تشيس لتقدير الجودة لمدة عشرين عاماً متتالية.

بنك برقان هو شركة تابعة مملوكة بالأغلبية لشركة مشاريع الكويت KIPCO، إحدى أكبر الشركات القابضة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.