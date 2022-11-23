دبي: تقديراً لإنجازاته الفريدة وتميّزه في الخدمات المصرفية الرقمية، حصل بنك المارية المحلي على جائزة "أفضل نيو بنك" في الشرق الأوسط في حفل توزيع جوائز "MEA Finance" لعام 2022.

وقد تمّ خلال حفل جوائز "MEA Finance" تكريم روّاد قطاع الخدمات المالية من بنوك ومؤسسات مالية ومزودي تكنولوجيا على جهودهم وإنجازاتهم في تقديم حلول ومنتجات أكثر نجاحاً وكفاءة في إحداث تغيير إيجابي وتطوير قطاع الخدمات المالية والمساهمة في التحوّل الرقمي في المنطقة. وتمّ اختيار الفائزين وفقاً لأعلى معايـــير الكفاءة والابتكار بناء على تقييم لجنة تحكيم تضم خبراء مختصين في المنتجات والخدمات المالية والمصرفية.

وفي تعليقه على هذا الفوز، قال السيّد نعمان عزيز مير، رئيس التخطيط الاستراتيجي والمنتجات لبنك المارية المحلي: "نحن سعداء بهذا الإنجاز المشرّف ونفتخر بحصولنا على جائزة التميّز كأفضل "نيو بنك" في منطقة الشرق الأوسط، والتي تمثّل تكريماً لإنجازات البنك الإستثنائية وتأكيداً على دورنا الفعّال كأول بنك رقمي في دولة الإمارات يقدّم خدمات مصرفية رقمية متطورة تواكب العصر ومتغيراته وتلبي الاحتياجات المالية والمصرفية لجميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بالإضافة الى أصحاب المشاريع والشركات. لتحقيق ذلك، حرصنا على تحسين تجربة عملائنا في أي وقت وأي مكان باستخدام أحدث التقنيات بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. نسعى لنكون دائماً عنواناً للصدارة والتميّز والثقة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، فنحقّق المزيد من الإنجازات المتميّزة ونساهم في تعزيز الازدهار الإقتصادي في دولة الامارات".

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حول بنك المارية المحلي

تأسس بنك المارية المحلي في عام 2021، وهو أول بنك رقمي متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم تجربة عملاء رقمية فريدة من نوعها بكامل الخدمات المصرفية الشخصية والتجارية على حد سواء من خلال منتجات عصرية ومبتكرة وخدمات شاملة بنموذج تشغيل مبسط. كما يتطلع البنك بأن يصبح رائداً في تحفيز النشاط المصرفي المحلي في دولة الإمارات العربية المتحدة لضمان الوصول الرقمي وقابلية التوسع والمرونة والأداء العالي والامتثال التي تعمل بانسجام في أي وقت وأي مكان