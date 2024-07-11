215% قفزة بتفاعلات عملاء الوطني مع حملة لنكن على دراية عبر حسابات البنك على وسائل التواصل في سنة

18% نمو إجمالي التفاعلات عبر حسابات البنك على مواقع التواصل المختلفة إلى 10 ملايين تفاعل

ضمن مبادراته الهادفة لتعزيز الثقافة المالية، وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الكويت الوطني مساهمته الفاعلة في حملة التوعوية المصرفية لنكن على دراية التي أطلقها بنك الكويت المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.

وفي هذا الإطار، نظم البنك جلسة نقاشية للطلاب المشاركين في برنامج "أسباير الوطني" للتدريب الصيفي للعام 2024 والذين تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً، سلطت الضوء على جهود البنك المميزة في حملة لنكن على دراية، والتي أسفرت عن حصوله على المركز الأول في دعم الحملة لعام 2023 من قبل بنك الكويت المركزي، متفوقاً على جميع البنوك المحلية.

وناقشت الجلسة عدداً من الموضوعات منها سبل تحقيق الأمان في وسائل التواصل الاجتماعي وحمايتها، وضرورة عدم مشاركة المعلومات الشخصية، إضافة إلى مخاطر الاستثمار في العملات المشفرة، وما الذي عليك فعله عندما تتعرض لمواقف خطرة، سواءً كنت متصلاً بالإنترنت أو غير متصل بالشبكة.

كما تطرقت للاختلافات بين التواصل الخارجي والداخلي وكيف يبذل بنك الكويت الوطني في خدمة موظفيه الجهد نفسه الذي يقوم به لخدمة عملائه.

حضور قوي

وأشار المتحدثون خلال الجلسة إلى الحضور القوي لبنك الكويت الوطني على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشمل فيسبوك وإكس وإنستغرام ولينكد إن ويوتيوب وتيك توك، ما يؤكد حرص البنك على مواكبة جميع التطورات لتلبية احتياجات ورغبات عملائه، بالإضافة الى سعيه الدائم لتفعيل التواصل بينه وبين متابعيه على هذه المواقع.

وبينوا أن عدد تفاعلات العملاء عبر حسابات البنك على مواقع التواصل المختلفة بلغ نحو 10 ملايين تفاعل في نهاية يونيو من العام الحالي، بزيادة قدرها 18% مقارنة بعدد التفاعلات في يونيو من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد متابعي حسابات "الوطني" على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 2 مليون متابع.

وأكدوا أن الوطني يواصل تكثيف جهوده لدعم وتطوير محتوى حملة لنكن على دراية من خلال نشر مواد تثقيفية ومحتوى توعوي متعلق بالحملة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي وكل قنوات البنك الإلكترونية، حيث تجاوزت تفاعلات العملاء مع الحملة عبر حسابات البنك على وسائل التواصل 300 ألف تفاعل، بزيادة قدرها 215% عما كانت عليه في نهاية يونيو من العام الماضي.

وشهدت الجلسة مشاركة فاعلة من طلاب "أسباير الوطني"، الذين ساهموا في إثراء النقاشات، مظهرين إبداعاتهم في تصميم وسائل التواصل الاجتماعي وتشكيل إستراتيجياتها.

يذكر أن "الوطني" داعم وشريك رئيسي لكل حملات بنك الكويت المركزي، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي المالي، ونشر التوعوية المصرفية بين كل شرائح المجتمع، إذ دأب البنك باعتباره مؤسسة مالية رائدة في الكويت والمنطقة على تنظيم مختلف الفعاليات التي تساهم في توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي.

ويهدف برنامج "أسباير الوطني" إلى المساهمة في تشجيع الطلبة خلال فترة إجازتهم الصيفية على التدريب والانخراط في تجربة العمل المصرفي، كما أنه يأتي في إطار التزام البنك بمسؤوليته الاجتماعية وحرصه الدائم على دعم الشباب في مسيرتهم وتأهليهم للقيام بدور فاعل في المستقبل.

#بياناتحكومية

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