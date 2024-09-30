الكوهجي: نسعى لبناء كوادر وطنية شابة متميزة تعزز مستقبل الاستدامة للاقتصاد الكويتي

• الوطني من أفضل المؤسسات الجاذبة للموظفين وجهات التوظيف التي تعمل على أساس تكافؤ الفرص

• نعمل على زيادة معدل توطين الوظائف من خلال توسيع نطاق استقطاب المواهب والكفاءات الوطنية

• الوطني يملك بيئة عمل مثالية تساعد الشباب الكويتي على بناء مسيرة مهنية احترافية

إيماناً منه بأهمية دعم الكوادر الوطنية الشابة وتمهيد الطريق أمامهم في أولى خطواتهم في حياتهم المهنية، شارك بنك الكويت الوطني في المعرض الوظيفي الذي أقيم في برج الحمراء، بمشاركة العديد من الشركات المحلية والعالمية الرائدة ومؤسسات القطاع الخاص البارزة في الكويت.

وتأتي مشاركة «الوطني» في هذا المعرض ضمن إطار استراتيجيته في الالتزام بمسؤولياته تجاه المجتمع ودعم التنمية وتأكيداً على حرصه المستمر على دعم الشباب الكويتي حديثي التخرج وتأهيلهم لسوق العمل وتعريفهم بمتطلباتهم واحتياجاتهم من أجل تحديد مساراتهم المهنية مستقبلاً.

وأقيم المعرض على مدار يومين 18 و19 سبتمبر الماضي، وشهد جناح الوطني إقبالاً كبيراً من المشاركين، حيث استعرض موظفو الموارد البشرية في البنك الفرص الوظيفية المميزة للشباب الكويتي من الجنسين، كما أطلعوهم على طبيعة العمل في القطاع المصرفي وقدموا لهم النصائح حول اختيار مهنة المستقبل المناسبة، والإجراءات المطلوبة حال رغبتهم بالانضمام إلى العمل في «الوطني».

ويشكل الخريجون رافداً مهمًا بالنسبة للبنك لاستقطاب المواهب التي تساهم في أجندة التغيير والتحول الكبير الذي يشهده البنك بما لديهم من طاقات وإمكانيات تحتاج إلى توجيهها، على الجانب الآخر يوفر البنك بيئة فريدة في مجال التدريب والتطوير لصقل مهارات هذه العناصر الشابة ويمكنهم من بناء مسيرة مهنية احترافية مستدامة.

وبهذه المناسبة قالت مديرة إدارة استقطاب المواهب في مجموعة الموارد البشرية لبنك الكويت الوطني غدير الكوهجي: «نحرص باستمرار على تكريس موقعنا الريادي في صدارة مؤسسات القطاع الخاص التي دأبت على استقطاب الطاقات البشرية الوطنية وتدريبها وصقل مهاراتها وتأهيلها للعمل المصرفي، إضافة إلى سعينا الدؤوب لبناء كوادر وطنية شابة متميزة يمكنها تبوّء المناصب القيادية في المستقبل وتعزيز مستقبل الاستدامة للاقتصاد الكويتي».

وأضافت الكوهجي: «نعمل على زيادة معدل توطين الوظائف من خلال توسيع نطاق استقطاب المواهب والكفاءات الوطنية، وتوفير برامج تدريبية احترافية لهم تواكب المعايير العالمية وتساهم في صقل مهاراتهم، ما يضمن لهم تحقيق مستقبل وظيفي واعد ومستدام، كما أن هذه الاستراتيجية تنسجم مع أهداف الدولة في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035».

وأكدت أن البنك يهدف من خلال مشاركته في معارض التوظيف إلى فتح قنوات للتواصل المباشر بين شركات القطاع الخاص والباحثين عن العمل بالإضافة إلى تشجيع الخريجين على الانخراط في سوق العمل والتواصل مباشرةً مع المؤسسات والشركات لبحث الفرص الوظيفية.

ويعتبر بنك الكويت الوطني من أفضل المؤسسات الجاذبة للموظفين وجهات التوظيف التي تعمل على أساس تكافؤ الفرص مع التأكيد على التنوع في مكان العمل، كما أن استراتيجية الوطني في التوظيف تسعى دائماً إلى جذب أفضل المواهب وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، وهو ما يجعل الوطني جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج كما يتمتع البنك بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين.

جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطني يرعى سنوياً العديد من معارض توظيف الشباب الكويتي لاطلاع الطلبة على الفرص الوظيفية التي تناسبهم، وترضي تطلعاتهم وطموحاتهم، كما أنه لا يدخر جهداً في دعم كافة المعارض الوظيفية التي تدعم الشباب وتساعد الخريجين في الحصول على الوظيفة المناسبة.

-انتهى-

#بياناتشركات