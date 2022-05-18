لدعم الشباب من الطلبة وحديثي التخرج وتوفير فرص العمل المناسبة لهم

العبلاني: الاهتمام بالتوظيف والمستقبل المهني للشباب الكويتي من أهم أولوياتنا

- استراتيجيتنا ترتكز إلى جذب أفضل المواهب ودعم أهداف رؤية 2035 والسعي لزيادة توظيف الكويتيين في القطاع المصرفي

- الوطني.. الخيار الأمثل للطامحين إلى مستقبل وظيفي واعد

الكوهجي: البنك يتمتع بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين وأكثر مؤسسات القطاع الخاص الجاذبة للمواهب والكفاءات

- نمتلك بيئة فريدة في مجال التدريب والتطوير لصقل المهارات وبناء مسيرة مهنية احترافية لموظفينا

- مشاركتنا في المعرض تكريس لدورنا كأحد أكبر الداعمين للكوادر الكويتية الشابة

في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه بنك الكويت الوطني للطلاب حديثي التخرج في أولى خطوات حياتهم المهنية، شارك البنك كراعٍ ذهبي في المعرض الوظيفي 2022، والذي نظمته جامعة الشرق الأوسط الأميركية (AUM) في مايو الجاري، وذلك بهدف تشجيع الطلبة على الانخراط في سوق العمل المهني والتواصل مباشرةً مع أصحاب العمل.

وتأتي مشاركة "الوطني" في معرض جامعة "الشرق الأوسط الأميركية" الوظيفي إيماناً منه بأهمية دعم فئة الشباب من الطلبة وحديثي التخرج وتوفير فرص العمل المناسبة لهم في قطاع مهم مثل القطاع المصرفي والمالي، حيث يحرص الوطني على المشاركة في الفعاليات التي تدعم الكفاءات الوطنية الواعدة في دولة الكويت.

وبهذه المناسبة قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عماد العبلاني "إن البنك يواصل تكريس موقعه الريادي في صدارة مؤسسات القطاع الخاص التي دأبت على استقطاب الطاقات البشرية الوطنية وتدريبها وصقل مهاراتها وتأهيلها للعمل المصرفي".

وأوضح أن الوطني يتمتع بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين كما يعد أكثر مؤسسات القطاع الخاص جذباً للمواهب والكفاءات الكويتية بالإضافة إلى كونه أكبر مؤسسات القطاع الخاص الكويتي توظيفاً للعمالة الوطنية.

وأكد العبلاني على أن استراتيجية الموارد البشرية للمجموعة ترتكز إلى جذب أفضل المواهب ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 والسعي لزيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب المواهب المحلية.

وأشار إلى أن الخريجين يشكلون رافداً مهمًا بالنسبة للبنك لاستقطاب المواهب التي تساهم في أجندة التغيير والتحول الكبير الذي يشهده البنك بما لديهم من طاقات وإمكانيات تحتاج إلى توجيهها، فيما يوفر البنك بيئة فريدة في مجال التدريب والتطوير لصقل مهارات وبناء مسيرة مهنية احترافية لموظفيه.

من جهتها قالت مديرة إدارة التعيينات في مجموعة الموارد البشرية لبنك الكويت الوطني غدير الكوهجي إن المعارض الوظيفية تعد من الفعاليات المميزة التي تتيح الفرصة للوطني لنشر ثقافته الوظيفية بين الطلبة وحديثي التخرج، وحثهم على العمل في القطاع الخاص.

وأضافت أن جناح الوطني في المعرض شهد إقبالاً كبيراً من المشاركين، حيث قام موظفو الموارد البشرية للمجموعة بالرد على جميع الاستفسارات المطروحة من قبل الطلاب الذين قاموا بتعبئة نموذج التوظيف الخاص بالوظائف الشاغرة والمتاحة.

ويعمل بنك الكويت الوطني دائما على توفير برامج تدريب للخريجين والطلبة من الكوادر الوطنية الشابة، لمدهم بالخبرات والمعلومات المهنية والتدريبات العملية، وإعدادهم بشكل محترف للدخول في معترك سوق العمل، إذ يعتبر "الوطني" من أكبر جهات القطاع الخاص في الكويت دعماً لفئة الشباب.

وتلتقي جهود البنك في استقطاب الكفاءات الوطنية بخططه التطويرية والتدريبية الساعية إلى الاستثمار بالكوادر الوطنية، وإعداد جيل مصرفي واعد، كما يحرص البنك على تقديم سلسلة من الدورات التدريبية والبرامج الأكاديمية المحترفة، باعتباره من رواد المؤسسات المصرفية في الكويت التي تبنت تنظيم برامج تدريب للشباب.

تكريم الوطني

وخلال المعرض قدم رئيس مجلس أمناء جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) الدكتور فهد إبراهيم العثمان درعاً تكريمياً إلى السيد/ عماد العبلاني مدير عام الموارد البشرية للمجموعة تقديراً لدور بنك الكويت الوطني في دعم ورعاية الخريجين الجدد.

#بياناتشركات

- انتهى -