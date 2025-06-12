- الجائزة تعكس التزام البنك بدمج معايير الاستدامة في عملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية

- "الوطني" من أوائل البنوك في الكويت التي تبنت مفهوم التمويل المستدام

- 4.97 مليار دولار أمريكي الأصول المستدامة لدى "الوطني" في نهاية العام الماضي تعادل نحو 50% من هدف العام 2030

في إنجاز جديد يؤكد ريادته على صعيد القطاع المصرفي، حصد بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك للتمويل المستدام على مستوى الكويت للعام 2025، وذلك في الاستبيان السنوي الخامس الذي أجرته مجلة غلوبل فاينانس العالمية المتخصصة في عالم المال والأعمال.

ويُكرّم استبيان مجلة غلوبل فاينانس السنوي المؤسسات المالية العالمية والإقليمية الرائدة في 53 دولة ومنطقة حول العالم على أنشطتها في مجال التمويل المستدام من يناير إلى ديسمبر 2024، والذي يختص بالمبادرات المصممة للتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ والمساعدة في بناء مستقبل أكثر استدامة للبشرية.

وتؤكد هذه الجائزة استمرار تفوق بنك الكويت الوطني وريادته في تعزيز التمويل المستدام، والتزامه المستمر بدمج معايير الاستدامة في عملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، كما تعكس الدور المحوري الذي يلعبه البنك في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة ومسؤولية تجاه البيئة والمجتمع.

واستندت المجلة في اختيار الفائزين إلى عدة معايير أبرزها، سياسات وأهداف الحوكمة بالإضافة إلى الإنجازات القابلة للقياس في تمويل الاستدامة البيئية والاجتماعية والريادة في القطاع المالي المستدام.

وشملت جوائز هذا العام عروض التمويل المستدام المبتكرة، وإصدارات السندات المدفوعة بالأثر، ودعم المجتمع، وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والجهود المبذولة للتخفيف من آثار التغير المناخي، والشفافية وإعداد التقارير، وذلك بناء على آراء العديد من الخبراء والمحللين في قطاع التجارة وكبار المستشارين والمديرين التنفيذيين حول العالم.

وتضاف هذه الجائزة إلى سجل البنك الحافل بالإنجازات، حيت لطالما حظيت جهود مجموعة بنك الكويت الوطني بتقدير واسع من خلال تكريمها المتواصل وتصدرها التصنيفات العالمية البارزة.

ويعد بنك الكويت الوطني من أوائل البنوك في الكويت التي تبنت مفهوم التمويل المستدام واتخذ خطوات هامة لدمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في صميم أعماله وعملياته التشغيلية وثقافته المؤسسية، حيث أطلق البنك العديد من الخدمات وعروض القيمة من أجل دعم عملية التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون في جميع مواقعه. وتشمل هذه العروض قروض الرهن العقاري الأخضر، القرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية، التمويلات المرتبطة بالاستدامة، قروض الإسكان منخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى تسهيلات مرتبطة بالاستدامة وبتحقيق مؤشرات أداء رئيسية تتعلق بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية محددة مسبقاً، وذلك لتشجيع تبني ممارسات مستدامة.

ونجح البنك خلال العام 2024 بإصدار أول سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج إصدار أوراق مالية عالمية متوسطة الأجل في شكل سندات خضراء غير مضمونة ذات أولوية بالسداد لأجل 6 سنوات على أن يكون تاريخ الاستحقاق الأول بعد 5 سنوات، والتي تعتبر أول سندات من نوعها تصدرها مؤسسة مالية كويتية. وأصدر البنك مؤخراً أول تقرير له حول تخصيص عائدات السندات الخضراء وأثرها، وذلك لتتبع استخدام تلك العائدات في مشاريع خضراء ذات فوائد بيئية واضحة وقابلة للقياس. وبحلول 31 مارس 2025، بلغت محفظة الأصول الخضراء المؤهلة لدى بنك الكويت الوطني 625 مليون دولار أمريكي، متجاوزة قيمة السندات، بينما وصلت قيمة الأصول المستدامة لدى البنك إلى 4.97 مليار دولار أمريكي في نهاية العام 2024، أي نحو 50% من المستوى المستهدف للعام 2030 البالغ 10 مليارات دولار أمريكي.

وتهدف استراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية لبنك الكويت الوطني إلى دعم التنمية الاقتصادية وأن يكون البنك نموذجاً يُحتذى به في هذا المجال من خلال 4 ركائز أساسية مترابطة لهذه الإستراتيجية، تشمل الحوكمة من أجل المرونة، والخدمات المصرفية المسؤولة، والاستفادة من قدراتنا، والاستثمار في مجتمعاتنا.

وقد أثبت البنك التزامه بهذه المبادئ من خلال حصوله على جوائز مرموقة في مجال التمويل المستدام على مدى السنوات الماضية، مما يؤكد دوره الريادي في تعزيز الاستدامة في القطاع المصرفي بالمنطقة.

وفي إطار جهوده في مجال الاستدامة، يعمل بنك الكويت الوطني بشكل حثيث على تطوير حلول تمويل مستدام مبتكرة لدعم عملائه في خططهم الانتقالية بشكل استراتيجي، بما يتماشى مع المعايير واللوائح الدولية، وذلك للاستجابة بشكل أفضل للطلب العالمي المتزايد على التمويلات المرتبطة بالمناخ.

الجدير بالذكر أن مجلة غلوبل فاينانس العالمية التي تأسست في العام 1987 وتتخذ من نيويورك مقراً لها تعد من أعرق المجلات المتخصصة في قطاعي التمويل والاقتصاد ويبلغ عدد قرائها أكثر من 50 ألفاً من المديرين التنفيذيين ومسؤولي القرارات الاستثمارية والاستراتيجية في المؤسسات المالية في 188 دولة حول العالم.

وتجري المجلة سنوياً العديد من الاستبيانات حول الابتكار والربحية للبنوك والمؤسسات المالية حول العالم يتم على إثرها اختيار الأفضل على المستوى الإقليمي والعالمي.

-انتهى-

#بياناتشركات