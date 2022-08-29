احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية

احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، نظم بنك الفجيرة الوطني فعالية خاصة لتكريم سيدات الأعمال الإماراتيات وتسليط الضوء على دورهن الهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في دولة الإمارات، إضافة إلى دورهن في مستقبل الدولة.

شاركت الدكتورة رجاء عيسى القرق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الفجيرة الوطني، بعض النصائح والتوصيات حول كيف يمكن لسيدات الأعمال أن يُحدثن تغييراً إيجابياً في المجتمع الإماراتي. وفي الكلمة التي ألقتها خلال الفعالية، أكدت الدكتورة على أن المرأة الإماراتية ليس عليها أن تسعى إلى إثبات نفسها فحسب، بل الاستفادة من إمكانيات ونقاط قوة الأشخاص الذين تعتبرهم قدوة لها. كما نوهت إلى أن الالتزام والصدق والاهتمام والتفاؤل من أبرز الصفات التي تُمكن المرأة الإماراتية من النجاح في قطاع الأعمال.

وحضر الفعالية الموظفات الإماراتيات في بنك الفجيرة الوطني اللاتي أكدن أن هذه الفعالية منحتهن الكثير من الإلهام والتحفيز. وقالت هدى الخلصان، مدير أول – قسم التدقيق الداخلي في بنك الفجيرة الوطني: " لقد ساعدني سماع كيف أصبحت الدكتورة القرق رائدة أعمال، وقصص بعض سيدات الأعمال الإماراتيات المتواجدات معنا في هذه الفعالية، على فهم ما الذي حفزهن والتحديات التي واجهتهن، وساعدني أيضاً على معرفة الأمور التي يجب أن أركز عليها في منصبي الحالي".

ويصادف 28 أغسطس من العام الجاري الذكرى السنوية السابعة ليوم المرأة الإماراتية الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي، "أم الإمارات"، في عام 2015. وينطلق يوم المرأة الإماراتية لعام 2022 تحت شعار "واقع ملهم.. مستقبل مستدام"، والذي سيسلط الضوء على إنجازات دولة الإمارات في تفعيل وتمكين دور المرأة، وخاصة أن دولة الإمارات تعمل منذ سنوات عدة على تعزيز التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية العليا ومجالس الإدارة، كما أنها باتت اليوم تشترط على الشركات المدرجة أن تضم مجالس إداراتها امرأة واحدة على الأقل.

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