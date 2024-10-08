نجلاء العيسى: ملتزمون في بنك الخليج ببذل كل ما في وسعنا لتحقيق رؤية الكويت لمستقبل مستدام

في إطار جهوده المتواصلة لترسيخ معايير الاستدامة في المجتمع، شارك بنك الخليج في مؤتمر المهارات الخضراء، الذي نظمته شركة «مراس للاستشارات – الكويت» ومؤسسة «فيفتي شيدز غرينر»، برعاية الهيئة العامة للبيئة في الكويت وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد، وبحضور مجموعة من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب المعتمدين لدى البلاد.

وفي كلمتها أمام المؤتمر، قالت رئيس التسويق في بنك الخليج السيدة / نجلاء العيسى:" نسعى دائمًا للقيام بدورنا في حماية البيئة وضمان مستقبل أفضل للكويت ولأجيالها القادمة، وندرك أن الشباب هم قادة الغد، وهم الذين سيحملون على عاتقهم مسؤولية صبع المستقبل لهذا نعتبر تمكينهم وتزويدهم بالمهارات الخضراء أمرًا مهماً.

واستعرضت العيسى بعض الأمثلة على إنجازات بنك الخليج في ترسيخ الاستدامة البيئية في المجتمع ومنها ما يلي: -

- لعب بنك الخليج دور بارز في تمويل المشروعات التنموية المستدامة، حيث شارك في تمويل حزمة كبيرة من المشروعات التنموية المستدامة منها مشروعي الشقايا للطاقات المتجددة، والوقود البيئي.

- أطلق البنك استراتيجيته الطموحة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) خلال الفترة من 2024 إلى 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق ومخطط هيكلي واضح على مدى السنوات الست المقبلة.

- شكلنا لجنة على أعلى مستوى في البنك، برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة للإشراف على تنفيذ برامج الاستدامة.

- أطلق بالتعاون مع عدد من الجمعيات التعاونية والهيئة العامة للبيئة، مبادرة تستهدف تغير ثقافة المجتمع، نحو الاعتماد على الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام، وتقليص الاعتماد على الأكياس البلاستيكية، تم خلالها توزيع 100 ألف كيس، كما أطلقنا مبادرة لتحويل كافة إعلاناته في الشوارع بعد انتهاء مدة عرضها للجمهور إلى أكياس قابلة لإعادة الاستخدام.

- إعادة تدوير نحو 22.3 طن من النفايات الإلكترونية من المخلفات الإلكترونية بالتعاون مع شركة متخصصة خلال عامين.

- نطبق العديد من المبادرات داخل البنك، لخفض انبعاثات الغازات المتسببة للاحتباس الحراري، وتقليص استهلاك الورق، وتنظيف البيئة، وتقليل النفايات والاعتماد على الاضاءة.

- لدينا خطة طموحة لتطوير شبكة فروعه لتكون صديقة للبيئة، والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة، وتم افتتاح عدد منها بالفعل وفي مقدمتها فرع مدينة صباح الأحمد السكنية.

- نعمل على تعزيز الوعي البيئي بين موظفينا من خلال برامج تدريبية مخصصة للمهارات الخضراء. وبالنسبة للعملاء بدأنا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية مستدامة تهدف إلى تلبية احتياجاتهم، مع الحفاظ على البيئة.

واختتمت العيسى كلمتها بالقول:" نحن في بنك الخليج ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لتحقيق رؤية الكويت لمستقبل مستدام، ليس فقط من خلال ما نقوم به داخليًا، بل من خلال التعاون مع المجتمع بأسره. ومعًا، وبالعمل المشترك، يمكننا أن نحقق أهدافنا البيئية ونمهد الطريق نحو كويت خضراء أكثر ازدهارًا.

-انتهى-

#بياناتشركات