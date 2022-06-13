أبوظبي - أعلن بنك الخليج الدولي الافتتاح الرسمي لمكاتبه الجديدة في أبراج (نيشن تاورز) بأبو ظبي؛ حيث قام الأستاذ جمال الكشي، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي (ش.م.ب) والسيد راجيف كاكار عضو مجلس إدارة البنك، بافتتاح الفرع الجديد رسميًا بحضور ممثلي مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وعملاء البنك وكبار مسؤوليه.

تدعم المكاتب الجديدة - المتميزة بمساحتها الرحبة - استراتيجية البنك للتوسع. وقد رسخ فرع بنك الخليج الدولي في أبو ظبي، الذي يعمل كفرع للبنك للخدمات المصرفية للشركات، مكانته كفرع قوي في السوق المحلية، إذ أنه يخدم عددًا من أكبر وأبرز الشركات في الإمارات عبر مختلف القطاعات، إضافة إلى المؤسسات المالية والأجهزة الحكومية الرئيسة وغيرها من الكيانات ذات الصلة.

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ جمال الكشي: "يسعدني افتتاح مكاتبنا الجديدة في أبو ظبي بحضور كريم من عملائنا والمصرف المركزي ومنسوبينا في وقت حاسم يواصل فيه البنك تعزيز مسيرة نموه وتنوعه الإقليمي عبر ترسيخ وجودنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنواصل دون شك تقوية وتوسيع هذا الوجود". مضيفًا: "قمنا بتطوير قدراتنا المحلية بما يتماشى مع احتياجات عملائنا، وسنستمر في إضافة مزايا جديدة لتحسين الخدمات المقدمة لهذه السوق المهمة".

من جانبه، صرّح الأستاذ خالد عباس، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمدير الإقليمي لبنك الخليج الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة: "بالنظر إلى الفرص القوية التي تمتاز بها السوق الإماراتية، يسعدنا توسيع عملياتنا والانتقال إلى مقرنا الجديد في أبو ظبي. مواصلين التركيز على تقديم مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات بما في ذلك حلول مصرفية الشركات، تتضمن حلول الائتمان والمعاملات المصرفية العالمية، وخدمات الخزينة لدعم عملائنا ونموهم. كما نتطلع إلى تعزيز مكانتنا في السوق وإضافة المزيد من القيمة لعملائنا وأعمالهم".

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نبذة عن بنك الخليج الدولي

بنك الخليج الدولي ش.م.ب هو بنك عالمي في دول مجلس التعاون الخليجي تأسس عام 1975 ومرخص من مصرف البحرين المركزي. يقدم بنك الخليج الدولي خدماته في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي السعودية وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود. كما يمتلك البنك فروعاً في الإمارات العربية المتحدة و لندن والولايات المتحدة الأمريكية. بنك الخليج الدولي مملوك لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، وتعود غالبية أسهمه إلى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية. لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع: الاسم: زهراء طاهر المنصب: المدير التنفيذي شركة: فين مارك كوميونكيشنس البريد الالكتروني: ztaher@finmarkcoms.com رقم التواصل: 00973 39630997