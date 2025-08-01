الشارقة، الإمارات العربية المتحدة: أطلق بنك الإستثمار مبادرة جديدة شيقة وتفاعلية وهي "تحدي تصميم أيقونة الشارقة"، والتي تدعو الفنانين والمصممين والمبدعين من مختلف أنحاء المجتمع للمشاركة في تصميم أيقونة خالدة تجسد الهوية الثقافية للشارقة. وتهدف هذه المسابقة المبتكرة إلى دمج التقاليد مع الحداثة، وتشجيع المشاركين على تطوير رمز مستقل مستوحى من الهندسة المعمارية التاريخية والخط والجوهر الثقافي في الشارقة.

وفي تعليقها على إطلاق هذا التحدي، قالت حميدة الخلصان، رئيس الشؤون المؤسسية والتسويق في بنك الإستثمار: "إحدى الأولويات الاستراتيجية لنا في بنك الإستثمار هي التأثير والمشاركة المجتمعية. ومن خلال هذه المبادرة، نسعى إلى إشراك المواهب الإبداعية في دورٍ ريادي لرسم أبهى صورة ممكنة للشارقة من خلال أيقونة تُظهر هويتها بأفضل تصميم ممكن، بحيث تعكس الإرث الحضاري العريق والمستقبل الواعد للإمارة."

هذا وتفتح المبادرة التي تُعتَبر أكثر من مجرد مسابقة تصميم وترقى لتكون فرصة لصناعة أيقونة خالدة مستوحاة من إمارة الشارقة، المجال أمام المشاركين في التحدي لإبراز جوهر الشارقة، بما في ذلك تراثها أو معالمها أو فنونها المعمارية، ودعا بنك الإستثمار المهتمين في المشاركة إلى إرسال مقترحاتهم قبل 22 أغسطس 2025 على شكل أيقونة مستقلة قابلة للاستخدام لاحقاً ضمن شعارٍ يحمل اسماً سيتم الكشاف عنه بعد اختيار التصميم النهائي، وسيقدم بنك الإستثمار جائرة مقدارها 50 ألف درهم لأفضل تصميم بعد توقيع اتفاقية تحويل الحقوق.

وتؤكد هذه المبادة المبتكرة التزام بنك الإستثمار بتكريم إرث الشارقة ومجتمعها بشكل خاص، والسعي دوماً لإشراك المبدعين والاحتفاء بهم ضمن مبادرات تفاعلية وأنشطة تبرز ما لديهم من مهارات وشغف، وتصميم أيقونة تنبض بالماضي وتطل بثقة نحو المستقبل.

نبذة عن بنك الإستثمار:

تأسس بنك الاستثمار عام 1975، وهو شركة مساهمة عامة رائدة، ويقع مقره الرئيسي في الشارقة. وبفضل حضوره المؤثر لأكثر من أربعة عقود، أثبت بنك الاستثمار نفسه ككيان مرموق في القطاع المصرفي في الإمارات العربية المتحدة، وهو ملتزم بتقديم خدمات مالية استثنائية. وفي عام 2019، أصبحت حكومة الشارقة شريكًا استراتيجيًا، مؤكدة بذلك مكانة البنك من خلال الاستثمار التجاري، حيث يتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). واليوم، يقدم بنك الاستثمار مجموعة واسعة من الخدمات بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار.

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