المنامة، البحرين– أعلن بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة)، بنك التجزئة الإسلامي الذي يتخذ من البحرين مقراً له، عن تكريم الموظف المساعد في بنك الإثمار، السيد رشيد كمال الدين كجزء من برنامج تكريم الموظف المثالي لشهر أكتوبر.

إن هذا البرنامج، والذي تم إطلاقه في شهر أكتوبر تقديراً لجهود وعطاءات مساعدي الخدمات المكتبية وحراس الأمن، يؤكد على التزام البنك بتقدير الدور الهام الذي يقوم به كل موظف ضمن منظومة العمل في بنك الإثمار والحرص على تقدير الجهود الثمينة التي يبذلونها للمساعدة في تسير وتيرة العمل وضمان تحقيق الأهداف التي يسعى إليها البنك.

وقال الرئيس التنفيذي في بنك الإثمار السيد ميسان المسقطي: "يسرنا الإعلان عن إطلاق هذه المبادرة الجديدة المصممة لتكريم الإسهامات القيمة لمساعدي الخدمات المكتبية وحراس الأمن. إن تفانيهم في العمل وجهودهم المتواصلة ودعمهم المستمر لنا له دور هام وفعّال في ضمان سهولة تسيير أعمالنا اليومية. وتهدف جائزة الموظف المثالي إلى تقدير جهودهم بشكل رسمي وتؤكد على أهمية الخدمات التي يقدمونها للبنك".

وأضاف السيد المسقطي أن البنك يتطلع إلى الاحتفاء بالموظفين على مواصلة التزامهم وتميزهم وتقديم خدماتهم بمشاعر طيبة وابتسامة، ونحن جميعاً نكنّ لهم كل الاحترام والتقدير.

نبذة عن بنك الإثمار:

بنك الإثمار ش.م.ب. (مقفلة) ("بنك الإثمار") هو بنك إسلامي يعمل في مجال الأعمال المصرفية للتجزئة ويتخذ من البحرين مقراً له، ومرخص من قبل مصرف البحرين المركزي ويخضع لإشرافه.

إن بنك الإثمار شركة تابعة بالكامل لشركة الإثمار القابضة ش.م.ب.، وأسهمها مدرجة في بورصة البحرين وسوق دبي المالي.

ويقدم بنك الإثمار مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تلبي الاحتياجات التمويلية والاستثمارية للمؤسسات. ويحتفظ بنك الإثمار بحضوره في أسواق خارجية من خلال شركتها التابعة، بنك فيصل المحدود (باكستان).

