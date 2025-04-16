أعلنت "بنفت"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمة المعاملات المالية الإلكترونية في مملكة البحرين، عن رعايتها لمسابقة "حلول التكنولوجيا المبتكرة والمستدامة" (GU - IST Solutions) التي نظمتها الجامعة الخليجية بمقرها في سند، وذلك في إطار التزام "بنفت" الراسخ بدعم المبادرات التي تعزز الابتكار التكنولوجي وتقديم حلول مستدامة لتحديات المستقبل، وتعزيز مهارات وقدرات الشباب البحريني وتنافسيتهم وكفاءتهم في الابتكار وإنتاج حلول فاعلة تخدم مسيرة التنمية المستدامة الشاملة على امتداد جميع القطاعات.

وشاركت مدير أول العلاقات العامة والاتصال في شركة "بنفت" حنان عبدالله حسن في لجنة الإشراف على المسابقة، وذلك تعزيزاً لدور الشركة الفاعل في دعم التميز الأكاديمي والمهني والابتكار بما يحقق أهداف المسابقة.

وقالت حنان عبدالله حسن في تصريح لها بهذه المناسبة "فخورون برعاية هذه المسابقة استكمالاً لجهود "بنفت" المتواصلة نحو دعم وتشجيع الابتكار وتمكين الشباب البحريني من إبراز مواهبهم انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه المجتمع، وفي إطار إيماننا الراسخ بدور الابتكار في دفع عجلة التقدم والتنمية، وبما يساهم في إعداد جيل واعد يمتلك الأدوات والخبرات اللازمة لابتكار الحلول ومعالجة قضايا المستقبل تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030".

من جانبها، قالت الدكتورة أسيل العياش عميد كلية الهندسة في الجامعة الخليجية : "نثمن رعاية "بنفت" الكريمة لمسابقة "حلول التكنولوجيا المبتكرة والمستدامة" ودعمها لنا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لهذه المبادرة، والمتمثلة في تعزيز ثقافة الابتكار والاستدامة في المجتمع، وتحفيز الجهود المتميزة المواكبة لمتطلبات التنمية المستدامة، وتطوير مهارات الطلاب والمشاركين العملية ومعارفهم المهنية".

هذا ونظمت المسابقة حضور ومشاركة مجموعة من طلاب المدارس الثانوية والطلاب الجامعيين والمهندسين والمهنيين ورواد الأعمال والباحثين وخبراء الصناعة، حيث شجعت هذه المسابقة المشاركين على تقديم ابتكارات وتقنيات مستدامة لحل المشكلات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وحفزتهم على تقديم نماذج أعمال تجمع بين استخدام التقنيات المتقدمة ومفاهيم الاستدامة في معالجة القضايا، كما اتاحة للقادة الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين دعم أهداف التنمية المستدامة، وتسليط الضوء على مفاهيم التقنيات المسؤولة وإبراز إمكاناتهم في هذا المجال.

وشهد الحدث عروضاً لمشاريع المشاركين في المسابقة في عدة مجالات، بما فيها الحلول الصديقة للبيئة لتصميم المنتجات، والحلول الذكية والمستدامة، والطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة، وترشيد استهلاك وإدارة المياه، وتقليل النفايات وإعادة التدوير، وحلول العمارة الخضراء، وحلول النقل المستدامة، وغيرها، وسيتم تكريم المشاريع الفائزة في ختام الحدث.

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