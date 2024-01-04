أعلنت مدل بيست، شركة الترفيه الموسيقي الرائدة في المملكة العربية السعودية، عودة المهرجان الموسيقي "بلد بيست" إلى منطقة البلد التاريخية في مدينة جدة يومي 18-19 يناير 2024.

ويقام مهرجان "بلد بيست" هذا العام بمشاركة أكثر من 60 فناناً وموسيقياً سيؤدون أقوى العروض عبر أربعة مسارح رائعة وسط مباني البلد التاريخية العتيقة ذات الطراز المعماري المميز، حيث يحتضن المسرح الرئيسي حفلات ألمع النجوم إضافة إلى مسرح موسيقى الهيب هوب، ومسرحين لحفلات موسيقى الأندرجراوند.

وتشمل قائمة الفنانين المشاركين في الفعالية هذا العام، النجم "تاي دولا ساين" وفرقة الهيب هوب الشهيرة "ووتانغ كلان" وثلاثي الموسيقى الإلكترونية "ميجور ليزر" ومغني الراب "روس" و"دي جي سنيك".

ومع إقامة المهرجان في حي البلد التاريخي النابض بتاريخ مدينة جدة وتراثها الأصيل، كأحد المواقع المسجلة على قائمة اليونسكو، ستكون فقرات "فنون البلد" رحلة فنية مبدعة تجمع عراقة وروح الماضي مع إبداعات وفنون الحاضر، لتتمازج فيها الأجواء التاريخية مع أحدث عروض الإضاءات المبهرة والفنون البصرية.

وقال أحمد العماري – دي جي بالو والمدير التنفيذي الإبداعي في مدل بيست "يسعدنا أن نعلن عن عودة فعالية بلد بيست في قلب جدة التاريخية". وأضاف "بالنسبة لنا، يمثل هذا الموقع التراثي المصنف لدى منظمة اليونيسكو، بتراثه الغني وأجوائه الساحرة، مصدراً دائماً ومتجدداً للإلهام والسعادة."

يذكر أنه وحرصاً من مدل بيست على سلامة واستدامة الآثار التاريخية في جدة القديمة، قامت الشركة بإجراء اختبارات للصوت وآثاره في كافة ساحات جدة القديمة، واختيار الأماكن التي تضمن عدم تأثر أي من المباني التاريخية بالحفلات وترددات الصوت.

وتأتي حفلات بلد بيست في قلب جدة امتداداً لجهود مدل بيست في اختيار مواقع فريدة لحفلاتها تضفي عليها مزيدا من أجواء الإثارة ومتعة الاكتشاف، مثل فعالية "كوكب" في العلا تحت النجوم والجبال الصخرية، وفعالية "عرقة" التي يتحول خلالها المقر المهجور إلى ساحة للرقص، وفعالية "تحلية" التي أعادت إحياء محطة التحلية في جدة وجعلتها ساحة حية بالأضواء والموسيقى، و"بلد سوشيل" في بيت زينل التي دمجت بين أجواء الموسيقى ومناظر جدة العتيقة وفعالية "فوق" في سطح مركز عبدالله المالي في الرياض.

وبإمكان الجمهور شراء التذاكر عبر الموقع الرسمي لشركة مدل بيست من هنا: علماً بأن التذاكر ضمن فئتين العامة والفي أي بي، وأسعار خاصة عند شراء تذكرة لليومين معاً.

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نبذة عن "مدل بيست":

مدل بيست هي شركة ترفيه موسيقي رائدة في المملكة العربية السعودية، وتعنى بتقديم المواهب المحلية، والإقليمية والعالمية الراسخة والناشئة. ومن خلال تجارب ترفيهية حية مبتكرة، تهدف الشركة إلى ربط الجماهير الإقليمية بكبار الفنانين من مختلف أنحاء العالم، ومع التركيز على الفعاليات والموسيقى والمواقع، تعمل مدل بيست على إحداث تغيير في المشهد الموسيقي ليس فقط في المملكة العربية السعودية، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. لمزيد من المعلومات، ترجى زيارة www.mdlbeast.com

للتواصل الإعلامي:

مدل بيست: media@mdlbeast.com