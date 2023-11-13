أكثر من 300 مشارك من خبراء ومحترفي مكاتب إدارة المشاريع من القطاع الحكومي والخاص

الهاجري: "الملتقى حدث بارز لتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز المراكز العالمية المتقدمة التي تُحققها دولة الإمارات وإمارة دبي في إدارة المشاريع"

دبي، الإمارات العربية المتحدة:نظّمت بلدية دبي بالتعاون مع الشريك المعرفي "التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع مجتمع الإمارات" (PMO Global Alliance UAE Community Hub)، أكبر مُنظمة للمختصين في مجال مكاتب إدارة المشاريع والوحيدة من نوعها عالمياً، الدورة الثانية من "ملتقى مكاتب إدارة المشاريع" (PMO connection Day)، بهدف مناقشة ومشاركة الممارسات الحديثة في مجال إدارة مكاتب إدارة المشاريع. وحضر الملتقى، الذي أُقيم في دبي سفاري بارك، أكثر من 300 مشارك من المحترفين والمختصين في مكاتب إدارة المشاريع، إضافةً إلى خبراء الاستراتيجية والمحَافظ من القطاعين الحكومي والخاص. يمثّل الملتقى حدثاً بارزاً لتبادل الخبرات والمعارف، ويؤكد ريادة البلدية في هذا المجال خصوصاً وأنها أول جهة تحصل على اعتراف عالمي في مجال التميز في مكتب إدارة المشاريع لمدة عامين على التوالي.

وأكد سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن ملتقى مكاتب إدارة المشاريع يحمل أهمية كبرى، انطلاقاً من الدور المحوري الذي تلعبه إدارة المشاريع كشريكٍ حاسمٍ في تحقيق التميز والريادة في الأعمال ضمن المؤسسات. كما يشكل فرصةً لاستعراض دور إدارة المشاريع في نجاح المشاريع التحولية الكبرى خصوصاً تلك المتعلقة بمجالات التحول الرقمي والاستدامة والبيئة وتعزيز جَودة الحياة، بما يدعم الخطط والمستهدفات الاستراتيجية والأولويات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويرسخ ريادتها على مستوى العالم في مؤشرات التنافسية العالمية.

وقال سعادته: "يعد الملتقى فرصة للتعرف على تجربة بلدية دبي كنموذج عالمي رائد في مجال إدارة المشاريع والمحافظ والبرامج ومكاتب إدارة المشاريع، تتبنى أفضل الممارسات وتطبقها ضمن مجموعة من المشاريع النوعية الناجحة، التي ترسخ مكانة دبي الريادية كمرجعٍ عالمي في إدارة المشاريع. كذلك، يتيح الفرصة لدعم وتطوير المكاتب المختصة ومؤسساتهم والعاملين فيها محلياً وإقليمياً وعالمياً، والتشجيع على تبني أحدث التوجهات لتحقيق الاستدامة في إدارة المشاريع".

من جهتها، أشارت هبة بلال الشحي، مدير مكتب إدارة المشاريع في بلدية دبي: "جمع الملتقى عدداً من الخبراء والمختصين والمحترفين في مجال إدارة المشاريع من داخل الدولة وخارجها، لمناقشة ومشاركة أفضل الممارسات في إدارة مكاتب إدارة المشاريع، حيث قدم المشاركين خبراتهم عن أساليب إدارة مكاتب إدارة المشاريع للوصول إلى العالمية والريادة. كما تناول دور المكاتب في تعزيز استدامة المؤسسات والأعمال والرشاقة المؤسسية ومدى تأثيرها على إدارة التغيير الشاملة والقدرة على الاستجابة السريعة للتغيير في المنظمة، إضافةً إلى تشغيل مكتب إدارة المشاريع وفوائده للمنظمة ومستقبل مكتب إدارة المشاريع وأحدث الأساليب والممارسات، والتوقعات المستقبلية في ظل المتغيرات التقنية المتسارعة".

إنجازات عالمية

حققت بلدية دبي العديد من الإنجازات المتقدمة عالمياً في مجال إدارة المشاريع، أبرزها الانضمام إلى المجلس العالمي لإدارة المشاريع (PMI Council)، كعضو دائم في 2023، إضافةً إلى الفوز بجائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع على مستوى العالم للعام 2022، التي يمنحها "معهد إدارة المشاريع"، وذلك خلال القمة العالمية لإدارة المشاريع في الولايات المتحدة الأمريكية، لتكون البلدية أول جهة تحصد هذه الجائزة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.

كما نالت جائزة أفضل مكتب إدارة مشاريع لعام 2021 ضمن جوائز "PMO" العالمية من التحالف الدولي لمكاتب إدارة المشاريع "PMO Global Alliance"، حيث تُوجت باللقب من بين أكثر من 40 مؤسسة عالمية خاضت المنافسة، لتصنف بذلك ضمن الأفضل على مستوى العالم.

ووقعت البلدية العديد من الاتفاقيات مع المنظمات والجهات العالمية الأبرز في مجال إدارة المشاريع، حيث هدفت في مجملها إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وتبادل الخبرات والمعارف بينها وبين الأطراف الأخرى، بما يدعم خططها ومشاريع الاستراتيجية ويوفر قاعدة بيانات مرجعية متكاملة لإدارة المشاريع.

يُذكر أن بلدية دبي أسست مكتب إدارة المشاريع بتوجيهات من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وذلك لأهمية وجود منهجية ومنظومة مؤسسية شاملة ومتجددة وفعّالة لإدارة المشاريع في مختلف قطاعات الأعمال، ولدورها في دعم تخطيط وتنفيذ مشاريع البلدية في مختلف مجالات عملها، وتعزيز الخطط الاستراتيجية الطموحة لإمارة دبي، فضلاً عن تحقيق الريادة والتميز في قطاع الأعمال، والارتقاء بالقدرة على التكيّف ومواكبة التطورات المحلية والعالمية.

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