الإعلان عن فتح باب التسجيل في مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية بدورته التاسعة عشرة

بدء استقبال الملخصات العلمية والبحثية للمشاركة في مؤتمر سلامة الأغذية

الإعلان عن الدورة الثانية من برنامج دبي للتميز في الأنظمة الغذائية الذي يُكرم المنشآت الرائدة في قطاع الأغذية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نظّمت بلدية دبي الدورة الثالثة من منتدى دبي لسلامة الأغذية، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يُعقد هذا العام تحت شعار "سلامة الأغذية: العلم وأُسس اتخاذ القرارات"، بحضور ممثلين عن وزارة التغير المناخي والبيئة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى جانب نخبة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية.

واستعرض المنتدى هذا العام محاور إستراتيجية حول أهمية العلم كأساس لصياغة السياسات واتخاذ القرارات في مجال سلامة الغذاء، كما ناقش سُبل فهم وتحليل المخاطر الغذائية، إضافةً إلى استعراض الجهود الحكومية والمجتمعية لضمان سلامة الأغذية من المزرعة إلى المائدة، وتطوير منظومات رقابية قائمة على الملاحظة والأدلة والابتكار، بما يعزز من فاعلية سلاسل الإمداد الغذائي ويُمكن المستهلك من اتخاذ قرارات صحية مستنيرة، تسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة، وتعزز جَودة حياتهم وصحتهم.

رؤية مستقبلية

وأكّد سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن المنتدى يُجسد التزام بلدية دبي الراسخ بتعزيز منظومة السلامة الغذائية في الإمارة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية دبي في أن تكون مدينة مستقبلية رائدة في بناء منظومة غذائية مستدامة ومتكاملة، والحفاظ على مرونة سلسلة الإمدادات الغذائية العالمية بفضل موقعها كمركز تجاري واقتصادي يربط بين مختلف أنحاء العالم.

وقال سعادته: "نؤمن في بلدية دبي بأن سلامة الغذاء تبدأ من المعرفة والإلمام بالتحديات والبحث عن حلول يقودها التميز، وتُترجمها الممارسات على أرض الواقع. ومن خلال منتدى دبي لسلامة الأغذية الذي يُمثل منصة علمية حيوية، نستشرف مستقبل الغذاء ونبني منظومة ذكية وآمنة تُسهم في تعزيز صحة وجَودة حياة المجتمع وتحافظ على استدامة الموارد. كما نهدف من خلاله إلى ترسيخ مكانة دبي على خارطة المدن العالمية التي تصيغ مفاهيم متقدمة في سلامة الغذاء، بالشراكة مع مؤسسات دولية ووطنية رائدة."

وأضاف سعادته: "نعمل على توفير منظومة غذائية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية لتوفر أعلى مستويات جَودة الحياة لسكان دبي، وتقوم على الابتكار، والبحث العلمي، والممارسات الرائدة، والشراكات الفاعلة القائمة على التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن صحة ورفاهية المجتمع واستدامة الغذاء".

وخلال مشاركته في المنتدى، قال سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة: "يأتي انعقاد منتدى دبي الثالث لسلامة الأغذية 2025، في وقت حيوي تتعاظم فيه التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي عالمياً. ويُعد هذا المنتدى منصةً إستراتيجية لتبادل الخبرات والمعارف العلمية بين كافة المعنيين على المستويين المحلي والدولي. واحتفاؤنا باليوم العالمي لسلامة الغذاء تحت شعار (سلامة الغذاء: العلم وأسس اتخاذ القرارات)، يعكس التزام دولة الإمارات برؤية قائمة على العلم والتخطيط السليم لتعزيز جودة الحياة وصحة المجتمعات، ويؤكد دور الدولة الريادي في دعم منظومات السلامة الغذائية على أسس علمية وتشريعية متكاملة".

وأضاف سعادته: "لقد أولت دولة الإمارات قضية سلامة الغذاء أولوية قصوى ضمن رؤيتها الإستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني، من خلال الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تشكل سلامة الغذاء فيها أحد الأعمدة الرئيسية. وتعمل الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية وكافة الشركاء من الجهات الرقابية والأكاديمية والقطاع الخاص، على تطوير منظومة رقابية متكاملة تعتمد على التحول الرقمي، وتعزيز قدرات التفتيش وتقييم المخاطر، وإطلاق مبادرات نوعية مثل البوابة الذكية الاتحادية ‘زاد’ ونظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، ما يسهم في رفع كفاءة سلاسل الإمداد وضمان تداول غذاء آمن للمستهلك".

وتابع سعادته: "نشهد اليوم تطوراً تشريعياً ورقابياً يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لتطبيق أفضل الممارسات في سلامة الغذاء، كما أننا نعمل بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) على تطوير مؤشرات إستراتيجية لقياس أداء أنظمة الرقابة الغذائية، بما يواكب أحدث الدراسات والتقنيات العالمية. وكل هذه الجهود تترجم التزامنا بحماية صحة الإنسان، وتعزيز النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات في قطاع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويضمن استدامة مواردنا للأجيال القادمة".

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مختار، قائد البرنامج الإقليمي (المكلف) وكبير الاقتصاديين، مكتب منظمة الفاو الإقليمي في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، أن الفاو تُثمن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في بناء منظومات وطنية متكاملة لسلامة الغذاء، ترتكز على النهج العلمي وتستند إلى الشفافية والحوكمة، بما يعزز الصحة العامة ويدعم التجارة الآمنة، مشدداً على أن الغذاء لا يُعد غذاءً ما لم يكن آمناً للجميع.

وقال الدكتور أحمد مختار: "تُقدّر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية تصيب نحو 600 مليون شخص سنوياً، مع خسائر اقتصادية تتجاوز 110 مليارات دولار في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. في اليوم العالمي لسلامة الأغذية، الذي يُنظم هذا العام تحت شعار "سلامة الأغذية: العلم وأُسس اتخاذ القرارات"، تؤكد الفاو أن العلم يُشكّل الأساس الذي تُبنى عليه القرارات السليمة في مجال سلامة الأغذية، من خلال تقييم المخاطر ووضع السياسات والمعايير التي تضمن حماية صحة المستهلكين وتعزيز الثقة في الغذاء".

مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية

وضمن إطار أعمال المنتدى، أعلنت بلدية دبي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة التاسعة عشرة من "مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية"، المُزمع عقده خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2025 في مركز دبي التجاري العالم. يُعد المؤتمر أكبر منصة إقليمية دولية رائدة تجمع أبرز الخبراء والمختصين في قطاع سلامة الغذاء من مختلف أنحاء العالم، ويهدف إلى تبادل المعرفة واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في القطاع الغذائي، ومناقشة مفاهيم سلامة الغذاء على المستوى العالمي. وتنظم بلدية دبي المؤتمر بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجمعية الدولية لحماية الأغذية (IAFP)، والرابطة الوطنية للصحة البيئية (NEHA).

كما سيستضيف المؤتمر هذا العام أكثر من 3,000 مشارك من المختصين والخبراء الدوليين، يمثلون جهات ومراكز بحثية ومنظمات محلية وإقليمية ودولية، وجهات حكومية وخاصة، ومؤسسات أكاديمية، إلى جانب كبرى الشركات العاملة في قطاع الأغذية، مما يعزز من فرص التعاون وتبادل الرؤى في سبيل بناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة للغذاء حول العالم.

وفي السياق ذاته، أعلنت بلدية دبي عن بدء استلام الملخصات العلمية للمشاركة في المؤتمر، كما يمكن للمهتمين التسجيل لحضور المؤتمر أو تقديم ملخصاتهم من خلال الموقع الالكتروني: https://www.foodsafetydubai.com.

برنامج بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية “DM Food Elite”

وبمناسبة اليوم العالمي لسلامة الأغذية، أعلنت بلدية دبي عن إطلاق النسخة الثانية من برنامج "بلدية دبي للتميز في الأنظمة الغذائية"، الذي يهدف إلى تكريم المنشآت الغذائية الرائدة في الإمارة، التي تلتزم بأعلى المعايير في مجالات السلامة الغذائية، والتغذية، والاستدامة، والابتكار، والمسؤولية المجتمعية.

وتهدف النسخة الثانية من البرنامج إلى تعزيز استمرارية تميز المؤسسات في هذا القطاع، وتوسيع نطاق المشاركة ليشمل أكثر من 500 منشأة، إلى جانب تحفيز الابتكار ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وسيُفتح باب الترشح أمام المنشآت الغذائية من الفئات المستهدفة ابتداءً من 15 يونيو الجاري، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال انعقاد الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية.

وتشمل الفئات المؤهلة للمشاركة: مطاعم الفنادق، وفئة مطاعم الوجبات السريعة والكافتيريات التي تمتلك أكثر من فرع في الإمارة، بالإضافة إلى المطاعم المستقلة. ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات والتسجيل، عبر زيارة الموقع الإلكتروني: https://dmfoodelite.dm.gov.ae/?lang=ar.

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حسان غانم

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