دبي، الإمارات العربية المتحدة، أطلقت بلدية دبي بالتزامن مع "شهر الابتكار"، مسابقة الهاكاثون الأولى، والتي تستهدف تدريب أكثر من 100 متسابق من مختلف الفئات كالموظفين، وأصحاب المشاريع الناشئة، رواد الأعمال، والشركاء من القطاع الحكومي والخاص وطلبة الجامعات، بهدف تطوير منظومة ابتكار رائدة ورفع الجاهزية للمستقبل من خلال معالجة التحديات وإيجاد العديد من الفرص مجالات العمل البلدي، بما يعزز من رؤيتها بلدية رائدة لمدينة عالمية.

وتهدف مسابقة هاكاثون الأولى التي تنظمها بلدية دبي بين 19 و21 فبراير 2025 في دبي سفاري بارك، إلى تعزيز الثقافة الابتكارية، والارتقاء بمستويات الوعي فيما يتعلق بأهمية الابتكار لحل المشكلات الحضرية، وتطوير الخدمات العامة، فضلاً عن تحفيز موظفي بلدية دبي والجمهور على التفكير الإبداعي والعمل الجماعي. كما يهدف إلى خلق فرص تعاون بين بلدية دبي والجهات الأكاديمية، والشركات التقنية، والمجتمع المدني.

وتضم المسابقة مجالات حيوية تديرها بلدية دبي كالتخطيط والحوكمة، والتخطيط الحضري للمدن، وخدمات الدعم المؤسسي، وتنظيم وترخيص المباني، المرافق العامة، البيئة والصحة والسلامة، والنفايات والصرف الصحي.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيجري اختيار أفضل 3 مشاريع فائزة من قبل لجنة تحكيم مشتركة في ملتقى الابتكار بتاريخ 27 فبراير 2025.

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حسان غانم

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